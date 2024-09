Lũ trên sông Hồng ở Hà Nội vượt báo động 2, người dân thắp nến dọn đồ chạy lũ trong đêm

Các bệnh viện tuyến trên luôn túc trực, cấp cứu các ca tai nạn bão, lũ



Theo TS.BS Quách Văn Kiên, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân K. là 1 trong số hơn 100 ca cấp cứu liên quan đến tai nạn do bão số 3 gây ra. Trong số này, có trên 50% là bệnh nhân nặng, đa phần là nạn nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, chấn thương đốt sống cổ, ngực, chi…

“Sau bão, bệnh viện tiếp nhận chủ yếu là các nạn nhân ở Hà Nội và các ca nặng cấp cứu từ các tỉnh chuyển lên. Nhiều bệnh viện tuyến dưới bị quá tải đã liên hệ lên tuyến trên để được hỗ trợ nhưng có những khó khăn về giao thông, đi lại nên mới chỉ có khoảng 100 ca được vận chuyển lên sau bão”, bác sĩ Kiên cho biết.

Trong số các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, nặng nhất là nạn nhân bị chấn thương sọ não do gặp tai nạn trong khi sửa nhà sau bão, nạn nhân này trèo lên mái nhà và bị trượt mái tôn. Có nhiều trường hợp cũng gặp tai nạn như nạn nhân đang cưa cây thì lưỡi máy cưa văng vào chân gây chấn thương…

TS.BS Quách Văn Kiên, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức

Về việc đáp ứng điều trị cấp cứu nạn nhân do bão, BS. Quách Văn Kiên cho biết: “Trước khi bão đổ bộ, chúng tôi đã chủ động có sự chuẩn bị về phòng khám, rà soát lại toàn bộ hệ thống cấp cứu về vật tư y tế, cơ sở vật chất. Bệnh viện cũng chủ động thành lập 8 tổ cấp cứu lưu động luôn luôn túc trực ứng phó với các tình huống; kể cả cấp cứu ngoại viện cũng luôn sẵn sàng lên đường hỗ trợ các địa phương”.

Theo đó, với những ca ở các địa phương không thể chuyển lên tuyến trên do bão lụt, bệnh viện đã chủ động liên hệ với các tuyến tỉnh để hỗ trợ chuyên môn từ xa, hội chẩn trực tuyến để hướng dẫn tuyến dưới xử trí các trường hợp.

Để đáp ứng tình hình, Bệnh viện Việt Đức cũng đã thành lập mạng lưới hội chẩn từ xa để ứng phó cấp cứu sau bão, kết nối với các bệnh viện như: Sơn La, Điện Biên, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Hải Phòng…

Gần 120 trường học ở Hà Nội không thể tổ chức dạy học do ngập lụt

Tính đến chiều 10/9, Hà Nội có 118 trường không thể tổ chức dạy học. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu các nhà trường chú trọng triển khai phương án với tinh thần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được tổ chức dạy học trực tiếp.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo các nhà trường chú trọng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các nhà trường cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hàng ngày rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị với tinh thần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được tổ chức dạy học trực tiếp.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý với các đơn vị, nhà trường bị ảnh hưởng nặng của bão; các trường ở xã đảo, địa bàn vùng trũng... cần có kế hoạch, chủ động triển khai hình thức dạy học trực tuyến để bảo đảm kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.

Lũ miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 5 giờ ngày 11.9, bão số 3 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét đã làm 200 người chết, mất tích (141 người chết, 59 người mất tích).

Trong đó, tỉnh Cao Bằng có 52 người chết và mất tích tại H.Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích).

Tại Lào Cai 66 người chết và mất tích (45 người chết, 21 người mất tích), gồm: TX.Sa Pa 9 người, H.Bát Xát 13 người, H.Si Ma Cai 7 người, H.Bắc Hà 15 người, H.Văn Bàn 2 người, H.Bảo Yên 20 người; hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh (H.Bảo Yên).

Yên Bái 40 người chết và mất tích do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích), gồm: H.Lục Yên 13 người, TP.Yên Bái 20 người, H.Văn Chấn 1 người, H.Văn Yên 4 người, H.Trấn Yên 2.

Quảng Ninh 13 người chết (do bão 12 người và lũ cuốn 1 người). Hải Phòng 2 người chết do bão.

Hải Dương và Hà Nội, mỗi địa phương 1 người chết do bão. Hòa Bình 5 người chết do sạt lở đất.

Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn.

Hà Giang 2 người chết và mất tích. Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ 9 người chết và mất tích (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu và 1 người chết do sạt lở đất). Vĩnh phúc 2 người chết và mất tích. Số liệu này đã tăng 13 người so với báo cáo lúc 22 giờ ngày 10.9. Trong đó, Lào Cai tăng 11 người. Vĩnh Phúc tăng 2 người.

Lũ trên sông Hồng ở Hà Nội vượt báo động 2, đe doạ an toàn nhiều tuyến đê và tính mạng, tài sản của người dân

Theo TTXVN, ngày 11/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin thông báo lũ trên sông Hồng ở thành phố Hà Nội.

Theo đó, mực nước sông Hồng đang lên nhanh. Lúc 0 giờ ngày 11/9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,54m, trên báo động 2 là 0,04m.

Dự báo, mực nước sông Hồng tiếp tục lên. Đến 1 giờ ngày 11/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 10,60m, trên báo động 2 là 0,10m. Lúc 7 giờ ngày 11/9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,70m, trên báo động 2 là 0,20m. Lúc 13 giờ ngày 11/9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,75m, trên báo động 2 là 0,25m. Đến 19 giờ ngày 11/9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,75m, trên báo động 2 là 0,25m.

Phố Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm cắt điện từ tối 10/9. (Ảnh chụp 23h ngày 10/9). Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Các chuyên gia cảnh báo, lũ trên sông đang lên cao gây ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận/huyện: Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh…

Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Mực nước trong sông đang ở mức cao, mực nước lũ gây ngập lụt sâu, ngập lụt vùng ven sông, vùng trũng thấp ở một số khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng dân cư của địa phương có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại một số khu vực thuộc các quận/huyện: Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh…

Người dân Hà Nội thắp nến dọn đồ chạy lũ trong đêm

Theo báo Lao Động, do nước lũ dâng cao, tối 10/9, khu vực ngõ 823 Hồng Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được cắt điện để đảm bảo an toàn, nhiều nhà dân thắp nến di chuyển đồ đạc.

Nước sông Hồng dâng cao tràn vào khu vực ngõ 823 Hồng Hà (Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến nhiều hộ dân sinh sống ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ghi nhận lúc 20 giờ, nhiều hộ dân vẫn chật vật di chuyển đồ đạc ra khỏi vùng bị ngập.

Lo nước ngày càng dâng cao, nhiều hộ dân cũng phải di chuyển xe ra gửi bên ngoài để lấy phương tiện đi lại.

