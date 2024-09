Tới 5 giờ ngày 11-9, 200 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục quản lý đề điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), đến 5 giờ ngày 11-9, đã có 200 người chết, mất tích (141 người chết, 59 người mất tích).



Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân trong trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) vùi lấp 35 hộ gia đình với 128 nhân khẩu. Ảnh: Báo Lào Cai

Tại Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích).

Lào Cai: 66 người (45 người chết, 21 người mất tích), gồm: Sa Pa 9, Bát Xát 13, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 2, Bảo Yên 20; hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Yên Bái: 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích), gồm: Lục Yên: 13, TP Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2.

Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người); Hải Phòng: 2 người chết do bão; Hải Dương: 1 người chết do bão; Hà Nội: 1 người chết do bão; Hòa Bình: 5 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất; Bắc Giang: 1 người chết do lũ cuốn; Tuyên Quang: 2 người mất tích do lũ cuốn; Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích); Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất; Phú Thọ: 9 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người chết do sạt lở đất); Vĩnh Phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền)

Như vậy, số người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ tăng 13 người so với báo cáo lúc 22 giờ ngày 10-9.

Trong đó, Lào Cai tăng 11 người: Sa Pa: 1; Si Mai Cai: 3; Bắc Hà: 2; Bảo Yên: 5 (không thuộc khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh); Vĩnh Phúc: 2 người.