Biến cố lớn xảy đến khiến hàng loạt ngôi sao đồng loạt thất nghiệp

Trên mạng xã hội, nhiều fan lo ngại cho tương lai của những nghệ sĩ này.

Vào ngày 8/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin PA Entertainment sẽ đóng cửa, dẫn đến cảnh nhiều diễn viên và thần tượng Hàn Quốc sẽ thất nghiệp. Sau nhiều tuần đồn đoán mà không có xác nhận, PA Entertainment đã xác nhận việc đang thu hẹp hoạt động để chuẩn bị đóng cửa. Trong một thông báo được chia sẻ trên mạng xã hội của công ty, họ xác nhận rằng Giám đốc điều hành Yoon Seong Eun đã qua đời vì bệnh tật, và công ty không còn hoạt động quản lý nữa.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo rằng Giám đốc điều hành của PA Entertainment, Yoon Seong Eun, đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Do đó, PA Entertainment sẽ ngừng mọi hoạt động quản lý và, sau các cuộc thảo luận nội bộ, đã quyết định bắt đầu quá trình đóng cửa công ty. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ PA Entertainment trong những năm qua, và mong nhận được sự thông cảm của quý vị về những lo ngại do thông báo đột ngột này gây ra. Xin cảm ơn" - đại diện công ty thông báo.

PA Entertainment thông báo đóng cửa sau khi Giám đốc điều hành qua đời. Ảnh: Instagram