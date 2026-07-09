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Biến cố lớn xảy đến khiến hàng loạt ngôi sao đồng loạt thất nghiệp

Theo Đời sống Pháp luật
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Trên mạng xã hội, nhiều fan lo ngại cho tương lai của những nghệ sĩ này.

Vào ngày 8/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin PA Entertainment sẽ đóng cửa, dẫn đến cảnh nhiều diễn viên và thần tượng Hàn Quốc sẽ thất nghiệp. Sau nhiều tuần đồn đoán mà không có xác nhận, PA Entertainment đã xác nhận việc đang thu hẹp hoạt động để chuẩn bị đóng cửa. Trong một thông báo được chia sẻ trên mạng xã hội của công ty, họ xác nhận rằng Giám đốc điều hành Yoon Seong Eun đã qua đời vì bệnh tật, và công ty không còn hoạt động quản lý nữa.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo rằng Giám đốc điều hành của PA Entertainment, Yoon Seong Eun, đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Do đó, PA Entertainment sẽ ngừng mọi hoạt động quản lý và, sau các cuộc thảo luận nội bộ, đã quyết định bắt đầu quá trình đóng cửa công ty. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ PA Entertainment trong những năm qua, và mong nhận được sự thông cảm của quý vị về những lo ngại do thông báo đột ngột này gây ra. Xin cảm ơn" - đại diện công ty thông báo.

Biến cố lớn xảy đến khiến hàng loạt ngôi sao đồng loạt thất nghiệp- Ảnh 1.

PA Entertainment thông báo đóng cửa sau khi Giám đốc điều hành qua đời. Ảnh: Instagram

Công ty này thành lập năm 2018, là nơi quản lý của nhiều diễn viên, bao gồm Park Hae Mi, Jung Woong In và nhiều người khác. Bên cạnh đó, công ty còn quản lý 1 số thần tượng Kpop như Changjo của TEEN TOP, Dongyeol của UP10TION và cựu thành viên Seowon của NINE.i.


Trên mạng xã hội, nhiều fan lo ngại cho tương lai của những nghệ sĩ này. Tại Hàn Quốc, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công ty quản lý là mối quan hệ cộng sinh mang tính quyết định. Không giống như thị trường Âu - Mỹ, nơi nghệ sĩ thường phát triển độc lập trước rồi mới ký hợp đồng với các công ty, ở Hàn Quốc, công ty quản lý chính là "bệ phóng" và là người định hình toàn bộ sự nghiệp của nghệ sĩ ngay từ vạch xuất phát.


Tuy nhiên nhiều netizen tự tin rằng với danh tiếng và năng lực sẵn có, các nghệ sĩ sẽ nhanh chóng có được 1 công ty quản lý mới để tiếp tục sự nghiệp. Thậm chí hiện tại, ở Kbiz đã xuất hiện xu hướng các nghệ sĩ tự thành lập công ty riêng để tự quản lý sự nghiệp của mình.


Biến cố lớn xảy đến khiến hàng loạt ngôi sao đồng loạt thất nghiệp- Ảnh 2.

PA Entertainment là "mái nhà chung" của ngôi sao Gia Đình Là Số 1 Park Hae Mi,...

Biến cố lớn xảy đến khiến hàng loạt ngôi sao đồng loạt thất nghiệp- Ảnh 3.

... nam idol Changjo (TEEN TOP),...

Biến cố lớn xảy đến khiến hàng loạt ngôi sao đồng loạt thất nghiệp- Ảnh 4.

... Lee Dongyeol (UP10TION)...

Biến cố lớn xảy đến khiến hàng loạt ngôi sao đồng loạt thất nghiệp- Ảnh 5.

... và Seowon (NINE.i)

Nguồn: Koreaboo

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