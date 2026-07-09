Nam nghệ sĩ ở nhà Trịnh Công Sơn đúng 3 ngày rồi bỏ đi lang thang, ngủ ngoài công viên

Dù bỏ đi lang thang sau 3 ngày ở nhà Trịnh Công Sơn nhưng cuộc đời của nam nghệ sĩ này sau đó vẫn vô cùng rực rỡ.

Trong một talkshow với nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Trần Tiến từng kể về quãng thời gian khó khăn khi mới vào TP.HCM lập nghiệp và mối duyên với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo lời kể, ông từng được đàn anh cho ở nhờ nhưng chỉ sau đúng ba ngày đã lặng lẽ bỏ đi vì ngại làm phiền.

"Tôi ở nhà anh Trịnh Công Sơn được đúng 3 ngày. Tôi ngượng nên trốn đi lang thang, ngủ ngoài công viên", nhạc sĩ Trần Tiến nhớ lại. Sau đó, Trịnh Công Sơn đi tìm, gặp Trần Tiến đang lang thang khuyên ông về ở cùng chị gái và đầu tư cho công việc sáng tác để ổn định cuộc sống. Lời khuyên ấy đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời nam nhạc sĩ.

Vậy cuộc đời nam nhạc sĩ ở nhà Trịnh Công Sơn đúng 3 ngày ra sao?

Trần Tiến và Trịnh Công Sơn.

Tuổi thơ gian khó và hành trình âm nhạc của một "gã du ca"

Nhạc sĩ Trần Tiến, tên đầy đủ là Trần Việt Tiến, sinh năm 1947 tại Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội). Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là em ruột của NSND Trần Hiếu và là cậu ruột của ca sĩ Hà Trần.

Sau năm 1954, gia đình ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thuở nhỏ, Trần Tiến từng làm nhiều công việc để phụ giúp gia đình trước khi bén duyên với âm nhạc.

Năm 16 tuổi, Trần Tiến vào làm nhân viên hậu đài của Đoàn Ca múa Hà Nội. Nhờ niềm đam mê và tinh thần tự học, ông dần trở thành ca sĩ rồi nhạc sĩ của đoàn.

Với phong cách phóng khoáng, Trần Tiến được nhiều khán giả yêu mến qua hình ảnh ôm đàn guitar rong ruổi khắp mọi miền đất nước để sáng tác và biểu diễn. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của "Bộ tứ sông Hồng" cùng các nhạc sĩ Dương Thụ, Nguyễn Cường và Phó Đức Phương.

Trong sự nghiệp sáng tác, Trần Tiến để lại nhiều ca khúc được yêu thích như Mặt trời bé con , Chiếc vòng cầu hôn , Sắc màu , Tóc gió thôi bay , Chị tôi , Quê nhà ...

Vợ chồng Trần Tiến.

Hôn nhân hơn nửa thế kỷ với người vợ tào khang

Năm 1971, Trần Tiến quen bà Trần Thị Bích Ngà khi bà đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Một năm sau, cả hai kết hôn và gắn bó với nhau cho đến nay.

Trong nhiều cuộc trò chuyện, Trần Tiến nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho người bạn đời. Ông từng ví vợ là "tài sản vô giá" và gọi bà là "cảnh sát trưởng" của gia đình bởi luôn quan tâm, nhắc nhở và chăm lo cho cuộc sống của chồng.

Vợ chồng nhạc sĩ có hai con gái, hiện đều đã trưởng thành và sinh sống ở nước ngoài.

Năm 2020, Trần Tiến mắc ung thư vòm họng và phải trải qua quá trình điều trị với 30 lần xạ trị. Có thời điểm sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, song bằng nghị lực cùng tinh thần lạc quan, ông đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiện nay, sức khỏe của nhạc sĩ Trần Tiến đã ổn định. Ông cùng vợ lựa chọn cuộc sống bình yên tại TP Vũng Tàu, dành thời gian tập khí công, ngồi thiền và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc ở tuổi xế chiều.