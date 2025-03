Bị yêu cầu hôn say đắm "sao nhí quốc dân" Kim So Hyun 16 tuổi, sao nam hạng A phản ứng khiến MXH chấn động

Trong vài ngày trở lại đây, những chủ đề liên quan tới tương tác giữa sao nam với bạn diễn nữ ở độ tuổi vị thành niên bỗng liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn. Tới sáng 16/3, tờ Koreaboo gây xôn xao khi "đào" lại bài phỏng vấn của sao nhí 1 thời Kim So Hyun về màn hợp tác với nam ca sĩ đình đám D.O. (EXO) trong tác phẩm điện ảnh Pure Love khi cô mới 16 tuổi.

Cụ thể, trong buổi giao lưu với phóng viên Hàn hồi năm 2016, Kim So Hyun bất ngờ hé lộ chuyện ekip xảy ra bất đồng khi ghi hình cảnh hôn của nữ diễn viên và mỹ nam nhóm EXO. Theo lời mỹ nhân họ Kim, các thành viên nam trong ekip yêu cầu 1 nụ hôn say đắm theo đúng nghĩa đen giữa 2 diễn viên chính, nhưng các nhân viên nữ lại lên ý tưởng về 1 nụ hôn qua ô. Kim So Hyun cho biết cuối cùng chính nam idol D.O. đã yêu cầu 1 nụ hôn qua ô vì mỹ nhân họ Kim khi ấy còn ở độ tuổi vị thành niên: "Cuối cùng, ekip quyết định thực hiện nụ hôn qua ô, có được điều này hoàn toàn là nhờ anh Kyungsoo (tên thật của D.O.) ạ. Anh ấy nói với giám đốc của công ty sản xuất phim rằng em vẫn còn nhỏ tuổi, đang ở độ tuổi vị thành niên và không thể thực hiện 1 cảnh hôn theo đúng nghĩa đen được ạ".

Kim So Hyun gây sốt với những chia sẻ về màn hợp tác với mỹ nam EXO hơn 6 tuổi trong 1 cuộc phỏng vấn cách đây 9 năm

Nụ hôn qua ô của D.O. và Kim So Hyun trong bộ phim Pure Love cách đây gần 10 năm đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng vào thời điểm lúc bấy giờ

Những chia sẻ ngày đó của Kim So Hyun đã khiến mạng xã hội dậy sóng, nhiều khán giả còn dành cho mỹ nam D.O. "cơn mưa" lời khen vì sự quan tâm chu đáo đối với bạn diễn tuổi teen. Được biết, Pure Love ra rạp hồi đầu năm 2016 và đã được ghi hình trong năm 2015 khi Kim So Hyun vừa bước sang tuổi 16.

D.O. nhận "cơn mưa" lời khen vì động thái quan tâm dành cho bạn diễn nữ ở độ tuổi vị thành niên

Trước đó, những khoảnh khắc Kim Sae Ron bị gán ghép với nam diễn viên nổi tiếng Seo Kang Joon tại 1 buổi phỏng vấn vào năm 2016 bất ngờ bị netizen đào lại. Thời điểm này, Kim Sae Ron mới 16 tuổi, còn Seo Kang Joon đã 23 tuổi.

Theo đó, khi cùng xuất hiện trong chương trình Entertainment Weekly nhằm quảng bá bộ phim To Be Continued, MC bất ngờ nhận xét Seo Kang Joon và Kim Sae Ron trông giống như một cặp đôi mới cưới. Tuy nhiên, thay vì cười trừ hay né tránh để câu chuyện đi xa hơn, Seo Kang Joon lập tức phản ứng dứt khoát: "Kết hôn gì chứ ạ? Em ấy là trẻ vị thành niên đó!". Với câu trả lời thẳng thắn nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp, Seo Kang Joon đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Seo Kang Joon thẳng thắn vạch ranh giới rõ ràng với đàn em kém 7 tuổi khi được gán ghép

Kim Sae Ron và Seo Kang Joon từng hợp tác trong bộ phim To Be Continued

Nguồn: Koreaboo