Cặp sao nhí tuổi Mão một thời hot nhất Kbiz: Kim Yoo Jung - Kim So Hyun là đối thủ từ nhỏ, sắc vóc và sự nghiệp khi lớn lên ra sao?

Kim Yoo Jung và Kim So Hyun là 2 sao nhí đình đám của màn ảnh Hàn. Cùng nổi tiếng nhờ siêu phẩm truyền hình Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, trải qua hơn 1 thập kỷ, cả 2 đã trưởng thành qua từng vai diễn và trở thành những ngôi sao sáng của làng giải trí xứ Hàn.



Cũng chính bởi có nhiều điểm tương đồng mà trong suốt những năm qua, 2 mỹ nhân luôn được đặt lên bàn cân so sánh, thậm chí nhiều người còn cho rằng cả 2 sinh ra để làm đối thủ của nhau. Người hâm mộ cũng đang vô cùng kỳ vọng vào sự bùng nổ của 2 ngôi sao tuổi Mão và trông ngóng xem ai sẽ là người ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn trong năm nay.

Cặp mỹ nhân tuổi Mão và những điểm tương đồng bất ngờ

Kim Yoo Jung và Kim So Hyun cùng sinh năm 1999 và là bộ đôi sao nhí triển vọng của điện ảnh xứ sở kim chi. Cả 2 bén duyên với diễn xuất từ rất sớm. Kim Yoo Jung có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh khi mới 5 tuổi, trong khi Kim So Hyun cũng bắt đầu sự nghiệp 2 năm sau đó.

Cặp sao có cùng xuất phát điểm là diễn viên nhí tài năng và liên tục góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình đình đám. Đặc biệt sau thành công vang dội của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, tên tuổi của 2 mỹ nhân đã thực sự bước lên 1 tầm cao mới. Bằng tuổi, cùng theo đuổi nghiệp diễn xuất từ sớm và từng là đối thủ của nhau trong phim, chính vì vậy mà 2 nữ diễn viên luôn được so sánh cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp.

Làng giải trí Hàn có 2 mỹ nhân tuổi Mão được cho là đối thủ màn ảnh bởi có nhiều điểm tương đồng - Kim So Hyun và Kim Yoo Jung

Cả 2 cùng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ sớm, tên tuổi của 2 diễn viên kể từ đó cũng lên như diều gặp gió sau thành công vang dội của siêu phẩm Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Từ sao nhí đáng yêu đến màn lột xác thành mỹ nhân vạn người mê

Hiện tại, Kim Yoo Jung và Kim So Hyun đều đã bước sang tuổi 24, có sự trưởng thành cả về nhan sắc và sự nghiệp. Từ hình ảnh dễ thương, hồn nhiên đã quá quen thuộc với khán giả đại chúng, cặp sao nhí "Trăng - Trời" ngày càng lột xác trở thành những ngọc nữ xinh đẹp, quyến rũ khiến ai cũng phải trầm trồ. Cả 2 cũng đều được công nhận về khả năng diễn xuất và ghi dấu ấn qua những tác phẩm mang màu sắc riêng.

Ngay từ khi còn nhỏ, Kim Yoo Jung đã chiếm trọn cảm tình của công chúng với khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, đôi mắt to tròn. Càng lớn, nữ diễn viên lại càng trổ sắc ngoạn mục, vóc dáng quyến rũ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Mỹ nhân Mây Họa Ánh Trăng cũng là một trong những mỹ nhân Hàn nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt của Kim Yoo Jung bao năm qua vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn ngày càng nhuận sắc hơn nhiều.

Kim Yoo Jung từ nhỏ đã được đánh giá là đẹp từ trong trứng nước, được kỳ vọng trở thành mỹ nhân hàng đầu Kbiz trong tương lai

Suốt bao năm hoạt động nghệ thuật, Kim Yoo Jung không những đánh mất phong độ nhan sắc mà còn ngày càng xinh đẹp hơn

Ở thời điểm hiện tại, Kim Yoo Jung hoàn toàn tự tin khi đặt lên bàn cân nhan sắc với những tường thành nhan sắc của Kbiz

Không chỉ có gương mặt xuất chúng, Kim Yoo Jung còn được trời phú cho vóc dáng đồng hồ cát đáng mơ ước, tỷ lệ cơ thể cân đối, đôi chân thon gọn nuột nà, đặc biệt là vòng 1 sexy "đốt mắt" người nhìn. Vốn là diễn viên theo đuổi hình tượng trong sáng, tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Kim Yoo Jung đã thoát mác sao nhí, liên tục khoe body gợi cảm khiến dân tình bất ngờ.

Không chỉ có gương mặt, vóc dáng của Kim Yoo Jung cũng đáng ngưỡng mộ, nhất là vòng 1 gợi cảm thu hút ánh nhìn

Khác với Kim Yoo Jung, Kim So Hyun lại không được đánh giá cao vẻ ngoài khi còn nhỏ, chỉ đơn thuần là đáng yêu, lanh lợi như nhiều đứa trẻ khác. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại ngày càng lộng lẫy, nhan sắc càng thêm phần cuốn hút khi bước sang tuổi thiếu nữ. Thậm chí, những năm trở lại đây, Kim So Hyun còn liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng về nhan sắc bên cạnh các đàn chị nổi tiếng.

Kim So Hyun là nữ diễn viên gây thương nhớ cho bao thế hệ khán giả nhưng phải vài năm trở lại đây, cô nàng mới bùng nổ nhan sắc với nét trưởng thành, thanh lịch đúng chất minh tinh. Hình ảnh ngọt ngào, vẻ đẹp nữ tính, trong trẻo của mỹ nhân School 2015 khiến dân tình không khỏi mê mẩn. Mọi đường nét trên gương mặt sao nhí đình đám một thời đều hoàn hảo, đẹp đến lặng người, từ đôi mắt to tròn, khuôn cằm V-line, sống mũi cao thanh thoát.

Có phần lép vế hơn so với Kim Yoo Jung, Kim So Hyun không được ca tụng về nhan sắc như đồng nghiệp, bù lại với khả năng diễn xuất tốt, sao nhí vẫn nhận được nhiều tình cảm của công chúng

Tuy nhiên, đến tuổi thiếu nữ, Kim So Hyun lại trổ sắc mạnh mẽ, màn "dậy thì thành công" khiến nhiều người trầm trồ

Không còn tranh cãi về nhan sắc, Kim So Hyun hiện tại đã ghi danh vào những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của điện ảnh Hàn Quốc

Màn so kè sự nghiệp chưa có hồi kết

Nhờ sự lên hương nhan sắc ngoạn mục, Kim So Hyun giờ đây đã trở thành đối thủ xứng tầm, ngang tài ngang sức với Kim Yoo Jung trên mọi phương diện. Có thể nói, nhan sắc của cả 2 mỹ nhân đang thực sự chín muồi và ở thời kỳ đỉnh cao nhất, giúp nâng tầm sự nghiệp diễn xuất. Kim Yoo Jung và Kim So Hyun cũng có màn so kè sự nghiệp cực gắt.

Nhờ sở hữu hình tượng trong sáng, ngọt ngào, nét đẹp chuẩn Hàn từ nhỏ, Kim Yoo Jung thường xuyên góp mặt vào các bộ phim cổ trang. Sau Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, nữ diễn viên cũng đã khẳng định được tên tuổi trong những vai diễn trưởng thành thông qua các tựa phim đình đám như Mây Họa Ánh Trăng, Hong Chun Gi... Với nhan sắc cực phẩm và lối diễn xuất ấn tượng, Kim Yoo Jung được công chúng ưu ái với mệnh danh "nữ thần cổ trang" của màn ảnh Hàn.

Trong khi đó, dù trưởng thành qua vai diễn cổ trang nhưng Kim So Hyun lại phù hợp với thể loại phim hiện đại, dành cho giới trẻ, đặc biệt là dòng phim học đường. Những bộ phim đình đám của Kim So Hyun phiên bản trưởng thành phải kể đến như School 2015, Love Alarm, Chiến Nào Ma Kia,...

Sự nghiệp của cả 2 mỹ nhân tuổi Mão được kỳ vọng bùng nổ trong năm nay

Nguồn: Naver, Dispatch