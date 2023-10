Kim So Hyun hẹn hò nam thần Hwang Minhyun, đạo diễn My Lovely Liar ngầm xác nhận cặp đôi phim giả tình thật?

Mới đây, tin đồn sao nhí 1 thời Kim So Hyun "phim giả tình thật" với Hwang Minhyun (Wanna One) bỗng rộ lên trên mạng xã hội xứ kim chi, khiến netizen không khỏi xôn xao. Được biết, nguồn cơn của nghi vấn tình cảm này xuất phát từ những tương tác ngọt ngào giữa 2 diễn viên ở trên phim và hậu trường My Lovely Liar.

Giữa lúc tin đồn lan rộng, đạo diễn Nam Sung Woo (My Lovely Liar) bất ngờ đăng tải lên trang Instagram cá nhân đoạn video Kim So Hyun - Hwang Minhyun trao nhau nụ hôn nồng nàn trên phim. Từ đây, netizen đặt ra nghi vấn đạo diễn họ Nam ngầm xác nhận Kim So Hyun - Hwang Minhyun "phim giả tình thật", nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác.

Kim So Hyun dính tin hẹn hò Hwang Minhyun sau màn hợp tác ăn ý trong My Lovely Liar

Cặp đôi màn ảnh gây sốt cộng đồng mạng nhờ phản ứng hóa học "ngọt như mía lùi" trên phim

Giữa lúc tin đồn tình ái của Kim So Hyun - Hwang Minhyun đang lan rộng, đạo diễn My Lovely Liar bất ngờ đăng lên mạng clip 2 diễn viên hôn nhau say đắm

Tới chiều 30/9, nữ diễn viên họ Kim đã chính thức lên tiếng về nghi vấn tình ái với đàn anh hơn 4 tuổi trong buổi phỏng vấn cho tờ Sports Chosun. Theo đó, cô phủ nhận việc mình đang yêu mỹ nam sinh năm 1995, đồng thời làm rõ những hiểu lầm xung quanh hành động của đạo diễn My Lovely Liar: "Đạo diễn chia sẻ clip tôi hôn anh Minhyun vì thấy thích thú với phản ứng hóa học của chúng tôi, chứ ko phải do tôi và anh Minhyun đang hẹn hò như mọi người nghĩ đâu".

Bên cạnh đó, sao nhí 1 thời còn dành cho mỹ nam họ Hwang nhiều lời khen ngợi "có cánh": "Tôi rất vui khi biết tin mình được hợp tác cùng anh Minhyun trong 1 bộ phim hài tình cảm. Mọi người xung quanh tôi ai cũng thích anh Minhyun và còn khen anh ấy đẹp trai nữa. Hồi mới gặp nhau, anh Minhyun khá trầm tính, ít nói. Nhưng sau khi chúng tôi trở nên thân thiết trong quá trình hợp tác, anh ấy bỗng ‘lột xác’ thành người đàn ông đầy hài hước. Chúng tôi cùng chia sẻ những ý tưởng diễn xuất và quay phim vui vẻ với nhau".

Kim So Hyun bác bỏ thông tin đang yêu Hwang Minhyun, nhưng vẫn không quên dành cho bạn diễn "cơn mưa" lời khen

Cũng trong buổi phỏng vấn mới đây, Kim So Hyun tỏ ra bất ngờ vì những phản ứng hóa học trên phim của cô với Hwang Minhyun lại có thể tạo nên hiệu ứng bùng nổ: "Tôi cũng thấy mình và anh Minhyun trông đẹp đôi trên màn ảnh. Nhưng thực ra trước khi phim lên sóng, tôi không mong chờ tương tác của chúng tôi lại tạo nên 1 cơn sốt như vậy đâu. Đối với phim hài tình cảm, phản ứng hóa học của cặp đôi chính luôn rất quan trọng. Vậy nên, tôi thấy khá nhẹ nhõm khi phản ứng hóa học của tôi và anh Minhyun lại được công chúng đón nhận, dành nhiều lời khen".

Nguồn: Kbizoom