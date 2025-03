Bị gán ghép với Kim Sae Ron năm 16 tuổi, nam thần xứ Hàn nói một câu khiến dân mạng vỗ tay rần rần

Mới đây, những khoảnh khắc Kim Sae Ron bị gán ghép với nam diễn viên Seo Kang Joon tại 1 buổi phỏng vấn vào năm 2016 bất ngờ bị netizen đào lại giữa loạt ồn ào của Kim Soo Hyun. Thời điểm đó, Kim Sae Ron mới 16 tuổi, còn Seo Kang Joon đã 23 tuổi.

Theo đó, khi cùng xuất hiện trong chương trình Entertainment Weekly nhằm quảng bá bộ phim To Be Continued, MC bất ngờ nhận xét Seo Kang Joon và Kim Sae Ron trông giống như một cặp đôi mới cưới. Tuy nhiên, thay vì cười trừ hay né tránh để câu chuyện đi xa hơn, Seo Kang Joon lập tức phản ứng dứt khoát: "Kết hôn gì chứ ạ? Em ấy là trẻ vị thành niên đó!".

Seo Kang Joon thẳng thắn vạch ranh giới rõ ràng với đàn em kém 7 tuổi khi được gán ghép

Cặp đôi từng hợp tác trong bộ phim To Be Continued

Việc Kim Sae Ron bị gán ghép với một đàn anh lớn hơn tận 7 tuổi khiến tình huống này trở nên khá nhạy cảm. Tuy nhiên, với câu trả lời thẳng thắn nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp, Seo Kang Joon đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng. Bên cạnh đó, việc MC gán ghép Kim Sae Ron với đàn anh hơn 7 tuổi trên sóng truyền hình gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Trên MXH, khán giả chỉ trích dữ dội sự vô duyên không biết điểm dừng của nữ MC này.

Phản ứng của Seo Kang Joon trong tình huống này khiến cư dân mạng không khỏi đặt lên bàn cân so sánh với Kim Soo Hyun. Nếu nam diễn viên họ Seo thể hiện rõ lập trường, rạch ròi khoảng cách tuổi tác, thì vụ ồn ào của Kim Soo Hyun lại khiến dư luận đặt ra loạt nghi vấn về vấn đề đạo đức. Tài tử sinh năm 1988 đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích khi có quan hệ yêu đương với Kim Sae Ron từ lúc cô chỉ mới 15 tuổi.

Mối tình anh 27 - em 15 của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều

Seo Kang Joon sinh năm 1993, anh từng là thành viên của nhóm nhạc diễn viên 5urprise do Fantagio quản lý, trước khi tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám như Cheese in the Trap, Watcher, When the Weather Is Fine... Với ngoại hình điển trai, đôi mắt nâu hiếm có cùng diễn xuất ngày càng thăng hạng, Seo Kang Joon trở thành một trong những tài tử được yêu thích nhất màn ảnh Hàn.

Nhờ vào ngoại hình đẹp trai cùng khả năng diễn xuất tốt, sau khi ra mắt không lâu Seo Kang Joon đã nhanh chóng được sự chú ý từ công chúng

Nguồn: Koreaboo