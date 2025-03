Kim Sae Ron đầu quân về công ty Kim Soo Hyun: Theo tiếng gọi con tim nhưng cũng là ngõ cụt!

Trong những ngày qua, truyền thông và công chúng châu Á dậy sóng khi kênh YouTube Viện Garo Sero (nhóm luật sư và cựu phóng viên chuyên đưa tin "thâm cung bí sử" showbiz) liên tục tung ra những thông tin gây bất lợi cho Kim Soo Hyun. Theo đó, tài tử họ Kim bị tố dồn ép bạn gái cũ Kim Sae Ron và leak cả số điện thoại của chị họ nữ diễn viên.

Tới sáng 13/3 tờ Allkpop đưa tin, cộng đồng mạng xứ Hàn hiện xôn xao với bài đăng tố Kim Soo Hyun đã hủy hoại sự nghiệp Kim Sae Ron. Theo bài đăng này, Kim Sae Ron nhận được rất ít hợp đồng đóng phim sau khi đầu quân về Gold Medalist - công ty do Kim Soo Hyun thành lập. Thậm chí, ở mảng điện ảnh, nữ diễn viên không được góp mặt trong bất kỳ tác phẩm nào. Bên cạnh đó, chất lượng các bộ phim cô tham gia sau khi đầu quân về công ty bạn trai cũ cũng kém hơn hẳn so với hồi còn hoạt động ở công ty cũ. Cụ thể, ở công ty cũ, Kim Sae Ron được đóng chính trong nhiều phim truyền hình chiếu trên đài lớn như Phù Thủy Trong Gương, Hi! School: Love On... Nhưng sau khi gia nhập công ty bạn trai cũ Kim Soo Hyun, Kim Sae Ron chỉ còn xuất hiện trong các web drama hoặc nhận vai khách mời trên phim truyền hình chiếu đài.

Trong bài đăng, người viết bức xúc chỉ trích phía Kim Soo Hyun: "Rõ ràng Gold Medalist không biết cách chăm lo cho Kim Sae Ron. Nhiều người còn tưởng công ty này có nhiều diễn viên nên họ bỏ bê cô ấy. Nhưng trên thực tế vào thời điểm đó, Gold Medalist mới thành lập và không quản lý nhiều nghệ sĩ. Nếu Kim Sae Ron chưa từng gặp Kim Soo Hyun, có lẽ cô ấy đã không gia nhập Gold Medalist. Và nữ diễn viên sẽ tiếp tục xây dựng sự nghiệp của mình. Rồi sau khi dính vào scandal say rượu lái xe, nữ diễn viên cũng được công ty quản lý bảo vệ, hỗ trợ phần nào đó chứ không giống như Gold Medalist".

Bài đăng nói trên đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm, khiến netizen tranh cãi nảy lửa. Theo Allkpop, nhiều khán giả chê trách Kim Soo Hyun cùng ekip vì đã bỏ bê Kim Soo Hyun, không tạo điều kiện để nữ diễn viên tham gia nhiều dự án và tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật. Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến nhấn mạnh, vào thời điểm đầu quân về công ty của Kim Soo Hyun (2020), Kim Sae Ron đã bước qua thời hoàng kim nên không còn được nhiều nhà sản xuất săn đón, mời đóng phim.

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã khiến báo chí tồn nhiều giấy mực trong những ngày vừa qua. Vào hôm 10/3, nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron chia sẻ câu chuyện nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Dì nữ diễn viên cho biết mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ bắt đầu vào ngày 19/11/2015 và kết thúc vào hôm 7/7/2021. Theo lời dì Kim Sae Ron, nữ diễn viên bị thao túng tâm lý nên mới rơi vào lưới tình của Kim Soo Hyun.

Vào năm 2022, Kim Sae Ron gây ra scandal say rượu lái xe và phải bồi thường cho công ty sản xuất phim The Hunting Dogs 700 triệu won (12,3 tỷ đồng). Kim Soo Hyun đã cho Kim Sae Ron vay số tiền nói trên để giải quyết bồi thường và không yêu cầu trả lại ngay.

Theo Viện Garo Sero, tới năm 2024, nữ diễn viên nhận được giấy chứng nhận nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) từ phía Gold Medalist - công ty do Kim Soo Hyun thành lập. Nghĩ đây là yêu cầu của cấp lãnh đạo Gold Medalist chứ không phải Kim Soo Hyun nên Kim Sae Ron đã gửi tin nhắn cầu cứu tài tử họ Kim vào ngày 19/3/2024.

Theo bằng chứng Dispatch thu thập được, Kim Soo Hyun sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu thống khổ của Kim Sae Ron, anh chỉ xem mà không hồi âm. Đáng phẫn nộ, nam diễn viên được cho là đã chụp toàn bộ nội dung tin nhắn này, không che cả số điện thoại vốn của chị họ Kim Sae Ron để gửi cho nhiều phóng viên. Kết quả là nữ diễn viên và cả người thân đã bị cánh truyền thông liên tục gọi điện làm phiền. Hết cách, Kim Sae Ron đành đăng ảnh thân mật để Kim Soo Hyun gọi lại vào ngày 24/3/2024. Song phía Kim Soo Hyun lập tức bác bỏ tin hẹn hò với cố diễn viên.

