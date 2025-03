Cách Ju Ji Hoon lấy lại danh tiếng sau scandal ma túy

Gần đây, chủ đề "Ju Ji Hoon đang trong thời kỳ hoàng kim thứ hai" đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi giữa những người hâm mộ phim ảnh và truyền hình không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở các quốc gia châu Á khác. Sau thành công của series phim y khoa "The Trauma Code: Heroes on Call" - bộ phim đã thống trị vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix, Ju Ji Hoon cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất tuyệt vời của mình. Tuy nhiên, một số người vẫn chưa quên scandal ma túy của Ju Ji Hoon trong quá khứ.

Ju JI Hoon trong phim "The Trauma Code: Heroes on Call". (Ảnh: Netflix)

Scandal ma túy gây sốc nổ ra ngay sau thành công của phim Hoàng Cung

Vì Ju Ji Hoon đã quảng bá cho 3 dự án liên tiếp trong vòng 3 tháng qua, nhiều người tin rằng anh sắp trở lại thời kỳ hoàng kim một lần nữa. Trong bối cảnh nam diễn viên ngày càng nổi tiếng, một số người lại nhìn lại quá khứ của anh và khơi lại scandal ma túy của anh cách đây 16 năm để thảo luận. Trong số rất nhiều lời khen ngợi dành cho diễn xuất của Ju Ji Hoon, vẫn có một số bình luận nhắc đến những tranh cãi trong quá khứ của nam diễn viên, chẳng hạn như: "Tại sao chúng ta cần phải ủng hộ một kẻ nghiện ma túy?", "Làm sao một diễn viên đã sử dụng ma túy có thể tiếp tục diễn xuất?"... và đặt câu hỏi liệu Ju Ji Hoon có nên được tha thứ không?

Sinh năm 1982, Ju Ji Hoon ra mắt cùng thời điểm với Gong Yoo, Lee Min Ho, Lee Dong Wook... Mặc dù bắt đầu sự nghiệp với tư cách là người mẫu, nam diễn viên mới nổi Ju Ji Hoon thời điểm ấy đã tạo nên tiếng vang khắp châu Á với vai diễn đầu tay là Hoàng tử Lee Shin trong bộ phim truyền hình "Goong" (2006). Trong khi công chúng kỳ vọng cao vào tiềm năng diễn xuất của Ju Ji Hoon, nam diễn viên đã gây sốc cho mọi người với một vụ bê bối ma túy bất ngờ vào năm 2009. Vào tháng 4 năm 2009, Ju Ji Hoon đã bị cảnh sát bắt giữ cùng với 15 nghi phạm và một nữ diễn viên vì nghi ngờ sử dụng và tàng trữ ma túy. Mặc dù xét nghiệm ma túy cho kết quả âm tính, nhưng bản thân nam diễn viên đã thừa nhận đã sử dụng ma túy.

Ju Ji Hoon va Yoon Eun Hye trong Princess Hours. (Ảnh: SCMP)

Ju Ji Hoon thừa nhận rằng anh đã sử dụng thuốc lắc và ketamine trong một bữa tiệc với bạn bè nhưng kiên quyết phủ nhận việc vận chuyển hoặc buôn bán ma túy từ Nhật Bản sang Hàn Quốc. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2009, nam diễn viên đã bị kết án 6 tháng tù giam, hoãn thi hành án một năm, 120 giờ phục vụ cộng đồng và nộp phạt 360.000 won. Sau vụ bê bối ma túy, Ju Ji Hoon đã bị cấm xuất hiện trên sóng trên KBS, một trong những đài truyền hình lớn tại Hàn Quốc. Các vai diễn của anh trong tất cả các dự án đang diễn ra và đã lên lịch đều bị thay thế và thậm chí cả buổi họp fan mừng sinh nhật của anh tại Nhật Bản cũng bị hủy bỏ.

Ngoài những tranh cãi về ma túy, sự căm ghét đối với Ju Ji Hoon còn gia tăng khi anh xuất hiện trong video ca nhạc "Fxxk U" của Gain của Brown Eyed Girls - vốn được biết đến là biểu tượng gợi cảm của ngành giải trí Hàn Quốc, sau đó công khai mối quan hệ lãng mạn của mình với nữ thần tượng. Sau khi cả hai chia tay vào năm 2017, Gain bị phát hiện đã sử dụng propofol. Giữa lúc tranh cãi, cô đã công khai vạch trần bạn trai cũ của mình trong một bài đăng trên mạng xã hội, nói rằng: "Như mọi người đều biết, tôi là bạn gái của một người từng sử dụng ma túy. Tất nhiên, anh ấy đã chấp hành xong hình phạt và hiện đang làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, bạn của anh ấy đã từng cố gắng thuyết phục tôi sử dụng ma túy và tôi gần như đã đầu hàng vì trạng thái tinh thần không ổn định của mình". Kể từ đó, Ju Ji Hoon không công khai hẹn hò với bất kỳ người nổi tiếng nào khác cũng như không cân nhắc đến chuyện kết hôn ngay cả khi đã bước sang tuổi 40.

Tương tự như vậy, rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc, chẳng hạn như Yoochun, Don Spike, T.O.P... cũng đã phải đối mặt với sự sụp đổ vì những tranh cãi về ma túy, tuy nhiên, Ju Ji Hoon là trường hợp hiếm hoi đã thành công trong việc lấy lại được lòng tin của cư dân mạng và quay trở lại ngành giải trí. 2 năm sau vụ bê bối, Ju Ji Hoon đã trở lại với "Antique" và thậm chí còn giành được giải thưởng Baeksang. Sau khi xuất ngũ vào năm 2011, anh đã ký hợp đồng với KeyEast Entertainment do Bae Yong Joon làm chủ và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

(Từ trái sang) Ju Ji Hoon trong các phim "Light Shop" (2024), "The Spy Gone North" và "Along with the Gods". (Ảnh: SCMP)

Với diễn xuất ấn tượng trong "Five Fingers", Ju Ji Hoon đã giành được nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải danh giá. Từ năm 2019 đến năm 2021, nam diễn viên đã chứng minh với công chúng rằng anh đã suy ngẫm về những sai lầm trong quá khứ và đang nỗ lực hết mình để đền đáp những người đã ủng hộ anh bằng diễn xuất tuyệt vời. Phải đến khi "Along with the Gods: The Two Worlds" trở thành bộ phim ăn khách vào năm 2017, Ju Ji hoon một lần nữa nhận được sự yêu mến lớn từ khán giả châu Á nhờ vai phụ Haewonmaek. Sau đó, anh đã tạo nên cơn sốt với một vai diễn Thái tử khác trong loạt phim zombie ăn khách "Kingdom" và cũng chứng minh khả năng diễn xuất vững chắc của mình khi đóng cùng các nữ diễn viên đáng tin cậy như Kim Hye Soo trong "Hyena" và Jeon Ji Hyun trong "Jirisan".

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc khác trong sự nghiệp diễn xuất của Ju Ji hoon - phát hành liên tục 4 series, bao gồm "Love Your Enemy", "Light Shop", "Blood Free" và "The Trauma Code: Heroes on Call", trên Disney+, tvN và Netflix. nam diễn viên đã khiến người xem kinh ngạc với sự chăm chỉ và cống hiến của mình cho diễn xuất.

Bê bối ma túy có nên được tha thứ?

(Ảnh: Netflx)

Để trả lời câu hỏi này, nhiều người đã chỉ ra những lý do khiến Ju Ji Hoon khác biệt so với những người nổi tiếng khác sử dụng ma túy.

Diễn xuất của Ju Ji Hoon là lý do đầu tiên. Kể từ khi ra mắt thành công với "Goong", Ju Ji Hoon đã dẫn dắt nhiều dự án của mình đến thành công, với tỷ suất người xem cao, doanh thu cao và thành tích phá kỷ lục, từ "Along with the Gods" đến "Hyena", "The Mask", "Five Fingers", "Jirisan"... Đặc biệt, loạt phim "Kingdom" của Netflix thậm chí còn mở ra một kỷ nguyên mới cho thể loại zombie trên nền tảng OTT này. Gần đây nhất, "The Trauma Code" do Ju Ji Hoon dẫn đầu đã ngay lập tức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn thế giới, chứng tỏ nam diễn viên có sự lựa chọn dự án tốt.

(Ảnh: Netflix)

Bên cạnh đó, anh cũng đã xuất hiện tại nhiều liên hoan phim và nhận được rất nhiều giải thưởng cho diễn xuất của mình. Bất chấp những tranh cãi trong quá khứ, Ju Ji Hoon đã chứng minh thành công tài năng của mình và được công nhận không chỉ từ khán giả mà còn từ các nhà phê bình phim và chuyên gia.

Ha Jung Woo va Ju Ji Hoon trong phim Ransomed. (Ảnh: Netflix)

Sự chân thành và nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp phim ảnh của Ju Ji Hoon sau vụ bê bối cũng góp phần vào thành công của anh. Bất chấp những thách thức và sự ghét bỏ từ công chúng, nam diễn viên vẫn kiên trì theo đuổi diễn xuất và chỉ tập trung vào việc cải thiện diễn xuất của mình trong khi tiếp nhận mọi phản hồi và chỉ trích từ cư dân mạng. Theo thời gian, Ju Ji Hoon dần được khán giả chào đón trở lại và lấy lại hình ảnh của mình như một diễn viên giỏi.