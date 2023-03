Bị tố lợi dụng LGBT để nổi tiếng nhưng lại có phát ngôn kỳ thị, tân Nam vương HUTECH cao 1m91 chính thức lên tiếng

Tối 10/3, trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tìm ra được tân Nam vương "Đại sứ Áo dài" ( hay Nam vương HUTECH) là thí sinh Trần Lê Vĩnh Đam, sinh năm 2004. Thông tin này được nhiều người đón nhận tích cực bởi Vĩnh Đam có visual điển trai, chiều cao 1m91 và là nhà sáng tạo nội dung khá có tiếng trên mạng xã hội.

Nam vương HUTECH từng được đánh giá cao vì vẻ ngoài điển trai và chiều cao 1m91

Thế nhưng, chỉ vài ngày sau khi đăng quang, Nam vương HUTECH đã dính phải ồn ào khi bị nghi có lời lẽ xúc phạm cộng đồng LGBT gây phẫn nộ nhiều người. Cụ thể, khi được một người dùng ẩn danh đặt câu hỏi trên trang cá nhân: "Nếu có một người con trai tỏ tình với bạn, bạn có đồng ý làm người yêu không?".



Vĩnh Đam đã trả lời: "Nah, bro, I'm not gay. No more gay content. Boy's love? It's *** to me". (Tạm dịch: "Không bạn à, mình không phải gay. Và cũng không có thêm nội dung nào về gay nữa. Tình cảm giữa nam và nam à? Nó thật *** với mình).

Điều khiến dân tình càng chỉ trích Vĩnh Đam hơn đó là trước đó, trên các nền tảng MXH, Vĩnh Đam thường xuyên đăng tải clip "ghép đôi" với một nam TikToker khác. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu Vĩnh Đam vẫn đang thu hút chú ý bằng nội dung liên quan đến LGBT, nhưng sau đó lại có lời lẽ tổn thương cộng đồng này?

Câu trả lời của Vĩnh Đam về tình cảm đồng giới trên trang cá nhân đã dấy lên nhiều phản hồi tiêu cực

Trước đó, Vĩnh Đam từng được nhiều khán giả chú ý khi đăng tải clip "ghép đôi" với nam TikToker khác

Làn sóng tiêu cực ngày càng tăng lên khiến Vĩnh Đam phải tạm ẩn mạng xã hội một thời gian. Mới đây, Nam vương HUTECH mở lại trang cá nhân và có phát ngôn chính thức về vụ việc. Theo đó, Vĩnh Đam giải thích lời nói tưởng như xúc phạm dành cho cộng đồng LGBT là lời anh chàng muốn nhắn nhủ riêng tới một người bạn LGBT từng khiến anh chàng thất vọng.



Bản thân Vĩnh Đam cũng muốn gửi lời xin lỗi tới những người ủng hộ anh về vụ việc vừa qua. Ngoài ra, Vĩnh Đam bày tỏ nguyện vọng trả lại vương miện và danh hiệu Nam vương HUTECH, cũng như rút khỏi hoạt động của một thương hiệu thời trang vì lùm xùm tiêu cực đã có.

Nam vương HUTECH lên tiếng về tin đồn kì thị LGBT

Hiện tại, lời xin lỗi của Nam vương HUTECH vẫn nhận được nhiều quan tâm từ mạng xã hội. Phía trường ĐH Công nghệ TP.HCM chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.