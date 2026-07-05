Bí quyết giúp 3 nữ sinh trong 1 lớp đều đạt 9,75 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo em Trần Đặng Trâm Anh, bí quyết giúp em có thể đạt được điểm cao môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chỉ gói gọn trong 3 từ đó là: "Đúng, đủ và hay".

Ngày 5/7, trao đổi với Người Đưa Tin, cô Lê Thị Phương Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn - trường THPT Chuyên Quốc Học Huế cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lớp 12 Văn có 3 học sinh đạt 9,75 môn Ngữ văn.

Theo cô Hà, 3 nữ sinh gồm: Em Lê Hoàng Thanh Hà, Trần Tuệ Khả Ái cùng trú tại Tp.Huế và em Trần Đặng Trâm Anh, trú tỉnh Quảng Trị.

"Cả ba em nữ sinh này đều là học sinh ưu tú của lớp, có lực học rất tốt, điểm trung bình trên 9 phẩy, các em tham gia năng nổ, tích cực trong các hoạt động của lớp và nhà trường. Khi biết điểm văn kỳ thi tốt nghiệp, bản thân tôi không bất ngờ vì kết quả điểm thi văn đạt 9,75 của 3 em phản ánh đúng năng lực, nỗ lực trong quá trình học tập của các bạn và phản ánh đúng đặc trưng, chất riêng của học sinh chuyên", cô Hà nhấn mạnh.

Trong khi đó, trò chuyện với PV, em Trần Đặng Trâm Anh cho biết, em cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc khi biết mình được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Em cảm giác hành trình theo đuổi văn chương của mình đến đây rất là trọn vẹn và quá mãn nguyện.

Em Trần Đặng Trâm Anh và em Lê Hoàng Thanh Hà cùng đạt 9,75 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Em Trâm Anh chia sẻ, theo em, đề thi năm nay có tính phân hóa cao. Trước khi bước vào kỳ thi, em đã lên mạng tìm kiếm, đọc rất là nhiều bài báo để xem hiện tại xã hội đang phải đối mặt với những cái vấn đề nổi cộm và người trẻ hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức gì, và trách nhiệm của người trẻ trong một kỷ nguyên vươn mình là như thế nào.

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Bên cạnh đó, em đã tìm kiếm ra rất nhiều thông tin về những chủ đề nổi cộm gần đây là về vấn đề môi trường, vấn đề AI công nghệ, và vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ để em có thể chuẩn bị sẵn kiến thức khi bước vào phòng thi và có thể làm được bài.

"Bí quyết của em chỉ gói gọn trong 3 từ đó là: "Đúng, đủ và hay". Em đã theo đuổi văn từ khi em còn học trung học cơ sở, khi càng học em càng nhận ra chuyên và văn phổ thông rất khác nhau. Muốn đạt điểm cao trong văn phổ thông thì cần có 3 tiêu chí trên.

Đầu tiên là đúng, tất nhiên là phải đi vào đúng trọng tâm của đề, càng sát càng tốt, càng trực tiếp càng tốt. Khi làm bài, em luôn luôn đọc kỹ đề, gạch chân những từ khóa trọng tâm của đề để khi viết thì mình không có bị lan man.

Còn đủ đó là một yêu cầu rất cần thiết, bởi vì chỉ khi hoàn thành một cách đầy đủ và hoàn hảo thì mình mới có thể đạt được điểm cao. Riêng yếu tố hay, đây là yếu tố để giúp phân hóa những bạn đạt điểm cao hay là đạt điểm trung bình. Theo em nghĩ, yếu tố hay cần phải có trước tiên em sẽ luôn có sẵn một mở bài tủ cho mình. Sau đó, cần phải có những hình ảnh ẩn dụ giàu tính suy ngẫm hay triết lý. Và hơn nữa là cần phải có những câu nhận định lý luận văn học", em Trâm Anh nói.

Cũng theo nữ sinh này, bản thân em là một người học chuyên cũng khá lâu rồi, khi mà mình biết rõ lý luận thì mình sẽ có những hướng phân tích bài văn, cảm thụ bài văn tốt hơn. Giống như mình sẽ đi từ kiểu phân tích nghệ thuật tới phân tích nội dung, nó sẽ làm bài văn của mình xuất sắc hơn.

"Cuối cùng, em nghĩ phần hay không kém đó chính là phần liên hệ bản thân. Càng viết chân thật, càng viết sâu sắc thì bài sẽ có điểm nhấn. Hơn nữa cũng cần chú ý vào kết bài. Tại mở bài thì sẽ gây cho người ta ấn tượng đầu tiên, nhưng phần kết bài là thứ mà đọng lại trong trái tim của người đọc lâu nhất", em Trâm Anh phân tích.

Tương tự, em Lê Hoàng Thanh Hà cho biết, em rất bất ngờ vì thực sự không nghĩ là mình có thể đạt được kết quả cao như vậy. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đây cũng chính là một quả ngọt xứng đáng đối với những nỗ lực của bản thân trong thời gian qua.

Theo em Hà, để đạt được kết quả cao trong kỳ thi vừa rồi, bản thân em đã luôn cố gắng để nắm chắc các kiến thức nền tảng và khi giải đề thì em luôn cố gắng ứng dụng tất cả những kiến thức và kỹ năng mà mình đã làm, đồng thời phân bổ thời gian hợp lý để làm bài.

"Thực ra em cũng không có bí quyết đặc biệt, em chỉ suy nghĩ khi mình vào thi thì sẽ cố gắng để làm tốt nhất có thể. Tuy nhiên, em nghĩ để có thể đạt được kết quả như mong đợi thì trên hết là mình phải giữ được một tinh thần bình tĩnh.

"Hiện tại, em vẫn chưa có định hướng rõ ràng là bản thân sẽ làm công việc gì. Tuy nhiên, em nghĩ đối với con đường đại học gần nhất thì em sẽ nộp hồ sơ vào học tại Học viện Ngoại giao", em Hà tâm sự.