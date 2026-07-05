Dẫn đầu cả nước về tỉ lệ điểm 10 môn Toán: Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì?

Hà Tĩnh có 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong khi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chiếm gần một nửa.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy Hà Tĩnh là một trong những địa phương có thành tích nổi bật ở môn Toán khi ghi nhận 167 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Với quy mô chỉ hơn 18.000 thí sinh dự thi, địa phương này nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ điểm 10 môn Toán.

Toán là một trong hai môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nếu xét về số lượng, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có nhiều bài thi đạt điểm 10 nhất, lần lượt là 676 và 445 bài. Tuy nhiên, đây cũng là hai địa phương có quy mô thí sinh rất lớn, với khoảng 125.000 và 138.000 thí sinh dự thi.

Trong khi đó, Hà Tĩnh chỉ có hơn 18.000 thí sinh nhưng có tới 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Cùng với Tuyên Quang (154 bài thi đạt điểm 10), Hà Tĩnh trở thành địa phương có tỷ lệ điểm 10 môn Toán thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2026

Đáng chú ý, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một phòng thi tại Hà Tĩnh có 24 thí sinh dự thi thì 16 em đạt điểm 10 môn Toán, khiến nhiều người băn khoăn về kết quả này.

Hà Tĩnh thuộc nhóm có điểm 10 môn Toán nhiều nhất cả nước

Sở GD&ĐT đã rà soát

Ngày 5/7, trao đổi với Tiền Phong , ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, cho rằng kết quả trên phản ánh truyền thống và chất lượng giáo dục của địa phương.

Theo ông Cường, nhiều năm qua Hà Tĩnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT. Năm 2025, địa phương xếp thứ hai toàn quốc; năm nay đứng thứ năm, tụt ba bậc.

Vì vậy, việc có 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán không phải là điều bất thường.

Ông Cường cho biết thêm, nếu xét theo từng môn, Hà Tĩnh xếp thứ 6 cả nước về điểm trung bình môn Toán và Ngữ văn. Các môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên tiếp tục là thế mạnh khi điểm trung bình các môn Vật lý, Hóa học và Tin học đều dẫn đầu cả nước.

Lý giải việc số lượng điểm 10 môn Toán tăng mạnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho rằng đây là xu hướng chung của cả nước. Năm 2025, cả nước chỉ có 513 điểm 10 môn Toán, Hà Tĩnh chỉ có 9 em đạt được. Năm nay con số này tăng lên hơn 4.200.

Theo ông Cường, nguyên nhân là do đề thi năm nay có mức độ khó giảm so với năm trước. Đồng thời, đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cấu trúc đề thi ổn định, giúp các trường chủ động trong công tác ôn tập.

Tuy vậy, sau khi có kết quả thi, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tiến hành phân tích phổ điểm theo từng môn, từng trường để đánh giá chất lượng dạy học. Đối với những đơn vị có kết quả chưa cao, Sở sẽ cử giáo viên có kinh nghiệm từ các trường khác đến hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng.

Liên quan đến thông tin một phòng thi có tới 16 điểm 10 môn Toán, ông Cường cho biết Sở đã tiến hành rà soát.

Kết quả ban đầu cho thấy phần lớn thí sinh trong phòng thi này là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, cùng một số học sinh đến từ các trường khác. Đây là ngôi trường nhiều năm nằm trong nhóm có chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước, thường xuyên có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và gần đây có học sinh giành Huy chương Vàng quốc tế.

Theo kết quả rà soát của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, riêng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 79 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Trong đó, 32 em thuộc hai lớp chuyên Toán 1 và Toán 2, số còn lại chủ yếu là học sinh các lớp chuyên khoa học tự nhiên.

"Riêng các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý không có học sinh đạt điểm 10 môn Toán", ông Cường nói.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng khẳng định kỳ thi trên địa bàn được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. Thí sinh của các trường được bố trí, trộn lẫn tại các điểm thi theo quy định.