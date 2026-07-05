Phòng thi có 22 thí sinh, 16 em đạt điểm 10 môn Toán ở Hà Tĩnh: Sở Giáo dục & Đào tạo nói gì?

Theo lãnh đạo Sở, phòng thi nói trên có 21 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Mới đây, thông tin về điểm thi môn Toán tại một phòng thi ở Hà Tĩnh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo đó, phòng thi có 24 thí sinh, có 2 em được miễn thi, 22 thí sinh còn lại có 16 em đạt điểm 10 môn Toán, 6 em đạt từ điểm 9 trở lên.

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi trên báo Dân trí, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nắm được thông tin và đang rà soát toàn bộ các khâu, quy trình của kỳ thi.

Ông Cường cho hay, kết quả ban đầu cho thấy đây là phòng thi có phần lớn học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cùng một số học sinh đến từ các trường khác. Nhiều năm qua, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh luôn nằm trong nhóm có chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước, với nhiều học sinh đạt giải quốc gia, huy chương quốc tế. Do đó, điểm thi cao tại một trường chuyên không phải điều quá bất ngờ.

Tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026. (Ảnh: VTC News)

Dù vậy, trước những thông tin dư luận quan tâm, Sở GD&ĐT vẫn thực hiện rà soát kỹ toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi. Ông cho rằng việc dư luận thấy kết quả cao và đặt ra nghi vấn cũng là điều bình thường.

Trên báo VietNamNet, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết thêm, theo cách xếp phòng của phần mềm Bộ GD&ĐT, phòng thi nói trên có 21 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Phần mềm đánh số báo danh theo từng điểm thi, đồng thời tối ưu việc xếp phòng dựa trên các môn tự chọn để thí sinh không phải di chuyển giữa các phòng. Vì thế, nhiều học sinh cùng tổ hợp môn được bố trí chung một phòng.

Theo vị lãnh đạo, những lớp tập trung học sinh giỏi ở các khối tự nhiên có kết quả rất cao là điều không chỉ xảy ra ở Hà Tĩnh mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương khác. Đại diện Sở GD&ĐT cũng cho rằng, số lượng điểm 10 môn Toán tăng là điều có thể lý giải vì đề thi Toán năm nay được đánh giá nhẹ hơn so với năm trước.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 79 điểm 10 môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. (Ảnh: Fanpage Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh)

Cũng theo lãnh đạo Sở, Hà Tĩnh nhiều năm liền nằm trong nhóm địa phương có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Trước đó vào năm 2025, tỉnh xếp thứ hai toàn quốc, năm 2026 đứng thứ năm. Hà Tĩnh luôn thuộc nhóm dẫn đầu với tổ hợp A và các môn khoa học tự nhiên, đồng thời nhiều năm liên tiếp có học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Vì thế, việc học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đạt kết quả cao ở môn Toán không phải là điều bất thường.

Được biết năm nay tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, riêng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 79 điểm 10.

Báo Hà Tĩnh cũng đưa tin về thành tích ấn tượng của lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (tỉnh Hà Tĩnh) khi có tới 9/36 học sinh đạt điểm 10 môn Toán.

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