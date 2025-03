Tối 15/3, đại nhạc hội Road to 8Wonder - The Next Icon đã chính thức diễn ra tại Quảng trường châu Âu, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng). Là sự kiện mở màn cho 8Wonder - chuỗi sự kiện âm nhạc và giải trí hàng đầu đã chạy được 3 mùa ở Việt Nam, chương trình đã chiêu đãi 1 bữa tiệc âm nhạc và giải trí hàng đầu đến hàng nghìn khán giả tới tham dự.

Không chỉ quy tụ những cá tính trẻ nổi bật của Vpop như Quang Hùng MasterD, RHYDER và marzuz mà Road to 8Wonder còn có sự xuất hiện của ngôi sao Kpop B.I (cựu thành viên iKON) . Trở lại Việt Nam sau nhiều năm, V-ID (tên fandom B.I Việt Nam) đứng ngồi không yên khi được chiêm ngưỡng nam nghệ sĩ “bằng xương bằng thịt” trên sân khấu, khoảng cách giữa idol và fan ngắn lại.

Sự xuất hiện của B.I khiến sân khấu như bùng nổ

Với lời nói đầu tiên “xin chào”, B.I đem đến 1 set diễn tổng cộng 40 phút, gồm 4 liên khúc - 12 bài hát và 1 màn trình diễn encore, biến Road to 8Wonder trở thành buổi concert của riêng mình. Anh chàng “chơi đùa”, phiêu du qua những giai điệu đa sắc thái, thuộc nhiều thể loại như Hip-hop, Trap, EDM hay cả Afro… khiến ai nấy cũng đứng dậy nhún nhảy, lắc lư không ngừng.

B.I mang đến set diễn 12 ca khúc, biến Road to 8Wonder thành concert của mình

Từ MICHELANGELO, Be I, One And Only, Waterfall illa illa, BTBT đến Keep Me Up, Tasty, TO DIE, T.T.M, Flame, LOVER, Die For Love và Beautiful Life - fan đều nằm lòng hát theo, không bỏ sót câu chữ nào. Tại đây, âm nhạc và ánh sáng đưa mọi người tới gần nhau hơn, như hòa chung 1 nhịp với tình yêu dành cho B.I. Các ID cảm thấy hạnh phúc khi nam ca sĩ có thể “tung hoành” ngang dọc trong thế giới âm nhạc của riêng mình, sống trọn từng khoảnh khắc cùng khán giả.



Anh chàng quy "banh nóc", hâm nóng bầu không khí se lạnh trước đó

Anh chàng gây ấn tượng với khả năng hát live vững vàng, cột hơi ổn định dù thể hiện không ít động tác vũ đạo phức tạp. Thần thái đỉnh cao và khả năng làm chủ sân khấu của 1 tên tuổi tầm cỡ như B.I giúp duy trì nguồn năng lượng của khán giả xuyên suốt 13 tiết mục, bầu không khí đã nóng lại càng nóng hơn.

Đáng chú ý, nam nghệ sĩ trẻ hứa sẽ xuống khán đài giao lưu với điều kiện là fan không được chen lẫn xô đẩy, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Anh chàng còn leo rào sắt, đến từng fanzone để cảm nhận sự mến mộ của V-ID dành cho mình.



B.I xuống khán đài, được đón chào bởi tình yêu to lớn từ người hâm mộ

1 trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi B.I đội nón lá Việt giữa đám đông khán giả, vừa rap trên nền nhạc Hip-hop vừa trưng diện dấu ấn đặc trưng của mảnh đất hình chữ S thân thương. Việc 1 nhân vật có sức ảnh hưởng toàn cầu như B.I đón nhận nét đẹp văn hoá Việt khiến hàng nghìn khán giả có mặt tại đây như vỡ oà cảm xúc, hú hét phấn khích tột độ.

B.I đội nón lá, tự tin cháy hết mình khiến fan hò reo phấn khích

B.I đón nhận nét văn hoá Việt Nam - nón lá khiến V-ID "phổng mũi" tự hào

Đặc biệt, trước khi kết thúc tiết mục cuối cùng Beautiful Life, B.I “cao hứng” chạy xuống khán đài, đưa 1 bạn fan nhí lên sân khấu quẩy cùng mình và vũ đoàn. Anh chàng bế fan nhí lên vai giữa tiếng hò reo của người hâm mộ, tạo nên 1 khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ.



Khép lại “đêm concert”, B.I “khui túi mù” được cộng đồng V-ID gửi tặng cho mình như món quà chào mừng đến Việt Nam - màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, hoành tráng, nhuộm bầu trời đêm những mảng màu sặc sỡ. B.I bày tỏ sự biết ơn tới tình cảm chân thành của các fan và cơ hội được đứng trên sân khấu Road to 8Wonder lần này.

Đêm nhạc khép lại với màn bắn pháo hoa ngợp trời