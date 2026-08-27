Bí mật xa hoa trong ngôi nhà 1.486 mét vuông dưới lòng đất: Chống bom, động đất và thậm chí cả côn trùng

Bầu trời nhân tạo, bể bơi, rạp chiếu phim, tất cả đều ẩn mình dưới sa mạc Las Vegas, Mỹ.

Nhìn từ đường phố, ngôi nhà số 3970 đường Spencer ở Las Vegas trông giống như bao ngôi nhà cao cấp khác trong khu vực. Nhưng bên dưới lòng đất sa mạc là một trong những dinh thự thời Chiến tranh Lạnh độc đáo nhất nước Mỹ: Một hầm trú ẩn hạt nhân rộng 1.486 mét vuông được xây dựng cho doanh nhân và nhà từ thiện Girard B. "Jerry" Henderson.

Ngoại thất của ngôi nhà trông bình thường nằm phía trên khu phức hợp ngầm. Ảnh: WC

Ra đời giữa bối cảnh không khí căng thẳng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, công trình không chỉ là một kiệt tác kiến trúc mà trước hết là giải pháp bảo vệ mạng sống con người trước các nguy cơ thảm họa hạt nhân, biến đổi khí hậu khắc nghiệt và ô nhiễm môi trường.

Một vùng thuộc Las Vegas, Mỹ. Ảnh: ST

Gia đình giàu có Henderson không hề tiết kiệm chi phí. Hầm trú ẩn này có khả năng chống bom, chống động đất và thậm chí chống cả côn trùng. Công trình bằng bê tông này ước tính tiêu tốn khoảng 10 triệu USD để xây dựng.

Toàn bộ kiến trúc được bao bọc bởi lớp bê tông cốt thép dày đặc ở độ sâu 8m, tạo nên một lá chắn kiên cố có khả năng cách ly hoàn toàn với các tác nhân độc hại bên ngoài.

Ảnh: Zillow

Đi kèm với đó là hệ thống lọc không khí, nguồn nước và năng lượng dự trữ hoàn toàn độc lập cùng các lối thoát hiểm khẩn cấp được ngụy trang khéo léo trong đá, đảm bảo duy trì điều kiện sinh tồn an toàn cho cư dân trong suốt nhiều tháng liền mà không phụ thuộc vào thế giới trên mặt đất.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất dưới lòng đất

Bên cạnh yếu tố bảo vệ thể chất, thiết bị và không gian nội thất của căn nhà được chăm chút đặc biệt nhằm giải tỏa áp lực tâm lý cho con người khi phải sống trong không gian kín.

Hệ thống đèn trần thông minh có khả năng lập trình chuyển đổi ánh sáng linh hoạt theo nhịp sinh học tự nhiên, tái hiện đầy đủ từ sắc hồng bình minh, ánh nắng rực rỡ ban ngày đến hoàng hôn và bầu trời đêm ngàn sao.

Ảnh: Las Vegas Locally

Ảnh: Las Vegas Locally

Ảnh: Las Vegas Locally

Bao quanh khu vực "sân vườn" ngầm là những bức tranh tường khổ lớn vẽ cảnh núi rừng, đồng cỏ và hồ nước tươi đẹp, giúp giảm bớt cảm giác tù túng và mang lại cảm giác thư thái như đang hòa mình vào thiên nhiên.

Ngôi nhà cũng được trang bị thảm cỏ nhân tạo, hồ bơi, sân golf thu nhỏ và khu vực sinh hoạt chung, đảm bảo cư dân luôn giữ được tinh thần tích cực và lối sống lành mạnh ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Kiến trúc nhân văn và tầm nhìn bảo vệ sự sống

Trải qua nhiều thập kỷ, công trình trú ẩn này vẫn tồn tại nguyên vẹn như một biểu tượng cho triết lý kiến trúc vị nhân sinh - nơi công nghệ được ứng dụng trọn vẹn để phục vụ và bảo vệ sự sống con người.

Môi trường lòng đất với nhiệt độ tự nhiên luôn duy trì ở mức ổn định giúp cắt giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, đồng thời bảo vệ sức khỏe cư dân trước các đợt nắng nóng kỷ lục của vùng sa mạc Las Vegas.

Ngôi nhà ngầm không đơn thuần là một hầm trú ẩn thời chiến, mà đã trở thành minh chứng cho năng lực sáng tạo của con người trong việc chủ động xây dựng một không gian sống an toàn, bền vững và đầy đủ tiện nghi trước mọi biến động của tự nhiên và thời đại.