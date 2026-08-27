Hương Liên khiến dân mạng xuýt xoa với mâm cỗ cúng Rằm tháng 7: Đúng chuẩn dâu hào môn, khéo léo và tinh tế từ những điều nhỏ nhất

Không cầu kỳ phô trương, Hương Liên ghi điểm bằng sự chỉn chu, đảm đang khi tự tay chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7.

Sau khi kết hôn và trở thành con dâu trong một gia đình giàu có, Hương Liên thường xuyên nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Mới đây, người đẹp tiếp tục gây chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình tự tay chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch. Điều khiến nhiều người dành lời khen không nằm ở sự xa hoa hay bày biện cầu kỳ, mà chính là sự chăm chút trong từng chi tiết nhỏ, từ mâm cơm đến bình hoa dâng cúng trên bàn thờ.

Trên trang cá nhân, ở story được chia sẻ, Hương Liên xuất hiện với hình ảnh giản dị, tập trung chuẩn bị các món ăn và cắm hoa cho ngày Rằm. Mâm cơm được bày biện gọn gàng, đủ đầy với nhiều món truyền thống. Nổi bật nhất là gà luộc tạo dáng cánh tiên có màu vàng óng, da căng đẹp mắt, được đặt ở vị trí trang trọng trên mâm cỗ. Theo quan niệm của nhiều gia đình Việt, gà luộc nguyên con là món quen thuộc trong các dịp lễ cúng, thể hiện sự đủ đầy và lòng thành kính đối với tổ tiên.

Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cơm, Hương Liên còn dành khá nhiều thời gian để cắm hoa. Cô lựa chọn hoa sen - loài hoa gắn liền với sự thanh khiết kết hợp cùng cúc mẫu đơn màu tím nhạt và các loại lá phụ để tạo nên một bình hoa có bố cục hài hòa. Không sử dụng quá nhiều loại hoa hay những cách cắm cầu kỳ, bình hoa vẫn tạo cảm giác sang trọng nhờ màu sắc dịu mắt và sự cân đối trong từng cành hoa.

Chính sự tiết chế ấy lại khiến nhiều người thích thú. Mọi thứ đều vừa đủ, không quá hoành tráng nhưng vẫn toát lên sự chỉn chu và gu thẩm mỹ tinh tế. Đây cũng là điều được nhiều cư dân mạng nhận xét là rất giống phong cách của Hương Liên từ trước đến nay.

Điều đáng chú ý là trong đoạn clip, Hương Liên không tạo cảm giác đang "khoe" mâm cỗ hay sự đủ đầy của gia đình. Thay vào đó, cô ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường: Sắp xếp món ăn, chỉnh lại từng cành hoa, ngắm nghía bình hoa sau khi hoàn thành. Chính những hình ảnh nhẹ nhàng ấy lại mang đến cảm giác gần gũi hơn.

Với nhiều người, sự đảm đang không nằm ở việc chuẩn bị một mâm cỗ thật lớn mà ở sự chu đáo dành cho từng chi tiết. Mâm cơm cúng Rằm tháng 7 vốn là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt, thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên và sự trân trọng những giá trị gia đình. Dù quy mô lớn hay nhỏ, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm của người chuẩn bị.

Thời gian qua, Hương Liên cũng nhiều lần ghi điểm bởi hình ảnh một người phụ nữ yêu thích cuộc sống gia đình. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc nấu ăn, chăm chút nhà cửa hay cắm hoa, thay vì chỉ đăng tải các bộ ảnh thời trang hoặc những chuyến du lịch sang trọng.

Có lẽ cũng vì thế mà đoạn clip chuẩn bị mâm cỗ Rằm tháng 7 lần này nhận được nhiều sự đồng cảm. Không cần những hình ảnh hào nhoáng, chỉ một mâm cơm được nấu cẩn thận, một bình hoa được cắm bằng sự kiên nhẫn cũng đủ để nhiều người cảm nhận được hình ảnh của một cô gái chăm chỉ, khéo léo và biết vun vén cho tổ ấm.

Trong mắt nhiều cư dân mạng, danh xưng "dâu hào môn" của Hương Liên không chỉ đến từ gia thế của gia đình chồng, mà còn bởi cách cô lựa chọn gìn giữ những giá trị truyền thống bằng sự chỉn chu trong từng việc nhỏ của cuộc sống hằng ngày.