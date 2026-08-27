Quỳnh Kool 30 tuổi tự mua Mercedes, sống như công chúa trong căn nhà đẹp như cổ tích

Không chỉ mạnh tay chi tiền tậu xế sang, mỹ nhân này còn sở hữu không gian sống đẹp mê mẩn.

Quỳnh Kool là nữ diễn viên triển vọng của màn ảnh Việt, được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi bật của "vũ trụ phim ảnh VFC". Sinh năm 1995, cô gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung được ví như "búp bê sống". Sau hơn một thập kỷ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Kool ngày càng khẳng định vị trí trong lòng khán giả, sở hữu sự nghiệp vững chắc cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Năm 2025, nữ diễn viên gây chú ý khi tậu xế sang Mercedes-Benz có giá khoảng 2 tỷ đồng. Không chỉ mạnh tay đầu tư cho xe sang và những món đồ hiệu yêu thích, Quỳnh Kool còn dành rất nhiều tâm huyết cho không gian sống. Cơ ngơi của nữ diễn viên gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, từng góc nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng. Đặc biệt, phong cách bài trí còn mang đậm nét nữ tính với gam trắng - hồng chủ đạo, vừa ngọt ngào, lãng mạn vừa tạo cảm giác như bước vào một căn nhà trong truyện cổ tích.

Không gian sống đẹp như xé truyện bước ra của Quỳnh Kool

Dù hiếm khi chia sẻ toàn cảnh không gian sống, Quỳnh Kool vẫn thường xuyên quay daily vlog tại nhà, qua đó hé lộ vài góc nhỏ trong cơ ngơi sang xịn. Chỉ từ những khung hình đời thường được đăng tải, netizen cũng phần nào hình dung được một không gian sống rộng rãi và được nữ diễn viên chăm chút chỉn chu. Phòng bếp trong nhà Quỳnh Kool gây ấn tượng với thiết kế rộng thoáng, lấy gam trắng tinh khôi làm chủ đạo. Từ hệ tủ bếp, trần, sàn nhà cho đến quạt treo tường đều đồng điệu về màu sắc, tạo nên tổng thể sáng sủa, thanh lịch và vô cùng nịnh mắt. Cầu thang dẫn lên các tầng sử dụng chất liệu gỗ kết hợp hệ dây cáp hiện đại, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp không gian giữ được độ thoáng, không bị nặng nề.

Không chỉ đầu tư cho không gian bên trong, Quỳnh Kool còn dành riêng một khoảng sân vườn để thư giãn. Góc nhỏ được bài trí xanh mát, yên bình, trở thành nơi nữ diễn viên có thể ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh hay nhâm nhi một tách trà. Từng chi tiết trong nhà đều cho thấy cô ưu tiên một không gian sống đẹp mắt nhưng vẫn gần gũi, đủ tiện nghi để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên sau lịch trình bận rộn.

Các không gian nghỉ ngơi của Quỳnh Kool lại càng gây ấn tượng bởi cách bài trí đẹp mắt, kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và hơi hướng cổ điển. Gam trắng - hồng được sử dụng xuyên suốt, mang đến cảm giác vừa ngọt ngào, nữ tính vừa sang trọng, nịnh mắt. Phòng ngủ được chăm chút với đầy đủ tiện nghi, nổi bật là khu vực tivi kết hợp lò sưởi trang trí. Đối diện là chiếc giường cỡ lớn bọc da màu hồng, tạo điểm nhấn mềm mại cho căn phòng. Quỳnh Kool còn bố trí thêm một chiếc sofa màu hồng đồng điệu ngay cạnh ô cửa sổ lớn, tạo thành góc thư giãn riêng tư và đầy ánh sáng. Khung cửa sổ rộng chính là một điểm cộng của căn phòng. Mỗi sáng thức dậy, nữ diễn viên chỉ cần kéo rèm là có thể đón ánh nắng, tận hưởng những làn gió trời và phóng tầm mắt ra khoảng xanh mát bên ngoài.

Khu vực thay đồ và phòng WC của Quỳnh Kool đẹp và chill chẳng kém những không gian khác trong nhà. Các khu vực được thiết kế hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và công năng, vừa thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày vừa tạo cảm giác chỉn chu, nịnh mắt. Gam trắng - hồng tiếp tục được sử dụng làm chủ đạo, đúng với vibe ngọt ngào, nữ tính mà Quỳnh Kool yêu thích. Từ khu vực thay đồ đến phòng WC đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng. Có thể thấy, gần như góc nào trong nhà cũng được nữ diễn viên đầu tư đẹp mắt, chỉ cần giơ máy lên là đã có ngay một góc "sống ảo" xinh xắn tại gia.

Nguồn hình ảnh: TikTok @actressquynhnguyen