Nhà gỗ 2 tầng của MC Đại Nghĩa

MC Đại Nghĩa sở hữu không gian sống mang đậm vẻ mộc mạc, bình yên với căn nhà gỗ 2 tầng nép mình giữa khung cảnh thơ mộng của Đà Lạt.

Đại Nghĩa là một trong những nam MC nổi tiếng và đắt show của làng giải trí Việt, ghi dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình và hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm. Bên cạnh sự nghiệp bận rộn, nam MC còn được nhiều người biết đến bởi lối sống giản dị, hướng về sự bình yên, đặc biệt là thói quen ăn chay trường đã được anh duy trì gần 2 thập kỷ. Không quá chú trọng vào những điều hào nhoáng, Đại Nghĩa dành nhiều thời gian để tìm kiếm sự cân bằng, gần gũi với thiên nhiên và chăm sóc đời sống tinh thần. Tinh thần ấy cũng được thể hiện rõ nét trong không gian sống của nam MC. Căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Đà Lạt không mang vẻ xa hoa, cầu kỳ thường thấy mà gây ấn tượng bởi sự mộc mạc, ấm áp và ngập tràn màu xanh. Từng góc nhỏ trong cơ ngơi dường như đều được thiết kế để phục vụ một nhịp sống chậm rãi, nơi anh có thể tạm gác những bộn bề công việc, trở về với thiên nhiên và tận hưởng những khoảng thời gian thật bình yên.

Không chọn vị trí trung tâm đông đúc, ngôi nhà của MC Đại Nghĩa nằm ở khu vực ngoại ô, lặng lẽ nép mình giữa không gian xanh mát, được bao quanh bởi những rừng thông bạt ngàn và bầu không khí trong lành đặc trưng của cao nguyên. Sự tách biệt khỏi phố thị ồn ào khiến nơi đây mang đến cảm giác thư thái, bình yên, đúng với tinh thần của một căn nhà nghỉ dưỡng, chữa lành.

Căn nhà gỗ 2 tầng là không gian để MC Đại Nghĩa thực hành lối sống tối giản, ăn chay, thiền định và tìm về sự cân bằng giữa thiên nhiên. Căn nhà được thiết kế theo tinh thần mộc mạc, gần gũi, với gỗ và các vật liệu tự nhiên được sử dụng làm chất liệu chủ đạo. Bên trong, mọi thứ được tiết chế vừa đủ, không bày biện cầu kỳ nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp và tinh tế. Những món nội thất quen thuộc như bàn gỗ, ghế mây, ghế cói được sắp xếp hài hòa, mang đến vẻ đẹp giản dị, thân thuộc. Đặc biệt, những ô cửa lớn mở rộng tầm nhìn ra rừng thông xanh mát, đón ánh sáng tự nhiên và những làn gió cao nguyên vào nhà. Nhờ đó, từng góc nhỏ đều mang lại cảm giác nhẹ nhõm, thư thái, như một khoảng nghỉ bình yên tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống bên ngoài.

Không gian bếp tiếp tục được MC Đại Nghĩa thiết kế theo tinh thần tối giản, mộc mạc, đồng điệu với tổng thể căn nhà nhờ chất liệu gỗ làm chủ đạo. Các món nội thất được sắp xếp gọn gàng, vừa đủ cho nhu cầu sử dụng, kết hợp cùng những chất liệu tự nhiên và ánh sáng ấm áp. Không cầu kỳ hay phô trương, căn bếp mang đến cảm giác gần gũi, sạch sẽ và dễ chịu, đúng với tinh thần sống chậm mà nam MC hướng đến.

Góc vườn là một trong những khu vực gây ấn tượng trong cơ ngơi của MC Đại Nghĩa, được anh tự tay chăm chút và vun trồng. Tại đây, nam MC trồng nhiều loại rau củ sạch để phục vụ chế độ ăn chay hằng ngày, vừa chủ động nguồn thực phẩm tươi ngon, vừa tìm thấy niềm vui từ việc làm vườn. Bao quanh căn nhà là những mảng xanh mát mắt, từ khu vườn nhỏ đến cây cối len lỏi quanh không gian sống. Sắc xanh của thiên nhiên kết hợp cùng nội thất gỗ mộc mạc càng làm nổi bật vẻ giản dị, gần gũi và mang đậm tinh thần sống hòa mình với thiên nhiên của nam MC.