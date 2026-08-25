Thấy rắn chui vào gầm tủ nên làm gì đầu tiên?

Rắn chui vào gầm tủ là tình huống càng cuống cuồng tìm cách lôi ra, người trong nhà càng dễ tự đặt mình vào nguy hiểm.

Chỉ vài giây trước còn nhìn thấy con rắn giữa nhà, vài giây sau nó đã biến mất dưới gầm tủ. Đây mới là lúc nhiều người dễ hoảng nhất, bởi không còn nhìn rõ con vật đang nằm ở đâu, liệu nó có tiếp tục di chuyển hay không. Phản xạ thường thấy là cúi xuống soi, lấy chổi chọc vào hoặc kéo chiếc tủ ra để "giải quyết cho xong". Thế nhưng khi đối diện với một con rắn chưa xác định được loài và đang ẩn trong không gian hẹp, việc chủ động tiến sát lại gần không phải lựa chọn an toàn.

1. Việc đầu tiên không phải tìm cách lôi con rắn ra

Nếu đã nhìn thấy rắn chui vào gầm tủ, ít nhất bạn đang biết vị trí cuối cùng của nó. Hãy giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi sang nơi khác, đồng thời hạn chế người đi lại quanh khu vực này. Nếu vẫn nhìn thấy một phần cơ thể con rắn từ xa, có thể tiếp tục quan sát để biết nó có di chuyển hay không. Nhưng không cần cúi xuống hoặc tiến sát chỉ để xác định chính xác đầu rắn nằm ở đâu. Điều đáng tránh nhất lúc này là biến một con rắn đang nằm yên dưới tủ thành một con rắn hoảng sợ và bắt đầu tìm đường chạy.

2. Đừng lấy chổi chọc vào gầm

Cán chổi dài khiến nhiều người cảm thấy mình vẫn đang đứng ở khoảng cách an toàn, nhưng vấn đề lại nằm ở phản ứng của con rắn. Khi bị chọc hoặc xua đuổi, nó có thể bất ngờ bò khỏi chỗ ẩn. Và chưa chắc con rắn sẽ chạy theo hướng bạn mong muốn. Nó có thể chui tiếp vào gầm giường, sau tủ khác, đống đồ hoặc một khe hẹp khó quan sát hơn. Khi ấy, từ chỗ biết rắn đang ở dưới chiếc tủ nào, gia đình lại phải đối mặt với tình huống đáng ngại hơn: rắn vẫn ở trong nhà nhưng không ai biết chính xác ở đâu.

3. Cũng đừng vội kéo chiếc tủ ra

Nếu chiếc tủ khá nhẹ, suy nghĩ "kéo ra một chút là thấy ngay" rất dễ xuất hiện. Nhưng chính khoảng khuất bên dưới khiến bạn không biết đầu rắn đang hướng về phía nào, nó nằm sát mép hay sâu phía trong, thậm chí có còn ở nguyên vị trí ban đầu hay không. Vì thế, không nên tự dịch chuyển chiếc tủ khi con rắn vẫn đang ẩn phía dưới. Đặc biệt, tuyệt đối tránh thò tay vào gầm hoặc những khe mà mắt không thể quan sát hết. Việc vài phút không nhìn thấy rắn cũng chưa đủ để kết luận rằng nó đã rời đi.

4. Nếu con rắn tự bò ra, hãy để khoảng trống cho nó di chuyển

Trong trường hợp con rắn tự bò khỏi chỗ ẩn, đừng chạy theo, vây bắt hoặc đứng chắn đường của nó. Mọi người vẫn nên duy trì khoảng cách và tránh những động tác khiến con vật cảm thấy bị dồn vào góc. Nếu nó di chuyển ra một khoảng trống và bạn vẫn có thể quan sát an toàn, hãy ghi nhớ hướng di chuyển. Ngược lại, nếu con rắn lại chui vào một vị trí khuất khác, không nên tiếp tục lục tung đồ đạc để tìm.

5. Khi rắn đã ẩn trong nhà, nên tìm người có chuyên môn

Một con rắn nằm ngoài sân và một con rắn đã mất hút dưới đồ nội thất là hai tình huống rất khác nhau. Với trường hợp thứ hai, gia đình khó kiểm soát chính xác vị trí của con vật, vì vậy tự bắt hoặc tự đuổi thường không đáng để mạo hiểm. Hãy liên hệ người hoặc đơn vị có kinh nghiệm xử lý rắn tại địa phương. Trong thời gian chờ, điều cần làm chỉ là giữ khu vực hạn chế người ra vào, không để trẻ nhỏ hay vật nuôi tới gần và cung cấp vị trí cuối cùng nhìn thấy con rắn khi người xử lý đến.

6. Đưa được rắn ra ngoài rồi mới tìm xem nó vào nhà bằng đường nào

Sau khi chắc chắn con rắn đã được đưa ra ngoài, gia đình nên dành thời gian kiểm tra xem nó có thể tiếp cận ngôi nhà từ đâu. Không cần bịt kín mọi khe nhỏ, nhưng những khoảng hở rõ ràng thông ra bên ngoài hoặc các khu vực lâu ngày ít được dọn dẹp đều đáng chú ý. Bạn có thể kiểm tra lần lượt:

- Khe hở quanh cửa ra vào, cửa sân vườn: Nếu khoảng hở dưới cửa quá lớn, có thể lắp gioăng hoặc nẹp chắn phù hợp.

- Các vị trí đường ống đi xuyên tường: Quan sát khoảng trống quanh ống nước, ống điều hòa hoặc những điểm kỹ thuật thông ra bên ngoài và xử lý các khe hở bất thường.

- Sân vườn và khu vực sát nhà: Cắt bớt cỏ, bụi cây quá rậm; tránh để đống gỗ, tấm tôn, vật liệu xây dựng hay đồ cũ nằm lâu ngày tạo thành những góc tối, ít bị xáo trộn.

- Chuột quanh nhà: Nếu thường xuyên thấy chuột hoặc dấu hiệu của chuột, gia đình cũng nên xử lý bởi đây là nguồn thức ăn của nhiều loài rắn.

- Cây cối sát công trình: Nên tỉa những cành mọc quá sát cửa sổ, mái hoặc các vị trí có thể tạo đường tiếp cận vào nhà cho động vật.

Mục đích không phải biến ngôi nhà thành một không gian kín hoàn toàn, mà là giảm những lối tiếp cận và nơi trú ẩn thuận lợi quanh nhà. Đặc biệt với nhà có sân vườn, việc giữ khu vực sát công trình gọn gàng nên được duy trì thường xuyên thay vì chỉ dọn sau một lần phát hiện rắn.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo