Lời khuyên cho những gia đình đang phơi quần áo ngoài ban công, sân thượng

Ban công, sân thượng là nơi phơi quần áo quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, chỉ vài thay đổi nhỏ trong cách phơi cũng giúp quần áo nhanh khô, sạch và khu vực này an toàn hơn.

Phơi quần áo ngoài ban công hoặc sân thượng có lợi thế lớn nhất là thoáng gió, tận dụng được ánh nắng và không chiếm diện tích bên trong nhà. Thế nhưng đây cũng là khu vực chịu tác động trực tiếp của nắng, gió, mưa và bụi từ bên ngoài. Nếu gia đình vẫn sử dụng nơi này làm khu phơi đồ hằng ngày, 6 lưu ý dưới đây khá đáng để quan tâm.

1. Đừng phơi quần áo quá sát nhau

Muốn tiết kiệm chỗ, nhiều người thường dồn hàng loạt móc áo lên cùng một đoạn dây hoặc thanh phơi. Tuy nhiên, quần áo càng sát nhau, không khí càng khó lưu thông giữa các lớp vải, khiến đồ lâu khô và dễ xuất hiện mùi ẩm. Khi phơi, nên chừa khoảng cách giữa các món đồ, đồng thời giũ quần áo và mở rộng bề mặt vải thay vì để chúng cuộn hoặc dính vào nhau. Với quần áo dày, khăn tắm hay đồ denim, khoảng cách càng nên rộng hơn. Cách đơn giản này thường hiệu quả hơn việc cố nhồi thật nhiều đồ lên một lượt phơi.

2. Nắng càng gắt không có nghĩa phơi càng tốt

Đây là điều khá dễ bị hiểu sai khi phơi quần áo ngoài ban công, sân thượng. Nhiều người cho rằng cứ chọn nơi nắng mạnh nhất thì quần áo vừa nhanh khô vừa tốt, nhưng thực tế không phải loại vải nào cũng phù hợp với việc phơi nhiều giờ dưới nắng gay gắt. Quần áo màu, đồ co giãn hoặc một số chất liệu nhạy cảm có thể nhanh bạc màu, giảm độ đàn hồi và xuống cấp nếu thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nắng mạnh. Vì vậy, trước khi mang tất cả quần áo ra vị trí nhiều nắng nhất, gia đình nên để ý hướng dẫn chăm sóc trên nhãn. Những món cần tránh ánh nắng trực tiếp có thể phơi ở nơi có bóng râm nhưng vẫn thông thoáng, bởi để quần áo khô tốt, lưu thông không khí cũng quan trọng chứ không riêng nhiệt từ ánh nắng.

3. Trời nhiều gió, hãy cố định cả móc lẫn quần áo

Sân thượng và ban công tầng cao thường đón gió mạnh hơn những khu vực khác trong nhà. Một chiếc móc chỉ đặt hờ trên thanh phơi có thể bị gió thổi rơi, kéo theo cả quần áo xuống dưới. Nếu khu vực phơi thường xuyên có gió, nên sử dụng móc có khả năng bám hoặc khóa chắc vào thanh phơi, đồng thời dùng kẹp với những món đồ nhẹ. Chăn, ga hay khăn lớn cũng cần được cố định ở nhiều điểm thay vì chỉ vắt ngang qua lan can. Đặc biệt, không nên đặt móc, kẹp hoặc những vật nhỏ dễ rơi trên thành ban công. Đây không còn là chuyện quần áo sạch hay bẩn mà liên quan trực tiếp tới an toàn phía dưới.

4. Hạn chế phơi trực tiếp trên lan can

Vắt chăn, ga hoặc quần áo trực tiếp qua lan can khá tiện, nhất là khi giàn phơi đã kín. Tuy nhiên, lan can ngoài trời thường bám bụi và không phải bề mặt được thiết kế để làm nơi phơi đồ. Quan trọng hơn, đồ lớn gặp gió mạnh có thể bị thổi bung nếu không được cố định. Nếu thường xuyên phơi ngoài ban công, một hệ thanh hoặc giàn phơi chắc chắn đặt phía trong lan can vẫn là lựa chọn hợp lý hơn. Với những món đồ lớn, cần kiểm tra khả năng chịu tải của giàn phơi và cố định cẩn thận trước khi để ngoài trời.

5. Giàn phơi dùng lâu năm cũng cần được kiểm tra

Giàn phơi thường được lắp một lần rồi sử dụng nhiều năm nên rất dễ bị bỏ quên. Trong khi đó, loại đặt ngoài ban công, sân thượng liên tục tiếp xúc với độ ẩm và thời tiết; dây cáp, thanh phơi, móc treo hay các điểm liên kết đều có thể xuống cấp theo thời gian. Nếu thấy thanh phơi cong, dây cáp sờn, điểm bắt vít lỏng, bộ phận kim loại han gỉ hoặc giàn có dấu hiệu rung lắc bất thường, gia đình nên sửa chữa hoặc thay thế trước khi tiếp tục treo lượng lớn quần áo. Với giàn phơi gắn trần, càng không nên tự ý treo thêm vật nặng vượt ngoài mục đích sử dụng.

6. Quần áo đã khô thì nên thu vào nhà

Nhiều gia đình có thói quen phơi đồ từ sáng rồi để nguyên ngoài ban công đến tối, thậm chí qua đêm vì nghĩ rằng quần áo càng hong lâu càng khô ráo. Thực tế, khi quần áo đã khô, việc tiếp tục để ngoài trời không mang lại thêm lợi ích, ngược lại còn kéo dài thời gian vải tiếp xúc với bụi, côn trùng và những thay đổi của thời tiết. Đặc biệt vào chiều tối và ban đêm, nhiệt độ giảm trong khi độ ẩm không khí có thể tăng lên, khiến quần áo đang khô ráo lại trở nên ẩm hơn. Với ban công gần đường lớn hoặc khu vực nhiều bụi, để đồ bên ngoài quá lâu cũng đồng nghĩa bề mặt vải có thêm thời gian tiếp xúc với bụi từ môi trường. Vì vậy, khi kiểm tra thấy quần áo đã khô hoàn toàn, gia đình nên thu vào nhà và cất ở nơi khô thoáng. Thói quen này vừa giúp đồ giữ được trạng thái khô ráo, sạch sẽ, vừa hạn chế tình trạng phơi từ sáng đến tối rồi gặp mưa bất chợt, cuối cùng lại phải giặt hoặc phơi lại từ đầu.