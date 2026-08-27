3 việc nên làm trong ngày Rằm tháng 7

Không cần chuẩn bị quá cầu kỳ, ngày Rằm tháng 7 có thể bắt đầu từ những việc rất gần gũi trong mỗi gia đình.

Rằm tháng 7 là một trong những ngày Rằm được nhiều gia đình Việt coi trọng, gắn với việc tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, tinh thần Vu Lan báo hiếu và những phong tục đã được duy trì qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, ngày này không nhất thiết phải trở thành một dịp với hàng loạt nghi thức hay những điều kiêng kỵ khiến mọi người thêm áp lực. Thay vì băn khoăn phải sắm lễ thế nào cho đủ, có 3 việc gần gũi và thiết thực mà mỗi gia đình có thể làm.

1. Chăm chút bàn thờ và thắp hương tưởng nhớ tổ tiên

Vào ngày Rằm tháng 7, nhiều gia đình chuẩn bị một mâm lễ để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và những người thân đã khuất. Trước khi thắp hương, có thể dành chút thời gian kiểm tra lại bàn thờ, thay nước sạch, bỏ hoa đã héo và sắp xếp những đồ vật đang có cho ngay ngắn. Lễ vật cũng không nhất thiết phải cầu kỳ. Tùy điều kiện và nếp nhà, có gia đình chuẩn bị mâm cơm, có nhà chỉ dâng hoa tươi, trái cây, nước sạch rồi thắp hương. Quan trọng hơn chuyện nhiều hay ít vẫn là sự chỉn chu và lòng tưởng nhớ của người thực hiện.

Nếu gia đình có tục cúng chúng sinh, có thể chuẩn bị một mâm lễ riêng theo phong tục. Đây không phải nghi lễ bắt buộc đối với mọi nhà nên cũng không cần thấy người khác làm rồi lo lắng mình phải thực hiện cho đủ. Đặc biệt, khi sử dụng hương, nến hoặc các nguồn lửa trên bàn thờ, gia đình nên chú ý an toàn, tránh đặt gần rèm cửa, giấy và những vật liệu dễ bắt lửa. Nhà có trẻ nhỏ càng cần để khu vực thờ cúng ngoài tầm với và hạn chế để hương, nến cháy mà không có người để ý.

2. Dọn lại những góc trong nhà đã lâu chưa đụng tới

Dọn dẹp nhà cửa cũng là một việc có thể làm trong ngày Rằm, nhưng không cần gắn với những quan niệm như "quét vận xấu" hay thay đổi vận khí. Đơn giản, đây là dịp để nhìn lại không gian sống và giải quyết những thứ đã bị bỏ quên quá lâu.

Thay vì tổng vệ sinh khiến cả nhà mệt mỏi, có thể chọn một vài khu vực thực sự cần thiết. Chẳng hạn, kiểm tra tủ lạnh để bỏ thực phẩm đã hỏng hoặc quá hạn; dọn góc bếp đang chất nhiều chai lọ; thu những chậu cây đã chết ngoài ban công; phân loại quần áo, đồ gia dụng không còn sử dụng. Những món vẫn còn tốt nhưng gia đình không cần đến có thể đem cho, tặng hoặc tìm cách tái sử dụng. Còn đồ đã hỏng, thực phẩm biến chất thì không nên tiếp tục giữ chỉ vì tiếc.

Sau cùng, lau lại bàn ăn, phòng khách và mở cửa cho không gian thông thoáng cũng đủ khiến căn nhà dễ chịu hơn. Không cần phải dọn thật nhiều trong một ngày, quan trọng là giải quyết được những góc thực sự đang khiến không gian sống trở nên bừa bộn.

3. Làm một việc tốt trong khả năng của mình

Rằm tháng 7 còn gắn với tinh thần từ bi và sẻ chia. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị lễ trong nhà, mỗi người có thể dành một phần thời gian hoặc điều kiện của mình để làm một việc có ích cho người khác. Việc tốt không nhất thiết phải lớn. Một vài bộ quần áo còn mới có thể được đem tặng thay vì tiếp tục nằm trong tủ; thực phẩm còn nguyên vẹn có thể chia sẻ với người cần; hoặc mỗi người có thể đóng góp một khoản phù hợp cho những hoạt động thiện nguyện đáng tin cậy.

Một số người lựa chọn phóng sinh trong dịp này. Tuy nhiên, nếu thực hiện cần thận trọng, không nên mua động vật từ những hoạt động săn bắt, buôn bán chỉ để phục vụ nhu cầu phóng sinh và cũng không tùy tiện thả con vật vào môi trường không phù hợp. Nếu không có đủ kiến thức để thực hiện đúng, lựa chọn một hình thức sẻ chia khác sẽ thiết thực hơn. Quan trọng nhất, làm việc tốt không nên được xem như cách để "đổi" lấy may mắn. Giá trị của hành động nằm ở việc nó thực sự giúp ích cho một người, một con vật hay cộng đồng.

Rằm tháng 7 không cần trở thành một ngày quá nặng nghi lễ

Chăm chút bàn thờ và thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, dọn lại không gian sống, làm một việc tốt trong khả năng - đều là những việc bình thường nhưng phù hợp với ý nghĩa của ngày Rằm tháng 7.

Mỗi gia đình có một nếp sống và cách thờ cúng khác nhau, vì vậy không cần cố làm theo một "công thức" duy nhất. Một nén hương được thắp bằng sự tưởng nhớ, căn nhà được chăm chút gọn gàng và một việc tốt được thực hiện bằng sự chân thành cũng đủ khiến ngày Rằm tháng 7 trở nên ý nghĩa.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm