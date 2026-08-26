Ngày mai là Rằm tháng 7: Khung giờ đẹp nhất để thắp hương

Rằm tháng 7 năm nay rơi đúng vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch. Với những gia đình muốn thắp hương, làm lễ đúng ngày chính Rằm, đây là mốc thời gian cần lưu ý.

Rằm tháng 7 là một trong những ngày lễ quen thuộc trong đời sống văn hóa của người Việt, gắn với lễ Vu Lan báo hiếu và phong tục tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật, nhiều người cũng quan tâm năm nay Rằm tháng 7 rơi vào ngày nào, nên thắp hương lúc mấy giờ và có nhất thiết phải chờ đến đúng ngày 15 âm lịch hay không.

Năm 2026, ngày 15/7 âm lịch rơi vào thứ Năm, ngày 27/8 dương lịch. Như vậy, ngày mai chính là ngày Rằm tháng 7. Với những gia đình muốn làm lễ đúng ngày chính Rằm, có thể chủ động sắp xếp công việc để thắp hương trong ngày này. Tuy nhiên, không có quy định bắt buộc mọi gia đình đều phải chờ đến đúng ngày 15/7 âm lịch. Hôm nay, thứ Tư ngày 26/8, tức ngày 14/7 âm lịch, gia đình đã có thể thắp hương nếu ngày mai bận rộn hoặc muốn chủ động chuẩn bị lễ sớm hơn.

Ngày mai 27/8, khung giờ nào thích hợp để thắp hương?

Nếu lựa chọn thứ Năm ngày 27/8, tức chính Rằm 15/7 âm lịch, gia đình có thể ưu tiên khoảng thời gian từ buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Theo quan niệm dân gian và các cách xem giờ truyền thống, một số khung giờ thường được lựa chọn để thực hiện nghi lễ trong ngày Rằm. Tuy nhiên, cách xác định “giờ đẹp” có thể khác nhau giữa từng nguồn, từng vùng miền và từng gia đình. Vì vậy, những mốc dưới đây chỉ nên xem là khung giờ tham khảo, không phải quy định bắt buộc.

- Khoảng 9h - 11h: Phù hợp với những gia đình muốn thắp hương vào buổi sáng nhưng không cần chuẩn bị quá sớm. Đây cũng là lúc việc dọn dẹp bàn thờ, chuẩn bị hoa quả hoặc mâm lễ đã có thể hoàn tất tương đối thong thả.

- Khoảng 11h - 13h: Là khung giờ được nhiều gia đình lựa chọn khi cúng Rằm, đặc biệt nếu có chuẩn bị mâm cơm. Thắp hương vào gần buổi trưa cũng thuận tiện cho việc sắp xếp sinh hoạt của cả nhà.

- Khoảng 13h - 15h: Những gia đình không thu xếp được vào buổi sáng có thể lựa chọn đầu giờ chiều. Quan trọng nhất vẫn là thực hiện khi có đủ thời gian, tránh vừa thắp hương vừa vội vàng vì công việc khác. Nếu không muốn quá chú trọng vào việc chọn giờ, buổi sáng đến đầu giờ chiều ngày 27/8 nhìn chung là khoảng thời gian thuận tiện để gia đình thực hiện lễ Rằm tháng 7. Không cần phải canh chính xác từng phút hay lo lắng nếu thắp hương chậm hơn một khung giờ được cho là đẹp.

Hôm nay 26/8, tức 14/7 âm lịch, có thể thắp hương luôn không?

Có thể. Đây cũng là điều những gia đình bận rộn trong ngày thứ Năm nên lưu ý. Trong đời sống thực tế, việc cúng Rằm tháng 7 không phải gia đình nào cũng thực hiện đúng một thời điểm. Nhiều nhà lựa chọn ngày 14/7 âm lịch hoặc thậm chí chuẩn bị lễ sớm hơn tùy phong tục và điều kiện của gia đình.

Do đó, hôm nay 26/8 dương lịch, tức ngày 14/7 âm lịch, nếu mọi người trong nhà có thời gian, gia đình hoàn toàn có thể dọn dẹp bàn thờ, chuẩn bị hoa quả, mâm cơm và thắp hương. Không cần vì cố chờ đến ngày chính Rằm mà phải làm lễ quá muộn, quá vội hoặc ảnh hưởng đến công việc. Ngược lại, nếu gia đình vẫn muốn giữ thói quen thắp hương đúng ngày 15 âm lịch thì ngày mai, thứ Năm 27/8, chính là ngày phù hợp để thực hiện.

Không nhất thiết phải chọn bằng được một “giờ đẹp”

Việc tìm khung giờ đẹp thường xuất phát từ mong muốn chuẩn bị lễ chu đáo hơn. Tuy nhiên, với việc thắp hương Rằm tháng 7, yếu tố quan trọng vẫn là sự trang nghiêm, sạch sẽ và lòng thành kính, thay vì quá áp lực chuyện giờ giấc.

Chẳng hạn, một gia đình chỉ có thể đông đủ vào 8 giờ sáng thì không cần cố chờ đến 9 giờ mới thắp hương. Tương tự, người đi làm chỉ có thời gian vào cuối buổi chiều cũng không nên vì bỏ lỡ một khung giờ tham khảo mà cho rằng việc thắp hương không còn ý nghĩa.

Thực tế, phong tục thờ cúng của người Việt có sự khác biệt giữa từng địa phương và từng gia đình. Không có một mốc giờ duy nhất áp dụng cho tất cả mọi người, càng không nên biến việc chọn giờ thành áp lực hoặc sa đà vào những quan niệm mê tín.

Thắp hương Rằm tháng 7, chuẩn bị thế nào cho vừa đủ?

Không chỉ giờ giấc, mâm lễ Rằm tháng 7 cũng không cần đặt nặng chuyện phải thật lớn hay cầu kỳ. Tùy điều kiện, gia đình có thể chuẩn bị hoa tươi, trái cây, nước sạch, trà hoặc một mâm cơm với những món quen thuộc. Trước khi thắp hương, nên lau dọn khu vực thờ cúng sạch sẽ, sắp xếp đồ lễ gọn gàng và kiểm tra những vật dễ cháy xung quanh. Khi đốt hương, cần chú ý an toàn, đặc biệt ở những bàn thờ đặt gần rèm cửa, đồ giấy hoặc vật liệu dễ bắt lửa. Gia đình cũng không nên đốt quá nhiều hương cùng lúc trong không gian kín.

Quan trọng hơn cả, Rằm tháng 7 vốn là dịp để con cháu tưởng nhớ người đã khuất và thể hiện sự biết ơn đối với cha mẹ, ông bà. Bởi vậy, ngày mai 27/8 - chính Rằm 15/7 âm lịch là thời điểm thích hợp nếu gia đình muốn làm lễ đúng ngày. Còn nếu ngày mai không thuận tiện, hôm nay 26/8 - tức 14/7 âm lịch - vẫn có thể thắp hương, miễn sao việc thờ cúng được thực hiện chu đáo, trang nghiêm và xuất phát từ lòng thành.