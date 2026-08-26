4 món nội thất người mới mua nhà tưởng không thể thiếu, ở lâu mới thấy càng nhìn càng tiếc tiền

Sau một thời gian ở nhà mới, nhiều người nhận ra đây là những món đồ nội thất "vô dụng" nhất trong nhà.

Khi bắt tay vào trang trí nhà cửa, không ít người từng rơi vào tình trạng “món nào cũng thấy cần”. Từ những chiếc kệ trưng bày đẹp mắt, bàn ăn hiện đại đến ghế thiết kế lạ, tất cả đều trở nên hấp dẫn qua hình ảnh tại cửa hàng hoặc trên mạng xã hội.

Thế nhưng, chỉ khi thực sự chuyển vào sống, nhiều người mới nhận ra một số món đồ nội thất đẹp lúc mua nhưng lại ít hữu ích trong sinh hoạt hằng ngày. Chúng có thể chiếm diện tích, dễ bám bụi, khó vệ sinh hoặc nhanh chóng trở thành nơi chứa đồ lộn xộn.

Dưới đây là 4 món nội thất được nhiều người cho rằng nên cân nhắc kỹ trước khi mua.

Ảnh minh họa. Nguồn: Aboluowang Ảnh minh họa. Nguồn: Aboluowang

1. Kệ sách mở và tủ trưng bày

Kệ sách mở từng là lựa chọn được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp hiện đại và cảm giác thông thoáng. Những chiếc kệ nhiều ô có thể trưng bày sách, đồ lưu niệm hay các món decor nhỏ, giúp không gian trông có vẻ sinh động hơn. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của dạng kệ này là dễ bám bụi. Nếu nhà ở khu vực nhiều bụi hoặc thường xuyên mở cửa, việc vệ sinh các ô kệ có thể trở thành công việc tốn thời gian. Những góc nhỏ, vị trí cao hoặc phía sau đồ trang trí thường rất khó lau sạch.

Bên cạnh đó, kệ mở cũng dễ tạo cảm giác bừa bộn. Chỉ cần sách vở, đồ trang trí hoặc vật dụng cá nhân không được sắp xếp thường xuyên, tổng thể căn phòng có thể trở nên rối mắt.

Thay vì sử dụng toàn bộ kệ mở, gia chủ có thể cân nhắc tủ có cánh đóng hoặc kết hợp giữa khoang kín và khoang trưng bày. Cửa kính cũng là một lựa chọn giúp vừa giữ được tính thẩm mỹ, vừa hạn chế bụi bẩn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Aboluowang

2. Bàn ăn mặt đá chất lượng thấp

Bàn ăn mặt đá từng trở thành xu hướng trong nhiều căn hộ hiện đại nhờ vẻ ngoài sang trọng và dễ phối với nhiều phong cách nội thất.

Tuy nhiên, không phải loại bàn mặt đá nào cũng có độ bền và chất lượng giống nhau. Với những sản phẩm giá rẻ hoặc gia công kém, các cạnh bàn có thể dễ bị sứt mẻ khi va chạm. Việc sửa chữa cũng không đơn giản, đặc biệt khi vết hư hỏng nằm ở vị trí dễ nhìn.

Một số người sử dụng cũng cho rằng bề mặt bàn dễ để lại dấu vân tay hoặc vệt nước, khiến việc vệ sinh phải thực hiện thường xuyên. Cảm giác lạnh của mặt bàn và tiếng va chạm giữa bát đĩa, ly cốc với bề mặt cứng cũng có thể khiến trải nghiệm sử dụng kém thoải mái.

Nếu ưu tiên sự bền bỉ và cảm giác ấm cúng, bàn ăn bằng gỗ tự nhiên là một lựa chọn đáng cân nhắc. Một chiếc bàn gỗ có chất lượng tốt có thể sử dụng trong nhiều năm, đồng thời dễ làm mới bề mặt khi cần thiết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Aboluowang

3. Bàn trang điểm kích thước lớn

Một chiếc bàn trang điểm đẹp là món đồ xuất hiện trong không ít hình ảnh phòng ngủ kiểu mẫu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế, bàn trang điểm lớn đôi khi lại nhanh chóng trở thành nơi đặt đủ loại vật dụng.

Sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, phụ kiện, dây sạc, cốc nước hay quần áo có thể khiến mặt bàn trở nên lộn xộn chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Chiếc ghế nhỏ đi kèm cũng dễ biến thành nơi chất đồ thay vì được dùng đúng công năng.

Với những căn phòng có diện tích hạn chế, một chiếc bàn trang điểm độc lập còn chiếm khá nhiều không gian. Trong khi đó, nhiều người thực tế chỉ dành vài phút mỗi ngày để trang điểm và không sử dụng món đồ này thường xuyên như dự tính ban đầu.

Nếu phòng ngủ nhỏ, có thể cân nhắc tích hợp bàn trang điểm vào tủ quần áo, bàn đầu giường hoặc một góc bàn làm việc. Thiết kế đa năng giúp tiết kiệm diện tích và hạn chế số lượng đồ nội thất không cần thiết trong phòng.

4. Những chiếc ghế có thiết kế quá lạ

Ghế treo, ghế hình dáng độc đáo hay những mẫu ghế mang tính nghệ thuật thường rất thu hút khi nhìn trên ảnh. Chúng có thể trở thành điểm nhấn cho căn phòng và mang lại cảm giác mới lạ. Tuy nhiên, vẻ ngoài ấn tượng không phải lúc nào cũng đi cùng sự thoải mái. Một số mẫu ghế có thiết kế đặc biệt nhưng không phù hợp để ngồi lâu, thiếu điểm tựa hoặc không hỗ trợ tốt cho lưng và cổ.

Ghế treo cũng là ví dụ điển hình. Món đồ này có thể rất phù hợp để chụp ảnh hoặc tạo điểm nhấn cho không gian, nhưng cảm giác đung đưa có thể khiến nhiều người khó ngồi lâu để đọc sách hay làm việc.

Vì vậy, khi mua ghế, yếu tố cần ưu tiên vẫn là trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ nhìn vào kiểu dáng, người mua nên thử ngồi để kiểm tra độ thoải mái, chiều cao, phần tựa lưng và mức độ phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Đẹp chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp

Không phải những món đồ nội thất trên đều vô dụng với mọi gia đình. Giá trị của một món đồ phụ thuộc vào diện tích nhà, thói quen sinh hoạt và nhu cầu của từng người. Tuy nhiên, trước khi mua nội thất, người tiêu dùng nên cân nhắc một câu hỏi đơn giản: Món đồ này sẽ được sử dụng thường xuyên hay chỉ đẹp trong vài bức ảnh?

Một không gian sống tốt không nhất thiết phải có thật nhiều đồ. Đôi khi, lựa chọn những món nội thất phù hợp, dễ vệ sinh, bền và thực sự được sử dụng mỗi ngày lại giúp ngôi nhà trở nên tiện nghi và thoải mái hơn rất nhiều.