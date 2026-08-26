Rằm tháng 7: Thắp hương ngay hôm nay (14/7 âm lịch) được không?

Hôm nay, thứ Tư ngày 26/8/2026 dương lịch, tức ngày 14/7 âm lịch. Nhiều gia đình muốn chuẩn bị lễ Rằm tháng 7 sớm một ngày nhưng băn khoăn liệu thắp hương hôm nay có phù hợp hay nhất thiết phải chờ đến chính Rằm.

Rằm tháng 7 là một trong những ngày Rằm được nhiều gia đình Việt coi trọng. Đây vừa là dịp lễ Vu Lan, vừa gắn với phong tục tưởng nhớ tổ tiên, người thân đã khuất. Năm nay, ngày 15/7 âm lịch rơi vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch, tức ngay ngày mai. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng thuận tiện chuẩn bị mâm lễ và thắp hương đúng ngày chính Rằm. Vì thế, ngay trong hôm nay - thứ Tư ngày 26/8/2026, tức 14/7 âm lịch - nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị và đặt ra câu hỏi: Có thể thắp hương Rằm tháng 7 ngay hôm nay hay không?

Ngày 14/7 âm lịch có thể thắp hương Rằm tháng 7

Câu trả lời là có thể. Trong đời sống thờ cúng của người Việt, việc cúng Rằm tháng 7 không nhất thiết mọi gia đình đều phải thực hiện đúng một thời điểm duy nhất trong ngày 15/7 âm lịch. Trên thực tế, nhiều gia đình chủ động làm lễ trước chính Rằm để phù hợp với lịch sinh hoạt, công việc và điều kiện của các thành viên. Vì vậy, hôm nay 26/8/2026, tức ngày 14/7 âm lịch, gia đình hoàn toàn có thể chuẩn bị lễ và thắp hương nếu đây là thời điểm thuận tiện. Điều quan trọng hơn nằm ở sự trang nghiêm, thành kính và cách chuẩn bị phù hợp với điều kiện của mỗi nhà, thay vì quá áp lực chuyện phải chọn đúng một ngày hay một "giờ đẹp" cụ thể.

Nếu thuận tiện, ngày mai 27/8 vẫn là ngày chính Rằm

Với những gia đình muốn thực hiện đúng ngày 15/7 âm lịch thì có thể chờ đến ngày mai, thứ Năm 27/8/2026. Đây là ngày chính Rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Gia đình có thể lựa chọn thời điểm ban ngày phù hợp với lịch sinh hoạt để dọn dẹp khu vực thờ cúng, chuẩn bị lễ và thắp hương. Không nhất thiết phải cố thực hiện vào một giờ cụ thể nếu điều đó gây vội vàng hoặc bất tiện. Nói cách khác, hôm nay 14/7 âm lịch có thể thắp hương sớm; ngày mai 15/7 âm lịch cũng là lựa chọn phù hợp nếu gia đình muốn cúng đúng chính Rằm. Không nên vì khác nhau một ngày mà cho rằng cách này "tốt" còn cách kia "không tốt".

Thắp hương ngày 14/7 âm lịch cần chuẩn bị những gì?

Nếu lựa chọn làm lễ ngay hôm nay, gia đình không cần chuẩn bị khác biệt quá nhiều so với ngày chính Rằm. Tùy phong tục và điều kiện của từng nhà, có thể chuẩn bị đơn giản:

- Dọn dẹp khu vực thờ cúng: Bàn thờ nên được giữ sạch sẽ, gọn gàng, đồ thờ sắp xếp ngay ngắn trước khi bắt đầu thắp hương.

- Hoa và quả: Có thể chọn hoa tươi, trái cây theo mùa, không nhất thiết phải cầu kỳ hay mua những loại đắt tiền.

- Nước sạch: Thay nước mới trước khi làm lễ, đồng thời kiểm tra và sắp xếp lại các vật phẩm trên bàn thờ nếu cần.

- Mâm cơm cúng: Tùy nếp sinh hoạt, gia đình có thể chuẩn bị mâm cơm chay hoặc mặn. Nếu không có điều kiện hoặc thời gian, cũng không nhất thiết phải làm một mâm lễ lớn với nhiều món.

- Hương và lễ vật khác: Chuẩn bị theo phong tục riêng của gia đình, tránh tâm lý phải mua thật nhiều mới thể hiện được lòng thành.

Quan trọng hơn cả, Rằm tháng 7 là dịp để tưởng nhớ tổ tiên và người thân đã khuất, vì vậy lễ vật nên vừa sức, phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Không cần biến việc chuẩn bị mâm cúng thành áp lực phải thật lớn, thật đẹp hay tốn kém.

Không cần quá áp lực chuyện phải thắp hương vào "giờ đẹp"

Bên cạnh câu hỏi cúng ngày 14 hay 15/7 âm lịch, nhiều người cũng băn khoăn phải thắp hương vào giờ nào mới tốt. Thực tế, không có một khung giờ duy nhất bắt buộc mọi gia đình phải tuân theo. Nếu thắp hương hôm nay 14/7 âm lịch, gia đình có thể lựa chọn khoảng thời gian ban ngày khi mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo và người thực hiện không quá vội. Tương tự, nếu cúng vào ngày mai 15/7 âm lịch, hãy chọn thời điểm phù hợp với sinh hoạt của gia đình. Với những nhà muốn các thành viên cùng có mặt, có thể đợi đến khi mọi người thuận tiện. Ngược lại, nếu công việc khiến cả nhà khó tập trung đông đủ, người đại diện trong gia đình vẫn có thể chuẩn bị và thắp hương một cách trang nghiêm.

Hôm nay hay ngày mai, sự thành tâm vẫn là điều quan trọng nhất

Rằm tháng 7 mang nhiều ý nghĩa trong đời sống văn hóa và tinh thần của người Việt, nhưng không vì thế mà việc thắp hương cần trở thành một áp lực về ngày giờ hay lễ vật. Vì vậy, ngay hôm nay 26/8/2026, tức 14/7 âm lịch, các gia đình đã có thể thắp hương Rằm tháng 7 nếu thuận tiện. Còn nếu muốn thực hiện vào chính Rằm, ngày mai 27/8/2026 tức 15/7 âm lịch là thời điểm phù hợp. Dù lựa chọn ngày nào, một không gian thờ cúng sạch sẽ, lễ vật vừa sức và sự tưởng nhớ chân thành tới tổ tiên, người thân đã khuất vẫn có ý nghĩa hơn việc quá câu nệ vào những quan niệm về ngày giờ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm