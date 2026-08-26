3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 26/8/2026

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp được cho là may mắn và gặt hái nhiều tài lộc nhất trong ngày thứ Tư, 26/8 này không nhé.

Ngày thứ Tư, 26/8/2026, tức ngày 14 tháng 7 Âm lịch, còn gọi là ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ), mang ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim, tức là vàng trong mũi kiếm. Đây là hành Kim duy nhất không sợ Hỏa, ngược lại còn cần lửa của Bính Thân và Bính Ngọ để rèn giũa thành vật dụng sắc bén, hữu ích.

Nạp âm này mang năng lượng của sự sắc sảo, kiên cường, giúp con người có ý chí mạnh mẽ và quyết đoán để giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng. Trong ngày này, các hoạt động liên quan đến kim loại, cơ khí hoặc đưa ra các quyết định cải tổ, cắt giảm những điều cũ kỹ sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Tử vi học có nói, 3 con giáp dưới đây được cho là sẽ nhận được nhiều cát khí và may mắn nhất trong ngày Nhâm Thân, 26/8.

Con giáp tuổi Tý: Tam hợp trụ đỡ - Cát khí vây quanh

Bước sang ngày Nhâm Thân, người tuổi Tý sẽ là con giáp đón nhận cát khí vây quanh nhờ cục diện Tam Hợp Thân - Tý - Thìn nâng đỡ mạnh mẽ.

Sự xuất hiện của Chính Tài tinh giúp bản mệnh khơi thông nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đề xuất tăng lương hoặc thu về thành quả xứng đáng sau chuỗi ngày dài nỗ lực. Dòng tiền đổ về túi tuổi Tý vô cùng đều đặn và có xu hướng tăng tiến rõ rệt so với giai đoạn trước.

Những người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc phụ cấp nhờ hiệu suất làm việc vượt trội. Đối với người làm kinh doanh, việc buôn bán diễn ra thuận buồm xuôi gió giúp doanh thu trong ngày tăng vọt.

Ngoài ra, con giáp này cũng có cơ hội gặp gỡ những đối tác lớn mang lại các hợp đồng béo bở cho tương lai. Tài chính dư dả giúp bạn thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân mà không phải đắn đo quá nhiều. Tuổi Tý nên tận dụng thời cơ này để thiết lập các kế hoạch tích lũy hoặc tái đầu tư sinh lời bền vững.

Con giáp tuổi Thìn: Tam hợp trợ lực - Cơn mưa tài lộc

Người tuổi Thìn cũng là con giáp đón nhận cơn mưa tài lộc trong ngày thứ Tư, 26/8 này nhờ sự trợ lực từ cục diện Tam Hợp.

Bản mệnh thể hiện sự nhạy bén thiên bẩm với các cơ hội kiếm tiền xung quanh mình. Thần Tài gõ cửa giúp những dự án đầu tư tưởng chừng bế tắc bất ngờ mang lại lợi nhuận ngoài mong đợi. Sự xuất hiện của Thực Thần mang tới lộc ăn uống và những khoản tiền bất ngờ từ các mối quan hệ xã giao cho tuổi Thìn.

Bạn có thể nhận được quà tặng, tiền thưởng hoặc những khoản nợ khó đòi từ lâu nay bỗng dưng được hoàn trả. Người làm tự do hay có nghề tay trái sẽ có một ngày bận rộn nhưng nguồn thu nhập cực kỳ xứng đáng.

Ví tiền dày lên nhanh chóng giúp tuổi Thìn càng củng cố niềm tin vào con đường sự nghiệp mình đang theo đuổi. Việc chi tiêu trong ngày cần được lên kế hoạch hợp lý để tránh thất thoát vào những việc không cần thiết. Con giáp này có thể tự tin triển khai các kế hoạch tài chính lớn vì cát tinh đang đồng hành và bảo vệ bạn.

Con giáp tuổi Tỵ: Lục hợp hóa giải - Tài lộc hanh thông

Người tuổi Tỵ cũng là con giáp may mắn gặp được cục diện Lục Hợp Thân - Tỵ giúp hóa giải mọi điềm xui và mở ra con đường tài lộc hanh thông.

Nhờ sự xuất hiện của Thiên Tài tinh, vận may tài chính của bản mệnh trong ngày cực kỳ lớn. Các nguồn thu phụ, tiền trúng thưởng hay lợi nhuận từ đầu tư ngắn hạn có xu hướng tăng mạnh. Bạn có thể nhận được lời mời hợp tác làm ăn béo bở từ những người quen cũ đáng tin cậy. Tư duy độc lập và quyết đoán giúp người tuổi Tỵ nắm bắt thời cơ kiếm tiền một cách nhanh chóng và chính xác.

Doanh thu của các cửa hàng, doanh nghiệp do bạn làm chủ có sự tăng trưởng vượt bậc so với ngày thường. Tiền bạc rủng rỉnh giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng phấn chấn, giảm bớt áp lực cuộc sống. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc tìm kiếm thêm thị trường mới. Vận trình tài lộc hanh thông hứa hẹn sẽ tạo tiền đề vững chắc cho sự giàu có của bạn trong cả tháng.

*Lưu ý chung:

Dù gặp nhiều may mắn, ba con giáp Tý, Thìn, Tỵ vẫn cần lưu ý sức ép từ cục diện ngày Nhâm Thân có thể gây ra một vài biến động nhỏ. Do thiên can Nhâm (Thủy) và địa chi Thân (Kim) tạo áp lực lên một số bản mệnh, bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh vướng vào thị phi chốn công sở. Việc ký kết giấy tờ hay hợp đồng tài chính lớn trong ngày 14 tháng 7 Âm lịch này đòi hỏi sự rà soát kỹ lưỡng để phòng ngừa sai sót về số liệu. Bạn cũng nên hạn chế cho vay mượn tiền bạc hoặc góp vốn vào các dự án rủi ro cao vì dễ gặp tình trạng tranh chấp, khó thu hồi. Hãy giữ một cái đầu lạnh, duy trì sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để bảo toàn trọn vẹn tài lộc trong ngày này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.