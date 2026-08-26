Lời khuyên cho những gia đình đang dùng song song bếp từ và bếp gas

Nhiều gia đình sử dụng song song cả bếp gas và bếp từ để nấu nướng, vì vậy có một số lưu ý quan trọng không nên bỏ qua.

Trong gian bếp của nhiều gia đình Việt hiện nay, bếp gas và bếp từ là 2 kiểu bếp quen thuộc và được sử dụng phổ biến. Mỗi loại lại có những ưu điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu nấu nướng. Nếu bếp gas cho phép người dùng chủ động điều chỉnh ngọn lửa, dễ thao tác với nhiều kiểu nồi và phù hợp với các món cần nấu lâu thì bếp từ lại ghi điểm nhờ khả năng làm nóng nhanh, mặt bếp phẳng, dễ vệ sinh và không tạo ngọn lửa trực tiếp.Chính vì mỗi loại có một thế mạnh riêng nên không ít gia đình lựa chọn sử dụng song song cả bếp gas và bếp từ trong cùng một không gian nấu nướng. Cách bố trí này giúp người nội trợ có thêm lựa chọn tùy từng món ăn, đồng thời vẫn có thể tiếp tục nấu nướng khi một thiết bị gặp vấn đề. Tuy nhiên, để việc sử dụng hai loại bếp thực sự tiện lợi và an toàn, gia đình cũng cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng dưới đây.

1. Phân chia công việc cho từng loại bếp

Không nhất thiết phải cố định món nào cũng nấu bằng một loại bếp. Gia đình có thể dựa vào đặc điểm của từng thiết bị để lựa chọn cho phù hợp. Bếp từ thường thuận tiện khi đun nước, nấu canh, luộc rau, nấu các món cần làm nóng nhanh hoặc những món không cần điều chỉnh nhiệt quá phức tạp. Mặt bếp phẳng cũng giúp việc vệ sinh sau khi nấu trở nên nhanh gọn hơn. Trong khi đó, bếp gas có ưu điểm là ngọn lửa trực tiếp, người dùng có thể quan sát và điều chỉnh lửa ngay trong quá trình nấu. Một số món cần thay đổi nhiệt liên tục hoặc sử dụng các loại nồi, chảo không tương thích với bếp từ sẽ thuận tiện hơn khi nấu bằng gas. Việc phân chia như vậy không chỉ giúp nấu ăn linh hoạt mà còn tránh tình trạng sử dụng một thiết bị cho mọi món dù không thực sự phù hợp.

2. Ưu tiên bếp từ khi cần nấu nhanh

Với những món cần đun nóng trong thời gian ngắn, bếp từ có thể là lựa chọn thuận tiện. Nhiệt được truyền trực tiếp đến đáy nồi nên khả năng làm nóng thường nhanh, đồng thời không có ngọn lửa thoát ra xung quanh. Gia đình có thể ưu tiên bếp từ cho những công việc thường ngày như đun nước, nấu mì, nấu canh hoặc luộc thực phẩm. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng loại nồi có đáy nhiễm từ và đặt nồi đúng vị trí trên vùng nấu để thiết bị hoạt động hiệu quả.

3. Dành bếp gas cho những món cần điều chỉnh lửa linh hoạt

Bếp gas có lợi thế riêng với những món cần điều chỉnh ngọn lửa liên tục. Người nấu có thể dễ dàng tăng hoặc giảm lửa bằng núm vặn, đồng thời quan sát trực tiếp ngọn lửa trong quá trình chế biến. Những gia đình đã quen với bếp gas cũng có thể tận dụng thiết bị này cho các món cần nấu lâu hoặc những loại nồi, chảo không sử dụng được trên bếp từ. Như vậy, việc sở hữu hai loại bếp giúp không gian bếp linh hoạt hơn thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào một thiết bị.

4. Không cần bật cả hai bếp nếu không thực sự cần

Việc có hai bếp không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải sử dụng đồng thời. Nếu chỉ nấu một món, gia đình nên lựa chọn một thiết bị phù hợp nhất thay vì bật cả hai, vừa tránh lãng phí năng lượng vừa giúp không gian nấu nướng bớt nóng và chật chội. Trong trường hợp cần nấu nhiều món cùng lúc, có thể tận dụng cả hai bếp nhưng cần chú ý khoảng cách giữa các vùng nấu. Đặc biệt, không nên để tay cầm nồi, khăn lau hoặc những vật dễ cháy ở quá gần khu vực bếp gas.

5. Đặc biệt chú ý an toàn khi sử dụng bếp gas

Nếu sử dụng song song hai loại bếp, bếp gas vẫn cần được kiểm tra thường xuyên. Gia đình nên chú ý dây dẫn, van gas và các vị trí kết nối, đồng thời thay thế những bộ phận có dấu hiệu xuống cấp theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Khu vực đặt bếp gas cũng cần thông thoáng, tránh đặt sát những vật liệu dễ bắt lửa. Sau khi nấu xong, nên kiểm tra và đảm bảo núm bếp đã được tắt hoàn toàn. Nếu phát hiện mùi gas bất thường, không nên tiếp tục sử dụng bếp hay tự ý bật các thiết bị điện gần đó. Cần ngừng sử dụng nguồn gas và xử lý sự cố theo hướng dẫn an toàn phù hợp.

6. Giữ bếp từ khô ráo, sạch sẽ

Bếp từ có mặt kính phẳng nên khá dễ vệ sinh, nhưng cũng vì vậy mà gia đình cần chú ý giữ khu vực bảng điều khiển và mặt bếp khô ráo. Sau khi nấu, nên đợi bề mặt nguội rồi lau sạch dầu mỡ, thức ăn bám trên mặt kính. Không nên sử dụng các vật sắc nhọn hoặc dụng cụ có khả năng làm xước mặt bếp. Đồng thời, tránh để nồi quá nặng hoặc va đập mạnh xuống mặt kính bởi điều này có thể ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

7. Bố trí hai bếp hợp lý ngay từ đầu

Nếu gia đình xác định sử dụng cả bếp gas và bếp từ lâu dài, việc bố trí vị trí hai thiết bị ngay từ đầu cũng rất quan trọng. Khu vực bếp cần đủ rộng để thao tác thuận tiện, có khoảng cách phù hợp giữa bếp gas và các thiết bị điện, đồng thời đảm bảo hệ thống điện và gas được lắp đặt đúng tiêu chuẩn. Không nên tự ý thay đổi đường gas, ổ cắm hoặc công suất điện chỉ để lắp thêm thiết bị. Với những hệ thống cần cải tạo, gia đình nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra và thực hiện.