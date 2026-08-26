Dưa chuột có thể khá khó bảo quản, nhưng có một số mẹo đơn giản bạn có thể áp dụng để chúng giữ được độ tươi lâu hơn và không bị mềm nhũn.

Dưa chuột là loại thực phẩm gắn liền với mùa hè. Chúng tạo độ giòn cho các món salad, thường xuất hiện trong các đĩa rau củ ăn sống hoặc được ăn kèm bánh mì và đặc biệt ngon khi được muối chua.

Theo tạp chí Mỹ Southern Living, dưa chuột cũng là một trong những loại rau dễ trồng và cho năng suất cao nhất tại nhà, đồng thời cũng khá rẻ khi mua ở chợ. Vì vậy, nhiều người có xu hướng mua số lượng lớn. Nhưng dưa chuột có thể để được bao lâu trong tủ lạnh và đâu là cách bảo quản tốt nhất? Dưới đây là lời khuyên của chuyên gia, cùng cách nhận biết một quả dưa chuột đã bị hỏng.

Cách chọn dưa chuột ngon

Dưa chuột thuộc họ bầu bí. Chúng mọc từ những bông hoa màu vàng trên dây leo. Mặc dù chúng ta thường coi dưa chuột là rau, về mặt kỹ thuật, đây là một loại quả vì chúng phát triển từ hoa và có hạt.

Dưa chuột có nguồn gốc từ Ấn Độ và đã được trồng làm thực phẩm trong hơn 3.000 năm. Dưa chuột chứa tới 96% là nước, thậm chí còn cao hơn dưa hấu vài điểm phần trăm. Khi chọn dưa chuột tại cửa hàng, bạn nên chọn những quả có màu xanh đậm, chắc tay và không có vết bất thường. Tránh những quả mềm, vàng hoặc nhăn nheo.

Dưa chuột để được bao lâu trong tủ lạnh?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dưa chuột nên được sử dụng trong vòng 4-6 ngày sau khi mua nếu bảo quản trong tủ lạnh. Khi được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, dưa chuột có thể để được lâu hơn.

Sau khi cắt, nên bảo quản dưa chuột trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 1-2 ngày để có hương vị ngon nhất.

3 việc cần làm trước khi cho dưa chuột vào tủ lạnh

“Khi bảo quản dưa chuột, bạn cần ngăn chúng mất nước nhưng đồng thời cũng phải tránh bị thối, và đây có thể là một việc khá khó”, Kelly Smith Trimble, chuyên gia làm vườn tại Mỹ và tác giả của nhiều cuốn sách về làm vườn, cho biết.

Trimble khuyên trước khi cho dưa chuột vào tủ lạnh, có 3 việc bạn cần làm:

- Rửa sạch dưa chuột

- Lau khô dưa chuột

- Bọc dưa chuột bằng màng bọc thực phẩm

Bọc dưa chuột trong màng bọc thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh giúp loại rau này tươi lâu hơn.

Đầu tiên, việc rửa sạch giúp loại bỏ bụi bẩn có thể bám trên dưa chuột. Thứ hai, lau khô giúp loại bỏ độ ẩm còn sót lại.

Hành động thứ ba quan trọng hơn cả. Trimble cho biết việc này giống như tạo cho dưa chuột một “lớp da thứ hai” nhằm làm chậm quá trình hư hỏng.

Dưa chuột rất nhạy cảm với khí ethylene do các loại rau quả khác giải phóng trong quá trình chín. Vì vậy, việc bọc kín cũng giúp bảo vệ dưa chuột khỏi loại khí này.

Sau khi bọc dưa chuột, Trimble thích đặt chúng vào hộp bảo quản rau củ rồi cho vào ngăn kéo đựng rau của tủ lạnh. Nếu không thể đặt dưa chuột vào ngăn đựng rau, đừng đặt chúng ở phía sâu bên trong tủ lạnh, nơi không khí lạnh có thể khiến lượng nước dồi dào bên trong dưa chuột bị đóng băng.

Bạn cũng có thể bảo quản dưa chuột trong túi nhựa có khóa kéo. Hãy rửa và lau thật khô dưa chuột, sau đó bọc từng quả bằng khăn giấy trước khi cho vào túi nhựa. Cuối cùng, đặt túi vào tủ lạnh.

Nếu tự trồng dưa chuột tại nhà, tốt nhất nên thu hoạch vào sáng sớm, khi nhiệt độ bên ngoài còn mát. Sau đó rửa sạch, làm khô hoàn toàn và thực hiện các bước bảo quản như trên.

Với dưa chuột đã cắt, cần bảo quản đúng cách

Nếu bạn chỉ cắt một phần quả dưa chuột, có thể bọc phần còn lại bằng lớp màng bọc thực phẩm, sau đó cho vào tủ lạnh.

Với những miếng dưa chuột nhỏ đã cắt, hãy đặt chúng vào hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa có thể tái sử dụng, đồng thời đặt một lớp khăn giấy bên trong để giúp hút bớt độ ẩm.

Dưa chuột đã cắt sẽ không giữ được lâu như dưa chuột nguyên quả, vì vậy hãy sử dụng chúng càng sớm càng tốt.

Làm sao biết dưa chuột đã hỏng?

Nếu dưa chuột mềm, nhũn, héo, nhớt hoặc xuất hiện nấm mốc, hãy bỏ đi.

Khi mua, hãy chọn những quả dưa chuột màu xanh, chắc tay và không có các điểm mềm, bởi đây có thể là dấu hiệu dưa đã bắt đầu thối.

Vỏ nhăn nheo là dấu hiệu dưa chuột bị mất nước, trong khi những vùng chuyển sang màu vàng cho thấy quả đã quá chín già.

Một quả dưa chuột tươi sẽ có độ chắc và không có mùi bất thường.