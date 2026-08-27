3 con giáp may mắn nhất trong ngày Rằm tháng 7 âm

Tử vi học có nói đây là 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn và có túi tiền rủng rỉnh nhất trong ngày thứ Năm, 27/8, cũng là ngày Rằm tháng 7 âm lịch này.

Ngày thứ Năm, 27/8/2026, tức ngày 15 tháng 7 âm lịch (ngày Rằm tháng 7 Âm lịch), còn gọi là ngày Quý Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Kiếm Phong Kim, tức là vàng trong mũi kiếm. Nạp âm này biểu thị cho loại kim loại đã được tôi luyện qua lửa, mang đặc tính vô cùng sắc bén, cứng cáp và có tính sát phạt mạnh mẽ.

Năng lượng của Kiếm Phong Kim trong ngày Quý Dậu thúc đẩy tư duy quyết đoán, giúp con người dễ dàng chặt đứt những chần chừ để đưa ra lựa chọn dứt khoát. Đây là thời điểm rất thích hợp cho các công việc mang tính cải tổ, dọn dẹp quy trình cũ hoặc đưa ra các quyết định nhân sự và tài chính quan trọng.

Tử vi học có nói, ngày Rằm Quý Dậu sẽ có 3 con giáp nhận được nhiều cát khí và may mắn nhất về mặt tài lộc.

Con giáp tuổi Sửu: Cát tinh nâng đỡ giúp tài chính dồi dào

Bước sang ngày Quý Dậu, người tuổi Sửu sẽ là con giáp đón nhận cát khí ngập tràn nhờ cục diện Tam Hợp Sửu - Tỵ - Dậu nâng đỡ mạnh mẽ.

Sự xuất hiện của Thiên Tài tinh giúp bản mệnh khơi thông những nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái hoặc các dự án đầu tư bên ngoài. Đây là thời điểm vàng để tuổi Sửu thu hồi những khoản nợ cũ hoặc nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ. Dòng tiền đổ về túi vô cùng dồi dào giúp giải tỏa mọi áp lực tài chính trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tìm thấy những hướng đi mới đầy tiềm năng mang lại lợi nhuận vượt trội. Khả năng quan sát nhạy bén giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác và đón đầu xu hướng.

Tuổi Sửu cũng có cơ hội gặp gỡ những quý nhân lớn tuổi mang đến những lời khuyên và cơ hội làm ăn quý giá. Tiền bạc rủng rỉnh giúp con giáp này có thể thoải mái mua sắm và chuẩn bị mâm cúng Rằm tươm tất cho gia đình. Bạn nên tranh thủ thời cơ này để tái đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Con giáp tuổi Tỵ: Tam hợp thúc đẩy tài lộc

Người tuổi Tỵ sẽ là con giáp tiếp tục duy trì được mạch may mắn lớn nhờ vào mối quan hệ Tỵ - Dậu thuộc vòng Tam Hợp thúc đẩy tài lộc.

Thần Tài gõ cửa giúp những kế hoạch tài chính từng bị đình trệ trước đó bất ngờ hanh thông và mang lại doanh thu lớn. Sự xuất hiện của Chính Tài tinh đảm bảo cho nguồn thu nhập từ công việc chính của bạn luôn ổn định và tăng tiến. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực và nhận được sự đánh giá cao, mở ra cơ hội tăng lương thưởng.

Đối với các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, lượng khách hàng đổ về trong ngày Rằm sẽ tăng đột biến giúp doanh số chạm mốc ấn tượng. Tuổi Tỵ có sự quyết đoán và tỉnh táo cần thiết để từ chối các lời mời đầu tư mang tính chất rủi ro cao. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong ngày cũng gián tiếp mang lại cho bạn những thông tin kinh tế có giá trị bảo mật cao.

Ví tiền dày lên nhanh chóng giúp tinh thần của người tuổi Tỵ vô cùng phấn chấn và tràn đầy năng lượng tích cực. Tóm lại, con giáp này hãy tự tin thực hiện các giao dịch lớn vì đang có cát tinh cao chiếu bảo vệ tài sản của bạn.

Con giáp tuổi Thìn: Lục hợp thu hút tài lộc mạnh mẽ

Trong ngày Rằm tháng 7, người tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp may mắn gặp được cục diện Lục Hợp Thìn - Dậu giúp hóa giải các hung tinh và thu hút tài lộc vô cùng mạnh mẽ.

Sự nhạy bén với tiền bạc của bạn được kích hoạt tối đa dưới sự hỗ trợ của năng lượng ngày Rằm Quý Dậu. Các dự án kinh doanh chung hoặc những khoản đầu tư ngắn hạn bắt đầu sinh lời đều đặn ngoài sự mong đợi của bạn. Khách hàng và đối tác tự tìm đến đề xuất hợp tác làm ăn giúp bạn không phải tốn quá nhiều công sức tìm kiếm. Người làm tự do hoặc có các công việc thời vụ sẽ có một ngày bận rộn nhưng tiền bạc thu về cực kỳ xứng đáng.

Ngoài ra, tuổi Thìn cũng có duyên nhận được lộc ăn uống, quà tặng quý giá hoặc tiền thưởng nóng từ cấp trên nhờ sự đóng góp thầm lặng. Tình hình tài chính khởi sắc mạnh mẽ tạo bước đệm vững chắc cho các kế hoạch lớn của con giáp này trong giai đoạn cuối năm. Bản mệnh hoàn toàn có thể an tâm chi tiêu và trích một phần ngân sách để làm việc thiện nguyện trong ngày Rằm này. Sự hào phóng và tích đức đúng lúc sẽ giúp dòng chảy tài lộc của tuổi Thìn ngày càng dồi dào và bền vững hơn.

*Lưu ý chung:

Dù đón nhận nhiều cát khí trong ngày Rằm tháng 7, ba con giáp Sửu, Tỵ, Thìn vẫn cần đề phòng năng lượng sắc bén của Kiếm Phong Kim có thể gây ra sự nóng nảy nhất thời. Trong giao tiếp công việc và cuộc sống, bạn nên kiềm chế cái tôi cá nhân để tránh vướng vào các cuộc tranh luận hay thị phi không đáng có.

Do tính chất tâm linh đặc biệt của ngày Rằm tháng 7, việc xuất hành xa hoặc đưa ra các quyết định đầu tư mạo hiểm cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Bạn cũng nên rà soát lại các giao dịch tiền bạc và hạn chế tối đa việc cho vay mượn để phòng tránh nguy cơ hao tổn tài lộc. Hãy giữ tinh thần thư thái, tích cực làm việc thiện nguyện để giúp gia tăng phúc khí và bảo toàn trọn vẹn vận may của bản thân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.