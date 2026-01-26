Bí mật William và Kate giấu Hoàng tử George suốt 7 năm

Hoàng tử George, cậu bé sẽ bước sang tuổi 13 vào tháng 7 tới đây, thực chất đã có một cuộc đời được "lập trình" sẵn từng chi tiết ngay từ giây phút cậu cất tiếng khóc chào đời năm 2013. Thế nhưng, trong suốt những năm tháng chập chững đầu đời, George hoàn toàn không hay biết gì về gánh nặng vĩ đại ấy. William và Kate, bằng tất cả sự thận trọng của những bậc cha mẹ hiện đại, đã quyết định giữ kín bí mật về ngai vàng.

Theo những tiết lộ từ cuốn tiểu sử nổi tiếng "Battle of Brothers" (Cuộc chiến huynh đệ), nhà sử học và chuyên gia Hoàng gia Robert Lacey đã hé mở một chi tiết vô cùng đắt giá: William và Kate chỉ thực sự nói cho con trai cả biết về định mệnh của mình vào khoảng mùa hè năm 2020, khi cậu bé vừa tròn 7 tuổi.

Robert Lacey viết rằng: "William chưa bao giờ tiết lộ với thế giới về việc anh đã phá vỡ sự im lặng đó như thế nào, hay chính xác là vào thời khắc nào anh đã nói cho George biết tin tức trọng đại ấy. Có lẽ một ngày nào đó, chính George sẽ kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện của riêng mình. Nhưng người ta tin rằng, vào khoảng sinh nhật lần thứ 7 của cậu bé, cha mẹ cậu đã đi vào chi tiết hơn về cuộc sống của một vị Hoàng tử, về những khái niệm trừu tượng nhưng đầy sức nặng như 'phụng sự' và 'trách nhiệm' mà tương lai cậu sẽ phải gánh vác". Đó là một khoảng thời gian đặc biệt, khi thế giới đang chao đảo vì đại dịch, gia đình Cambridge có nhiều thời gian bên nhau hơn, và có lẽ đó là lúc William cảm thấy con trai mình đã đủ cứng cáp để bắt đầu hiểu về vị trí độc nhất vô nhị của mình trên thế giới này.

Nỗi ám ảnh quá khứ của người cha và mong muốn con có một tuổi thơ bình thường

Quyết định giữ George trong "bóng tối" êm đềm suốt những năm đầu đời không phải là sự ngẫu nhiên, mà nó xuất phát từ chính những vết thương lòng của Thân vương William. Lý do cốt lõi nằm ở sự không hạnh phúc của William khi nhớ về tuổi thơ của chính mình, nơi mà khái niệm về "định mệnh Hoàng gia" ập đến với anh một cách hỗn loạn, tùy tiện và đầy áp lực ngay từ khi anh mới bắt đầu nhận thức. Hình ảnh một cậu bé William hoang mang giữa rừng ống kính và những lời xì xào về việc "sẽ làm Vua" đã trở thành nỗi ám ảnh khiến anh quyết tâm không để lịch sử lặp lại với George. Anh muốn con trai mình được là một đứa trẻ đúng nghĩa, được lấm lem bùn đất, được vui đùa vô tư lự trước khi khoác lên mình chiếc áo bào của trách nhiệm.

Sự che chở này của William và Kate khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng và xúc động. Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, khi câu chuyện này được chia sẻ lại, hàng ngàn người hâm mộ đã bày tỏ sự ngạc nhiên. Một người dùng thốt lên: "Ồ, thật bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu bé lại không biết gì về thân phận của mình", trong khi một người khác cảm thán: "Tôi cảm giác như đây là kịch bản của một bộ phim điện ảnh đầy cảm xúc vậy". Thậm chí, có những bình luận hài hước nhưng cũng rất thực tế: "Tôi nghĩ cậu bé có thể đã lờ mờ đoán ra khi ngày nào cũng thức dậy trong một tòa lâu đài nguy nga!". Nhưng dù thế nào, tất cả đều đồng tình rằng: "Hoàng tử George sẽ trở thành một vị Vua vĩ đại vào một ngày nào đó, giống như cha của mình", bởi cậu được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu tâm lý sâu sắc chứ không chỉ là những quy tắc khô khan.

Cách giáo dục hiện đại: Khi cha mẹ là người bạn đồng hành

Không chỉ riêng George, mà cả Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) đều được William và Kate bao bọc trong một triết lý giáo dục hướng đến sự bình thường nhất có thể. Họ hiểu rằng, dù các con có mang tước hiệu gì, trước hết chúng vẫn là những đứa trẻ cần tình thương và sự hiện diện của cha mẹ. Tác giả Tom Quinn, trong cuốn sách "Gilded Youth" (Tuổi trẻ huy hoàng), đã nhận định rất tinh tế về điều này: "Tôi nghĩ điều mà William và Kate thực sự muốn truyền tải là họ sẽ tham gia nhiều hơn, sâu sát hơn vào cuộc sống của các con, đặc biệt là các con trai của họ".

Thay vì giao phó con cái cho vú em hay những quy tắc cung điện cứng nhắc, William và Kate chọn cách đồng hành. Việc tiết lộ thân phận cho George vào năm 7 tuổi là một tính toán kỹ lưỡng – độ tuổi mà một đứa trẻ bắt đầu hình thành nhận thức xã hội rõ ràng hơn, nhưng vẫn đủ ngây thơ để cha mẹ có thể uốn nắn và giải thích một cách nhẹ nhàng. Họ không muốn George lớn lên với sự kiêu ngạo của quyền lực, cũng không muốn cậu bé sợ hãi trước trách nhiệm.

Họ muốn George hiểu rằng, làm Vua không chỉ là ngồi trên ngai vàng, mà là một hành trình dài của sự cống hiến, và trên hành trình đó, cậu sẽ không bao giờ đơn độc vì luôn có gia đình ở bên. Đó chính là bí mật "thành công" nhất mà William và Kate đã dành cho con trai mình: Một sự thật to lớn được gói ghém trong tình yêu thương giản dị của gia đình.