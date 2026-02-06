Bi kịch khai thác than lậu: Vụ nổ lớn khiến 18 người thiệt mạng

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 5/2 tại một mỏ than bất hợp pháp ở huyện East Jaintia Hills, bang Meghalaya, Ấn Độ nơi người lao động đào các đường hầm nhỏ để khai thác than. Theo cảnh sát địa phương, ít nhất 18 thi thể đã được thu hồi tại hiện trường sau vụ nổ và 8 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Giới chức cho biết lực lượng cứu hộ đã dừng hoạt động khi trời tối và sẽ tiếp tục tìm kiếm vào sáng hôm sau với sự hỗ trợ của các đội phản ứng thảm họa cấp bang và liên bang. Người phát ngôn cảnh sát mô tả đây là một mỏ than bất hợp pháp, hoạt động trái với các quy định an toàn và môi trường.

Hình ảnh khai thác than tại bang Meghalaya, Ấn Độ

“Rat-hole mining” là phương pháp khai thác qua các đường hầm hẹp và thấp, thường xuyên bị các tòa án Ấn Độ cấm vì rủi ro lớn đối với người lao động và môi trường. Mặc dù bị cấm từ năm 2014 sau nhiều phản ánh về ô nhiễm nguồn nước và nguy hiểm tính mạng, hoạt động này vẫn tiếp diễn ngấm ngầm ở nhiều khu vực của Meghalaya.

Thủ hiến bang Meghalaya, Conrad K. Sangma, đã bày tỏ nỗi “đau buồn sâu sắc” và cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, truy cứu trách nhiệm đối với những ai liên quan đến hoạt động khai thác bất hợp pháp. Quốc hội và tòa án địa phương cũng đang xem xét các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn các hoạt động tương tự trong tương lai.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho thân nhân những người thiệt mạng cũng như người bị thương trong vụ nổ.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn lao động và quản lý mỏ than trái phép tại Ấn Độ, khi những phương pháp khai thác cũ, nguy hiểm vẫn tồn tại bất chấp sự cấm đoán của pháp luật.

Nguồn: SCMP