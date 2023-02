Bị đồn "để ý" bạn diễn đã có vợ, nữ diễn viên phản bác thẳng thừng, nói đúng một từ mà dân mạng "vỗ tay rần rần"

Kể từ khi bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu lên sóng, Quỳnh Lương và Bình An nhanh chóng trở thành cặp đôi được khán giả vô cùng yêu thích bởi màn kết hợp cực kỳ ăn ý trên phim. Tuy nhiên, khán giả không thể "ship" cặp đôi này ngoài đời thật bởi Bình An đã sớm là "chậu có bông", hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp của mình. Có lẽ cũng chính bởi điều này mà ở ngoài đời cũng như hậu trường phim, Quỳnh Lương và Bình An tuyệt nhiên không bao giờ có những cử chỉ quá thân mật, vượt ngoài giới hạn bạn bè, đồng nghiệp.



Quỳnh Lương - Bình An và bé Tuấn Phong (Ảnh: FBNV)

Luôn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè trong sáng nhưng thị phi vẫn quyết "không tha" cho Quỳnh Lương. Mới đây nhất, cô bị khán giả "tố" là "để ý" tới Bình An khi hai người quay chung một chương trình có cả sự hiện diện của Phương Nga.

Hình ảnh khiến Quỳnh Lương bị cho là "để ý" tới Bình An khi Bình An đang đứng hát cạnh Phương Nga

Trước màn "tố tội" này, Quỳnh Lương lập tức tức lên tiếng phản bác. Cô khẳng định ánh mắt của mình là "ánh mắt láo liên" do cô phải tương tác với bạn diễn nhưng lại không thuộc lời bài hát nên khá hoang mang, lo lắng. Đặc biệt, trước bình luận "để ý tới Bình An", Quỳnh Lương nhấn mạnh duy nhất một từ: "Không!" khiến cư dân mạng phải "vỗ tay tán thưởng". Đi kèm với đó cô cũng giải thích rằng Bình An hoàn toàn không phải gu của mình:

"Bình An không bao giờ là gu của Quỳnh và Quỳnh cũng nói thẳng luôn rằng từ trước đến nay gu của tôi không bao giờ là những anh em bạn bè cùng ngành, kể cả độc thân chứ đừng nói đến là đã có vợ. Làm ơn đừng suy diễn giùm tôi, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ anh chị em với nhau."

"Không!" - đúng một chữ không nói nhiều (Ảnh: TikTok Quỳnh Lương)

"Bình An không bao giờ là gu của Quỳnh" (Ảnh: TikTok Quỳnh Lương)

Bình luận của khán giả: - "Không" - bả chiến quá, trong phim cũng chiến như này đi chị ơi - Quả nhiên là thiên hạ cái gì cũng suy ra được - Nghe trả lời dứt khoát cái khoái bà này ngang, tính cách được quá - Mấy ông mấy bà kì ghê, người ta không để ý thì bảo diễn không đạt, người ta diễn đạt thì lại bảo bảo có ý với bạn diễn, không lẽ có vợ có chồng rồi thì nghỉ diễn luôn cho vừa lòng

Hiện tại Đừng Làm Mẹ Cáu đang đi đến giai đoạn căng thẳng của cặp đôi Khôi (Bình An) - Vy (Quỳnh Lương) khi Khôi đã quyết định sẽ tái hợp với người cũ trong khi Vy không thể tiếp tục chịu cảnh "chung chồng". Cô quyết định chấm dứt mối quan hệ hợp đồng này bằng việc ly hôn dù bản thân đã nặng lòng với Khôi.

(Ảnh: VTV)

