Ngày 19/10 vừa qua, làng nhạc Việt được chứng kiến một đêm lịch sử với hai đêm concert "thuần Việt" với quy mô hoành tráng thu hút đến hàng chục nghìn khán giả lấp kín các khán đài từ concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và concert Anh Trai Say Hi.

Tuy nhiên cũng vì sức hút không tưởng của hai show truyền hình đình đám mà cộng đồng mạng cũng bị chia ra làm hai phe rõ rệt. Trên MXH, một bình luận dành lời khen có cánh cho Anh Trai Say Hi nhưng lại dùng lời lẽ có phần xúc phạm chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khiến cho "dì Lệ" Quốc Thiên - anh tài "mỏ hỗn" trong show đã phải lên tiếng.



Dòng bình luận của Quốc Thiên bên dưới bài đăng gây nhiều phẫn nộ

Cụ thể, một netizen đã để lại bình luận dài so sánh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi. Với chương trình Anh Trai Say Hi, người này cho rằng đây là show truyền hình đỉnh cao với nhiều tiết mục trending trên các nền tảng MXH. Thế nhưng với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người này lại dành nhiều lời lẽ chê bai thậm tệ, thậm chí là xúc phạm đến chương trình, ekip và cả những nghệ sĩ tham gia show. Ngay bên dưới, Quốc Thiên đã đáp trả: "Đất nước đang yên ổn, chị về… dùm tụi em nha".

Quốc Thiên không ngại đáp trả lời bình luận kém duyên của anti fan

Không một lời gay gắt nhưng lời đáp trả của Quốc Thiên ngay lập tức gây bão MXH. Ai nấy đều thừa nhận biệt danh "mỏ hỗn" dành cho Quốc Thiên là hoàn toàn xứng đáng khi anh không hề nề hà mà ra mặt, có động thái bảo vệ những người làm chương trình một cách công khai. Nhiều bình luận chỉ trích chủ nhân bài viết kém duyên, cố tình tạo hiềm khích giữa khán giả hai bên chương trình bằng những lời lẽ chê bai, xúc phạm. Cộng đồng mạng còn đòi "ụp crown" (đội vương miện) cho Quốc Thiên vì pha xử lý gọn gàng mà vẫn vô cùng đanh thép.

Quốc Thiên - "dì Lệ" mỏ hỗn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Kể từ sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Quốc Thiên nổi tiếng với danh xưng "dì Lệ" mỏ hỗn vì những pha đanh đá, chua ngoa nhưng lại cực "nhây", mang lại nhiều tiếng cười trong chương trình. Những pha tương tác "cục súc" nhưng lại đầy vui vẻ của Quốc Thiên dành cho các anh tài đã khiến khán giả vô cùng thích thú.

Nam ca sĩ cũng không ngại thể hiện sự vui vẻ, hài hước với những câu có phần hơi "ngoa" nhưng lại tạo bầu không khí vui tươi. Sau khi dòng bình luận đáp trả anti fan viral trên MXH, nhiều người cũng khẳng định danh xưng "mỏ hỗn" là vô cùng phù hợp và xứng đáng với anh tài Quốc Thiên khi làm tất cả "hả hê" vì pha "trả đũa" anti fan kém duyên.

Quốc Thiên từng được Neko Lê tặng quà "giải nghiệp" vì "mỏ hỗn"