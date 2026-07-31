BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng đến người dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội vừa cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ của Trung tâm gọi điện yêu cầu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bổ sung hồ sơ, cài đặt ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, hiện đơn vị đang phối hợp với BHXH Thành phố Hà Nội, UBND các xã, phường và Bưu điện Hà Nội triển khai đợt cao điểm rà soát, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật BHXH năm 2024.

Tuy nhiên, kẻ gian đã nhanh chóng lợi dụng thông tin này để giăng bẫy người dân. Chúng mạo danh cán bộ trung tâm hành chính, gọi điện yêu cầu nạn nhân đến ủy ban nhân dân xã, phường để bổ sung hồ sơ hoặc yêu cầu tải ứng dụng để lấy số thứ tự trực tuyến. Mục đích thực sự của các đối tượng này là đánh cắp thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc yêu cầu thao tác từ xa trên điện thoại để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Thực tế, một công dân cao tuổi tại phường Đại Mỗ mới đây đã nhận được cuộc gọi từ kẻ tự xưng là cán bộ yêu cầu đến phường hoàn thiện hồ sơ. Qua rà soát của cơ quan chức năng, công dân này hoàn toàn không thuộc diện cần bổ sung văn bản ủy quyền trong đợt cao điểm. Sự việc cho thấy các đối tượng lừa đảo đang tung lưới diện rộng, lợi dụng chương trình hỗ trợ của thành phố để tạo dựng lòng tin và đưa người dân vào tròng.

Trước tình trạng trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội khẳng định không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đi bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội. Các cơ quan chức năng chỉ liên hệ và hỗ trợ những trường hợp cụ thể nằm trong danh sách đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Đối với việc lấy số thứ tự trực tuyến, người dân chỉ thao tác duy nhất trên ứng dụng iHanoi. Trung tâm hoàn toàn không yêu cầu người dân cài đặt bất kỳ ứng dụng lạ nào khác, đồng thời tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp mật khẩu, mã OTP và truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc qua tin nhắn, mạng xã hội.

Riêng đối với người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật hoặc người gặp khó khăn trong việc đi lại, cán bộ của Trung tâm sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương đến tận nơi cư trú để hướng dẫn lập văn bản ủy quyền. Quá trình này được thực hiện hoàn toàn miễn phí, cán bộ khi làm nhiệm vụ luôn mang theo giấy tờ công tác hợp lệ để người dân dễ dàng nhận diện.

Để bảo vệ tài sản cá nhân, người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh trước các cuộc gọi hối thúc liên quan đến thủ tục hành chính, tuyệt đối không tải phần mềm lạ hay chia sẻ thông tin bảo mật cho bất kỳ ai khi chưa xác minh rõ danh tính.

Khi nhận thấy cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, bạn hãy chủ động liên hệ ngay với tổ trưởng tổ dân phố hoặc chính quyền địa phương để làm rõ. Bên cạnh đó, người dân có thể gọi trực tiếp đến Tổng đài 024.1022 (nhánh phím 7) hoặc tìm đến điểm phục vụ hành chính công gần nhất để được hỗ trợ thông tin chính xác. Trong trường hợp phát hiện hành vi giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo, hãy nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam