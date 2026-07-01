Người dùng VPBank chú ý, quy định mới liên quan đến chuyển khoản chính thức áp dụng từ hôm nay

Bắt đầu từ ngày 30/07/2026, ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức áp dụng các quy định mới về mã xác thực Smart OTP trên ứng dụng VPBank NEO.

Theo thông báo mới nhất từ VPBank gửi đến khách hàng, nhằm tuân thủ Thông tư số 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, từ ngày 30/07/2026, VPBank chính thức áp dụng quy định mới đối với mã xác thực Smart OTP trên ứng dụng VPBank NEO dành cho khách hàng cá nhân.

Theo quy định tại Thông tư số 50:

- Mã Smart OTP phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự .

- Thời gian hiệu lực của mỗi mã Smart OTP tối đa 12 tháng .

- Mã Smart OTP được cấp mặc định khi kích hoạt lần đầu có hiệu lực tối đa 30 ngày.

Để đáp ứng quy định trên, hệ thống VPBank sẽ tự động gửi thông báo yêu cầu cập nhật mã Smart OTP tới từng khách hàng tại thời điểm cần cập nhật, cụ thể:

- Khách hàng đang sử dụng Smart OTP 4 ký tự sẽ được hệ thống hướng dẫn thiết lập lại mã Smart OTP 6 ký tự.

- Khách hàng đã sử dụng Smart OTP 6 ký tự trên 12 tháng sẽ được hướng dẫn đổi sang mã Smart OTP mới.

- Trong thời gian tới, hệ thống VPBank NEO sẽ tự động yêu cầu đổi mã Smart OTP khi mã đã được sử dụng đủ 12 tháng nhằm đảm bảo tuân thủ quy định và tăng cường an toàn cho các giao dịch.

Ngân hàng cũng cho biết quá trình cập nhật mã xác thực mới được thiết kế vô cùng đơn giản và thân thiện ngay trên giao diện chính của ứng dụng VPBank NEO. Việc thay đổi này diễn ra rất nhanh chóng và hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến bất kỳ dịch vụ tài chính, thanh toán hay tiết kiệm nào mà bạn đang sử dụng.

Để đảm bảo tài khoản luôn trong trạng thái bảo mật cao nhất và các giao dịch diễn ra xuyên suốt, người dùng nên thực hiện đổi mã ngay khi nhận được thông báo hướng dẫn từ hệ thống. Chỉ với vài thao tác chạm, bạn đã có thể chủ động bảo vệ tài sản của mình trước những rủi ro trên không gian mạng.