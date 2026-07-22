Một số tài khoản có thể phải cập nhật lại mã xác thực để tiến hành các giao dịch chuyển khoản.

Bắt đầu từ ngày 30/7/2026, một số khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số sẽ cần cập nhật mã xác thực OTP theo quy định mới để tiếp tục thực hiện các giao dịch trực tuyến như chuyển tiền, thanh toán...

1. VPBank

Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo sẽ áp dụng quy định mới đối với mã xác thực Smart OTP trên ứng dụng VPBank NEO dành cho khách hàng cá nhân từ ngày 30/7/2026. Việc điều chỉnh nhằm thực hiện theo Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an toàn, bảo mật đối với dịch vụ ngân hàng điện tử.

Theo Thông tư 50, mã Smart OTP phải có tối thiểu 6 ký tự. Đồng thời, mỗi mã chỉ có thời hạn sử dụng tối đa 12 tháng. Riêng mã Smart OTP được cấp mặc định khi khách hàng kích hoạt lần đầu sẽ có hiệu lực không quá 30 ngày.

Để đáp ứng quy định này, VPBank cho biết hệ thống sẽ tự động gửi thông báo trên ứng dụng VPBank NEO khi khách hàng cần cập nhật mã xác thực.

Ảnh minh họa

Cụ thể, những khách hàng đang sử dụng Smart OTP gồm 4 ký tự sẽ được hướng dẫn thiết lập lại mã mới gồm 6 ký tự. Trong khi đó, với các trường hợp đã sử dụng Smart OTP 6 ký tự liên tục trên 12 tháng, hệ thống cũng sẽ yêu cầu đổi sang mã mới.

Về lâu dài, ứng dụng VPBank NEO sẽ tự động nhắc khách hàng thay đổi Smart OTP khi mã đã hết thời hạn 12 tháng. Vì vậy, người dùng cần theo dõi các thông báo từ ứng dụng để kịp thời cập nhật, tránh ảnh hưởng đến việc xác thực khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

Smart OTP là phương thức xác thực được tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng số. Khi khách hàng thực hiện các giao dịch như chuyển khoản, thanh toán hoặc một số giao dịch tài chính khác, Smart OTP sẽ đóng vai trò là lớp xác minh cuối cùng trước khi giao dịch được hoàn tất.

Do đó, việc thay đổi quy định đối với Smart OTP sẽ tác động trực tiếp đến quá trình giao dịch trên ứng dụng ngân hàng. Những khách hàng vẫn đang dùng mã 4 ký tự hoặc đã sử dụng mã 6 ký tự quá 12 tháng cần đặc biệt lưu ý các thông báo từ hệ thống.

Theo VPBank, toàn bộ quá trình cập nhật Smart OTP được thực hiện ngay trên ứng dụng VPBank NEO và không ảnh hưởng đến việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử. Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng đổi mã ngay khi nhận được thông báo để việc giao dịch diễn ra liên tục, an toàn và đáp ứng đúng quy định.

2. VietinBank

VietinBank cũng đã triển khai điều chỉnh tương tự đối với mã PIN Soft OTP trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

Ảnh minh họa

Theo thông báo của VietinBank, mã PIN Soft OTP được nâng từ 4 số lên 6 số nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an toàn trong giao dịch thanh toán. Điều 11 của Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định các hình thức xác thực bằng mã PIN (ngoại trừ mã PIN của thẻ vật lý) phải có tối thiểu 6 ký tự.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định mỗi mã PIN chỉ có thời hạn sử dụng tối đa 12 tháng, còn mã PIN được cấp mặc định khi kích hoạt lần đầu chỉ có hiệu lực tối đa 30 ngày.

Để tiếp tục sử dụng Soft OTP, khách hàng VietinBank cần chủ động đổi mã PIN trước thời điểm áp dụng quy định mới. Người dùng có thể thực hiện thao tác này ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile bằng cách vào mục “Cài đặt Soft OTP” và làm theo hướng dẫn để thay đổi mã PIN từ 4 số sang 6 số.