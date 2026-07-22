Lãi suất tháng 6 đã lên 10,5%

Lãi suất bình quân tháng 6/2026 của các ngân hàng thương mại (NHTM) đã lên mức 10,5%/năm, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cụ thể hơn, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản tiền gửi mới và cũ ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,0-4,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 6,1-7,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,9-7,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,1-7,8%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1- 10,5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên ở khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm).

Phân tích diễn biến lãi suất trong bài viết mới đây, ông Vũ Bình Minh, CFA, Giám đốc Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Khối Thị trường Vốn và Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam cho hay, dù lãi suất điều hành được giữ nguyên, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động đã tiếp tục xu hướng đi lên và duy trì ở mặt bằng cao trong nửa đầu năm nay.

Điều này phản ánh đúng trạng thái của một nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh với nhu cầu tín dụng luôn ở ngưỡng tăng nhanh hơn so với huy động, nhưng đồng thời cũng phải duy trì chênh lệch lãi suất VND-USD ở mức đủ hợp lý để ổn định kỳ vọng tỷ giá.

"Tương tự như với chính sách tỷ giá, NHNN đã điều hành linh hoạt, chủ động và bám sát thực tiễn thị trường thông qua việc sử dụng các công cụ thị trường mở, và triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ để neo kỳ vọng, giữ thanh khoản hệ thống thông suốt và góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát bộ đôi lạm phát-lãi suất. Cách tiếp cận này phản ánh mức độ chủ động ngày càng cao trong điều hành, đồng thời góp phần giúp thị trường tài chính vận hành trật tự hơn ngay cả khi sức ép tăng lên", vị chuyên gia nhận định

Trước đó, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra cuối tuần trước, Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn thừa nhận, thời gian qua, việc điều hành chính sách lãi suất tương đối "vất vả" do nhu cầu vốn rất cao, trong lúc huy động vốn của nền kinh tế còn eo hẹp.

Tư lệnh ngành ngân hàng cho rằng, Việt Nam đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế, tập trung vào tín dụng, vì vậy khi thiếu hụt vốn thì đương nhiên lãi suất nâng cao. Mà lãi suất huy động đầu vào cao thì lãi suất đầu ra cao, như vậy trực tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Do đó, trong thời gian qua, NHNN đang cố gắng bớt áp lực và các ngân hàng xác định không cạnh tranh huy động vốn lẫn nhau để đầu ra hợp lý./