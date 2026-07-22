Giá vàng ‘quay xe’ bất ngờ trong sáng nay

Sau 5 lần điều chỉnh lên xuống thất thường trong hôm qua, giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay đồng loạt tăng từ 600.000 đồng đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng.

Sáng 22/7, giá vàng miếng tại SJC và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng mua vào vàng miếng với giá 144,2 triệu đồng/lượng và bán ra 145,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với SJC và Bảo Tín Mạnh Hải.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 142,5 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng, là mức bán ra cao nhất trong nhóm các doanh nghiệp khảo sát.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 142,7 - 146,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở mức 144,2 - 145,8 triệu đồng/lượng.

Sau khi về đáy trong một tháng tại phiên sáng qua, giá vàng chứng kiến 5 lần điều chỉnh trong ngày hôm qua với diễn biến lên xuống bất thường. Sáng nay, giá vàng ở các thương hiệu đồng loạt tăng từ 600.000 đồng đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 22/7, giá vàng thế giới trên Kitco đạt 4.079 USD/ounce, tăng 76 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt bước đột phá ngoại giao, qua đó hạ nhiệt giá năng lượng và giảm áp lực để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo Reuters, Iran đã nhận được đề xuất ngừng bắn 10 ngày với Mỹ từ các bên trung gian nhằm cứu vãn thỏa thuận tạm thời.

Trước đó, giá dầu tăng do gián đoạn nguồn cung tại vùng Vịnh làm gia tăng lo ngại lạm phát, củng cố kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Dù vàng là kênh phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lãi này.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đang dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức khoảng 64%.



