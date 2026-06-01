Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

Người dân có Bảo hiểm xã hội cần lưu ý thông tin mới từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ, nhân viên ngành BHXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua các cuộc gọi điện thoại, mạng xã hội và website giả mạo.

Theo phản ánh của ông Vũ Hà, gia đình ông nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên chi trả BHXH. Đối tượng này liên tục sử dụng các chiêu thức gây áp lực tâm lý, hướng dẫn người dân thực hiện nhiều thao tác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

BHXH Việt Nam không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, đối tượng yêu cầu truy cập vào website có dấu hiệu giả mạo cơ quan BHXH với tên miền "baohiemxahoivn.com". Sau đó, một người có tên viết tắt N.V.T kết bạn qua ứng dụng Zalo và tiếp tục hướng dẫn ông Hà cung cấp các thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng, thông tin ngân hàng đang sử dụng.

Đáng chú ý, đối tượng còn gửi một mã QR có gắn biểu tượng và dòng chữ "Bảo hiểm xã hội", yêu cầu ông Hà đăng nhập ứng dụng ngân hàng để quét mã và thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trong quá trình này, đối tượng còn hướng dẫn che thông tin trên căn cước công dân khi gửi hình ảnh xác thực.

Khi ông Hà bắt đầu nghi ngờ và dừng thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, đối tượng liên tục gọi điện thúc giục. Sau đó, người này còn yêu cầu xác nhận giao dịch bằng nhận diện khuôn mặt với lý do số tiền giao dịch lớn cần được xác thực bổ sung.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, ông Hà đã kịp thời ngừng thực hiện các bước theo yêu cầu và chặn toàn bộ liên lạc từ các đối tượng. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn đe dọa rằng nếu không làm theo hướng dẫn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của người thân trong gia đình.

Cho rằng đây là một hình thức lừa đảo mới với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng uy tín của cơ quan BHXH để tạo lòng tin, ông Hà đã đề nghị các cơ quan chức năng sớm xác minh và xử lý vụ việc.

Trả lời phản ánh của công dân, BHXH Việt Nam cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ chuyển tới các đơn vị chức năng để phối hợp xem xét, xử lý theo quy định.

Theo BHXH Việt Nam, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh nhân viên BHXH, liên hệ qua điện thoại và mạng xã hội, hướng dẫn người dân truy cập website giả mạo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và thực hiện các thao tác xác thực giao dịch tài chính.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các giao dịch tài chính theo yêu cầu từ các cuộc gọi, tin nhắn hay tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Cơ quan này nhấn mạnh, BHXH Việt Nam không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để giải quyết hồ sơ, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế.

Người dân khi cần tra cứu hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH nên sử dụng các kênh thông tin chính thức của cơ quan BHXH. Đồng thời, cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ