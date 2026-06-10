iPhone nào nên cập nhật iOS 27?

iOS 27 mang đến nhiều cải tiến về hiệu năng và tiếp tục hỗ trợ cả iPhone 11 đã ra mắt từ năm 2019.

Tại WWDC 2026, Apple đã gây bất ngờ khi tiếp tục hỗ trợ dòng iPhone 11 ra mắt từ năm 2019 trên hệ điều hành iOS 27. Trái với nhiều đồn đoán trước sự kiện, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone SE thế hệ thứ hai vẫn nằm trong danh sách thiết bị được cập nhật phiên bản iOS mới nhất.



Theo Apple, iOS 27 được tối ưu sâu về hiệu năng, đặc biệt là cơ chế quản lý tác vụ của bộ xử lý, giúp các mẫu iPhone đời cũ phản hồi nhanh hơn đáng kể. Hãng cho biết đây là phiên bản iOS có phạm vi hỗ trợ rộng nhất từ trước đến nay, cho phép nhiều người dùng tiếp cận các tính năng mới mà không cần nâng cấp thiết bị.

Apple mang đến tin vui cho người dùng iPhone khi tiếp tục hỗ trợ nhiều thiết bị cũ trên iOS 27. Nhưng để trải nghiệm đầy đủ những nâng cấp mới, không phải ai cũng đủ điều kiện.

Tuy nhiên, bên cạnh tin vui về vòng đời sản phẩm được kéo dài, Apple cũng xác nhận một số tính năng AI cao cấp trên iOS 27 sẽ chỉ khả dụng trên những mẫu iPhone mới nhất.

Siri AI tạo ra sự phân hóa mới

Tại WWDC 2024, Apple từng giới thiệu nền tảng Apple Intelligence nhưng chỉ hỗ trợ trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, trong khi hai phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn bị loại khỏi danh sách tương thích.

Đến năm nay, Apple tiếp tục mở rộng Apple Intelligence với hàng loạt tính năng mới, nổi bật là trải nghiệm Siri được nâng cấp toàn diện cùng ứng dụng Siri AI riêng biệt. Tuy nhiên, các tính năng này đòi hỏi cấu hình phần cứng cao hơn, đặc biệt là yêu cầu tối thiểu 12 GB RAM để vận hành mô hình AI cục bộ trên thiết bị.

Apple cho biết những tính năng Siri AI nâng cao như giọng nói biểu cảm có thể tùy chỉnh hay hệ thống nhập liệu thông minh thế hệ mới chỉ hoạt động trên ba mẫu iPhone gồm iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, iPhone 17 và iPhone 17e chỉ được trang bị 8 GB RAM nên không đáp ứng được yêu cầu phần cứng để khai thác đầy đủ các tính năng AI mới. Dù vậy, Siri AI hiện vẫn chưa xuất hiện trong bản beta đầu tiên của iOS 27 và dự kiến chỉ được phát hành dưới dạng thử nghiệm vào cuối năm nay.

Người dùng có cần nâng cấp?

Apple cho biết iOS 27 mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý về hiệu năng. Ứng dụng có thể khởi động nhanh hơn tới 30%, ảnh mới chụp được tải nhanh hơn 70%, tốc độ truyền dữ liệu qua AirDrop tăng tối đa 80%, đồng thời các công cụ tìm kiếm trong Spotlight, Photos và Mail cũng được thiết kế lại.

(Ảnh: Gizmodo)

Ngoài ra, hệ thống còn chuyển đổi giữa mạng Wi-Fi và dữ liệu di động nhanh hơn, giúp trải nghiệm sử dụng mượt mà hơn trên nhiều thiết bị.

Với những người dùng không quá quan tâm đến các tính năng AI, việc iPhone cũ tiếp tục được hỗ trợ và thậm chí hoạt động nhanh hơn có thể là lý do để trì hoãn kế hoạch nâng cấp.

Ngược lại, nếu muốn trải nghiệm đầy đủ hệ sinh thái Siri AI mới của Apple, người dùng hiện chỉ có ba lựa chọn gồm iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Trong thời gian tới, Apple được cho là sẽ ra mắt thêm ba mẫu iPhone 18 mới, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và một mẫu iPhone màn hình gập. Các thiết bị này nhiều khả năng sẽ được cài sẵn iOS 27 và tiếp tục hỗ trợ toàn bộ các tính năng AI thế hệ mới nhờ sở hữu ít nhất 12 GB RAM.

Lưu ý rằng toàn bộ thông tin liên quan đến dòng iPhone 18 hiện vẫn xuất phát từ các nguồn tin đồn và chưa được Apple xác nhận chính thức.

Tham khảo BGR