Mua xe 0 đồng, lãi suất cố định 3 năm: Khách mua VinFast VF 5 thảnh thơi nhờ đặc quyền tài chính tháng 6

Vừa giải quyết dứt điểm bài toán vốn ban đầu bằng cơ chế vay linh hoạt, vừa “chặn đứng” nỗi lo chi phí nhiên liệu nhờ đặc quyền sạc miễn phí trong gần 3 năm, VinFast VF 5 đang chứng minh vị thế “xe quốc dân” không có đối thủ.

Chính sách linh hoạt giải tỏa áp lực chi phí mua xe

Giữa thời điểm thị trường ô tô bước vào mùa cao điểm mua sắm hè, VinFast VF 5 đang là cái tên "nóng bỏng tay" với loạt ưu đãi được người dùng đánh giá là lợi đủ đường.

Từ mức giá niêm yết cạnh tranh 529 triệu đồng, VinFast VF 5 đang trở nên dễ tiếp cận hơn đáng kể nhờ loạt ưu đãi được áp dụng trong tháng 6/2026. Người mua được hỗ trợ 6% từ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", cộng thêm 3% từ ưu đãi "Mùa hè rực rỡ - Vinfascination" (có thể quy đổi thành voucher Vinpearl) và tặng 2 năm bảo hiểm (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 15 triệu đồng) tới 30/6.

Người mua cũng có thể lựa chọn chính sách trả góp với chi phí ban đầu 0 đồng, lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm (thay thế ưu đãi trực tiếp 6%). Với anh Tùng Lâm, một chủ xe 9X tại Hà Nội, chính sách này được đánh giá là đòn bẩy thiết thực để dễ dàng sở hữu ô tô đầu đời.

"Để có mức lãi suất cố định tốt như trên, phần chênh lệch so với lãi suất thị trường là VinFast hỗ trợ. Nếu tính trong dài hạn, số tiền này có thể lên đến vài chục triệu đồng. Với người dùng phổ thông thì đây chắc chắn không phải con số nhỏ", anh Lâm chia sẻ thêm.

Trường hợp trả thẳng, nhờ các ưu đãi cộng dồn kể trên và chính sách miễn lệ phí trước bạ cho xe điện (đến hết năm 2030), giá lăn bánh VF 5 được đưa về chỉ còn từ 470 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký xe) – chỉ ngang bản tiêu chuẩn các dòng hatchback hạng A chạy xăng.

Trút bỏ áp lực nhiên liệu, người dùng "bỏ túi" cả trăm triệu đồng

Không chỉ có lợi thế ở chi phí mua xe, VF 5 còn ghi điểm mạnh nhờ khả năng tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp mẫu xe điện đô thị này trở thành lựa chọn hấp dẫn với cả người dùng cá nhân lẫn tài xế dịch vụ.

Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động liên tục, chi phí năng lượng cho các mẫu xe điện của VinFast lại luôn được "bình ổn" ở ngưỡng… 0 đồng nhờ chính sách miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết 10/2/2029 – tương đương gần 3 năm ưu đãi nếu mua xe trong tháng 6 này.

Từ góc độ người dùng thực tế, anh Dương, một kiến trúc sư đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, cho biết từ khi mua VF 5, anh cảm thấy thoải mái, không cần phải lo nghĩ khi sử dụng xe.

"Mỗi ngày tôi di chuyển khoảng 20-30 km, thi thoảng đi tỉnh. Mỗi tháng tôi sạc khoảng 4-5 lần, nhưng do đang được miễn phí sạc nên coi như không tốn tiền đi lại", anh chia sẻ.

Theo tính toán của người dùng này, kể cả khi ưu đãi kết thúc, tổng chi phí điện mỗi tháng cũng chỉ ở mức vài trăm nghìn đồng – thấp hơn rất nhiều so với tiền xăng của một mẫu xe cỡ nhỏ truyền thống.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng của VF 5 cũng rất phải chăng khi so với xe xăng nhờ cấu tạo động cơ điện đơn giản hơn, ít chi tiết vận hành phức tạp.

"Chi phí bảo dưỡng xe điện thực tế rất dễ chịu, mỗi lần chỉ vài trăm nghìn đồng. Tính tổng chi phí sử dụng, VF 5 gần như không tạo áp lực tài chính hàng tháng, thậm chí còn rẻ hơn cả chiếc xe máy tôi từng sử dụng", anh Dương nhận xét.

Với nhóm khách hàng sử dụng xe với cường độ cao như tài xế dịch vụ Vương Dũng (Bắc Ninh), sự cách biệt về chi phí giữa VF 5 so với xe xăng càng rõ ràng hơn. "Tính cả tiền xăng và bảo dưỡng, mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng 12-13 triệu đồng so với xe xăng cùng tầm. Một năm đã giữ lại được hơn 150 triệu đồng. Đây là con số rất đáng kể vì xe càng chạy nhiều thì lợi thế càng rõ", anh Dũng cho biết.

Với lợi thế từ giá bán dễ tiếp cận, chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt và chi phí sạc, bảo dưỡng thấp, VinFast VF 5 được giới chuyên gia đánh giá là lựa chọn kinh tế bậc nhất trên thị trường hiện nay. Đây cũng là lý do VF 5 liên tục nằm trong top những mẫu xe bán chạy bậc nhất thị trường Việt.

Với loạt ưu đãi áp dụng chỉ trong tháng 6/2026, giới quan sát nhận định, VF 5 sẽ tiếp tục lập doanh số áp đảo phân khúc trong thời gian tới, giữ vững vị thế "xe quốc dân" của người mua xe lần đầu và nhóm tài xế dịch vụ.