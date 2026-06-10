Xe máy điện Yamaha giảm giá 13 triệu đồng, rẻ ngang Honda Vision

Mẫu xe máy điện mang phong cách đô thị Yamaha Neo's vừa tung phiên bản mới với vẻ ngoài cá tính hơn, đồng thời hạ giá bán xuống mức thấp nhất từ trước đến nay với mức giảm giá lên đến 13 triệu đồng.

Không lựa chọn cách ra mắt rầm rộ, Yamaha Việt Nam tạo điểm nhấn cực mạnh cho mẫu Neo's 2026 bằng một chiến lược giá hoàn toàn mới. Nếu như ở phiên bản tiền nhiệm, mức giá niêm yết lên tới 50 triệu đồng từng tạo ra rào cản lớn với khách hàng, thì nay con số này đã được điều chỉnh về mốc 36,9 triệu đồng.

Mức giảm hơn 13 triệu đồng đã biến Neo's 2026 thành mẫu xe có biên độ hạ giá lớn nhất trong dải sản phẩm phổ thông của hãng tại thị trường Việt. Mức giá mới này cũng tương đương với một mẫu xe tay ga chạy xăng cực kỳ phổ biến tại thị trường Việt Nam là Honda Vision.

Động thái điều chỉnh giá sâu này không đơn thuần chỉ để kích cầu mua sắm. Đây là lời khẳng định rõ ràng về việc Yamaha đã sẵn sàng nhập cuộc sâu hơn vào miếng bánh thị phần xe máy điện giá rẻ, khu vực vốn đang bị thống trị bởi các thương hiệu lớn như VinFast, Yadea hay Dat Bike.

Về mặt ngoại hình, Neo's 2026 vẫn duy trì triết lý thiết kế Jin-Ki Kanno EV chú trọng vào sự gắn kết giữa người và xe. Kiểu dáng tổng thể mang đậm nét tối giản, hiện đại và vô cùng phù hợp với các bạn trẻ năng động tại đô thị. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất ở phần ngoại thất là bộ dàn áo được làm mới với 5 tùy chọn màu sắc, mang lại sự đa dạng hơn hẳn so với 3 màu của đời cũ.

Sức mạnh của xe đến từ khối môtơ điện đặt ở bánh sau sản sinh công suất 2,6 mã lực cùng mô-men xoắn đạt 43,5 Nm. Xe sử dụng cụm pin lithium-ion dung lượng 23,2 Ah cho phép di chuyển quãng đường 72 km sau mỗi lần sạc đầy. Người dùng có thể linh hoạt tháo rời pin để sạc bên ngoài và hoàn toàn có thể lắp thêm một viên pin phụ để gia tăng phạm vi hoạt động. Hệ thống sạc tiêu chuẩn sẽ mất khoảng 9 giờ để nạp đầy pin từ mức 0%.

Bên cạnh đó, Yamaha cũng trang bị cho mẫu xe này đầy đủ các tiện ích thiết thực. Hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED đảm bảo tầm nhìn tốt, kết hợp cùng màn hình LCD hiển thị trực quan các thông số. Xe cũng hỗ trợ tính năng kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng Y-Connect giúp người lái dễ dàng quản lý phương tiện. Hộc chứa đồ phía trước có tích hợp cổng sạc USB tiện lợi, kết hợp cùng không gian chứa đồ dưới yên xe đáp ứng tốt nhu cầu mang theo vật dụng cá nhân. Hệ thống an toàn bao gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau và cặp vành đúc kích thước 13 inch.

Việc Yamaha lắp ráp Neo's ngay trong nước và nhanh chóng tinh chỉnh lại giá bán cho thấy hãng xe Nhật Bản đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm từ đợt ra mắt đầu tiên. Với mức giá dễ chịu hơn, Yamaha Neo's 2026 có thể sẽ tiếp cận được đông đảo người tiêu dùng phổ thông hơn trong thời gian tới.