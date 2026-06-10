Thông báo quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe mà tất cả người dân cần chú ý

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm, thi hộ giấy phép lái xe.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm quảng cáo dịch vụ “làm bằng lái xe không cần thi”, “bao đậu 100%”, “thi hộ giấy phép lái xe”, “có bằng nhanh chỉ sau vài ngày”, “không cần đến trung tâm đào tạo”…nhằm thu hút người có nhu cầu và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin, lo sợ việc sát hạch không đậu và muốn có giấy phép lái xe nhanh chóng đã trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Các đối tượng thường lập các trang mạng xã hội giả mạo nhân viên thuộc các trung tâm đào tạo lái xe hoặc nhận có mối quan hệ với cán bộ làm nhiệm vụ tại các cơ sở sát hạch để tạo lòng tin. Sau khi tiếp cận người dân, chúng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như: “không cần học vẫn có bằng”, “thi hộ từ A đến Z”, “bao đỗ tuyệt đối”, “có người nhắc bài, làm bài giúp”, “ra bằng toàn quốc”. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, tiền làm hồ sơ, tiền giữ chỗ hoặc nhiều khoản phí phát sinh khác. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt liên lạc hoặc tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, một số đối tượng còn sử dụng thủ đoạn làm giả giấy phép lái xe rồi gửi cho người mua. Khi người dân sử dụng các giấy tờ này tham gia giao thông sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời đối mặt với nhiều hệ lụy về pháp lý và tài chính.

Ảnh minh họa



Công an xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình khẳng định, việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch theo quy định của Nhà nước. Không có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có thể can thiệp để “bao đậu”, “thi hộ” hoặc cấp giấy phép lái xe hợp pháp mà không qua sát hạch theo quy định.

Để phòng tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân cần:

- Nâng cao cảnh giác trước các quảng cáo “làm bằng lái xe không cần thi”, “bao đậu”, “thi hộ”, “có bằng nhanh” trên mạng xã hội.

- Chỉ đăng ký học và thi giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Không chuyển tiền đặt cọc, tiền làm hồ sơ cho các cá nhân, tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu lừa đảo hoặc khi bị chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿