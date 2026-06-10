Danh sách phạt nguội mới nhất: 467 chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

34A-336.50 01-05-2026 08:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-750.47 01-05-2026 08:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-490.23 01-05-2026 08:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-030.35 01-05-2026 09:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-347.09 01-05-2026 09:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-835.07 01-05-2026 09:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-581.85 01-05-2026 09:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-806.58 01-05-2026 09:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-816.11 02-05-2026 07:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-036.44 02-05-2026 07:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-946.44 02-05-2026 07:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-409.52 02-05-2026 07:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-844.48 02-05-2026 07:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-121.93 02-05-2026 07:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-280.51 02-05-2026 07:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-972.83 02-05-2026 07:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-263.74 02-05-2026 07:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-191.97 02-05-2026 07:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-921.93 06-05-2026 09:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-710.73 06-05-2026 11:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-258.19 06-05-2026 11:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-009.09 06-05-2026 11:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-911.35 06-05-2026 11:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19H-105.53 06-05-2026 12:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12B-010.64 07-05-2026 09:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-536.10 07-05-2026 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-150.78 07-05-2026 09:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-244.82 07-05-2026 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-478.93 07-05-2026 10:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-024.94 07-05-2026 10:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-703.90 07-05-2026 10:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61A-348.30 07-05-2026 10:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-443.79 07-05-2026 10:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-285.44 07-05-2026 10:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-331.76 07-05-2026 10:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-155.63 07-05-2026 10:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28RM-001.21 07-05-2026 10:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-023.41 07-05-2026 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-839.82 07-05-2026 11:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18A-362.82 07-05-2026 11:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-710.73 07-05-2026 11:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-893.30 07-05-2026 11:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-057.20 07-05-2026 11:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-262.99 07-05-2026 11:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-128.15 07-05-2026 11:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-504.93 07-05-2026 11:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-405.81 07-05-2026 11:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-555.76 07-05-2026 12:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36RM-000.73 07-05-2026 12:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-636.76 08-05-2026 14:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-414.88 08-05-2026 14:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-671.39 08-05-2026 15:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-190.54 08-05-2026 15:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-636.68 08-05-2026 15:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-584.47 08-05-2026 15:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-264.94 08-05-2026 15:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-597.60 08-05-2026 15:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-197.19 08-05-2026 15:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-663.94 09-05-2026 11:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-249.57 09-05-2026 11:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28RM-000.78 09-05-2026 12:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-501.27 09-05-2026 12:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14A-819.13 09-05-2026 12:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-667.51 09-05-2026 12:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19A-920.01 09-05-2026 12:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-499.73 12-05-2026 09:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B-238.73 12-05-2026 09:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-964.16 12-05-2026 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-186.28 12-05-2026 10:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-526.85 13-05-2026 11:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

93A-024.92 13-05-2026 11:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30S-4243 13-05-2026 11:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-178.90 13-05-2026 11:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-169.70 13-05-2026 12:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-535.43 13-05-2026 12:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-352.65 14-05-2026 09:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-110.40 14-05-2026 09:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-307.69 14-05-2026 09:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-386.04 14-05-2026 09:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26A-223.57 14-05-2026 10:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36M-9445 14-05-2026 10:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-154.91 14-05-2026 10:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25A-013.95 14-05-2026 10:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-263.52 14-05-2026 10:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-119.61 14-05-2026 10:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26C-098.17 14-05-2026 10:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51D-442.62 14-05-2026 11:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-847.25 14-05-2026 11:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-665.34 14-05-2026 12:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-652.45 15-05-2026 09:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-381.62 15-05-2026 09:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-667.28 15-05-2026 09:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-619.34 15-05-2026 09:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-945.96 15-05-2026 09:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-121.58 15-05-2026 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-301.13 15-05-2026 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-424.66 15-05-2026 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-853.46 15-05-2026 11:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-977.53 15-05-2026 11:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-437.76 15-05-2026 11:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h