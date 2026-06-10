Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của người dân trong trường hợp sau

Những giao dịch chuyển tiền để nạp vào các website, ứng dụng game đổi thưởng có dấu hiệu đánh bạc trực tuyến có thể bị điều tra.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các hình thức đánh bạc trực tuyến đang ngày càng biến tướng tinh vi dưới vỏ bọc trò chơi giải trí, game đổi thưởng hay các ứng dụng cá cược trên không gian mạng.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt website, ứng dụng quảng cáo "kiếm tiền nhanh", "đổi thưởng dễ dàng", "thắng lớn mỗi ngày". Tuy nhiên, phía sau những lời mời gọi hấp dẫn này là nguy cơ vi phạm pháp luật và thiệt hại tài chính rất lớn.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 11 bị can liên quan đến một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn hoạt động dưới hình thức game đổi thưởng trên mạng internet.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã xây dựng và vận hành hệ thống website, ứng dụng trò chơi mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, nổ hũ, slot game... Người chơi muốn tham gia phải tạo tài khoản trên hệ thống, sau đó nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc các tài khoản trung gian do nhóm đối tượng cung cấp.

Số tiền được chuyển vào sẽ được quy đổi thành điểm hoặc tiền ảo trong game để đặt cược. Khi thắng cược, người chơi có thể đổi ngược số điểm này thành tiền thật và rút về tài khoản cá nhân.

Khi nào giao dịch chuyển tiền có thể bị cơ quan chức năng kiểm tra?

Trong quá trình điều tra các đường dây đánh bạc trực tuyến, dòng tiền là một trong những căn cứ quan trọng để xác định hành vi vi phạm.

Các giao dịch chuyển khoản dùng để nạp tiền vào hệ thống cá cược, game đổi thưởng hoặc các tài khoản trung gian phục vụ hoạt động đánh bạc có thể bị rà soát khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án.

Thông qua dữ liệu giao dịch ngân hàng, lịch sử chuyển nhận tiền và các tài khoản liên quan, lực lượng chức năng có thể xác định người tổ chức, người tham gia cũng như quy mô hoạt động của đường dây đánh bạc.

Đáng chú ý, nhiều người cho rằng việc chỉ chuyển một số tiền nhỏ để "chơi thử", "giải trí" hoặc "tham gia game online" sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, mọi hành vi đánh bạc được thực hiện dưới hình thức được thua bằng tiền hoặc hiện vật đều có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cần làm gì?

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các website, ứng dụng cá cược hoặc game đổi thưởng trá hình dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng internet, mạng xã hội của bản thân và người thân trong gia đình, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; không truy cập các đường link lạ và không chuyển tiền đến những tài khoản không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác với các lời quảng cáo "đầu tư sinh lời nhanh", "nạp tiền nhận thưởng", "chơi game kiếm tiền" trên mạng xã hội. Đây là những chiêu thức thường được các đối tượng sử dụng để dụ dỗ người tham gia vào các hệ thống đánh bạc trực tuyến.

Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc trên không gian mạng, người dân nên kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự.