Bệnh viện tỉnh 'trải thảm đỏ' đào tạo, tuyển dụng bác sĩ nội trú

Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đặt hàng đào tạo, tuyển dụng bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Ngày 5/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng năm học mới 2026 – 2027 và ngày hội việc làm năm 2026.

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội tìm hiểu thông tin việc làm tại các cơ sở khám chữa bệnh trong Ngày hội việc làm 2026 tổ chức sáng nay, 5/9. Ảnh: Nghiêm Huê

Giải bài toán nhân lực chất lượng cao cho y tế địa phương

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong tại ngày hội việc làm, Bác sĩ chuyên khoa II Đào Thanh Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cho biết, việc tiếp cận và tuyển dụng các bác sĩ nội trú từ các cơ sở đào tạo y khoa uy tín hàng đầu, đặc biệt là Trường Đại học Y Hà Nội, là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch phát triển nhân lực của đơn vị.

Bác sĩ chuyên khoa II Đào Thanh Quyết, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai tìm kiếm ứng viên bác sĩ nội trú tại Ngày hội việc làm Trường Đại học Y Hà Nội 2026. Ảnh: Nghiêm Huê

Theo Bác sĩ Đào Thanh Quyết, việc thu hút đội ngũ này giúp bổ sung nguồn nhân lực trình độ cao, là chìa khóa để bệnh viện đi đúng định hướng phát triển các kĩ thuật chuyên sâu tại địa phương.

“Thực tế, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã phối hợp kí hợp đồng đào tạo bác sĩ nội trú với 16 bác sĩ đang theo học tại Trường Đại học Y Hà Nội. Năm nay, lứa đầu tiên có 6 bác sĩ nội trú tốt nghiệp và bắt đầu về làm việc. Để tiếp nối nguồn lực này, trong năm nay bệnh viện tiếp tục có nhu cầu kí hợp đồng tuyển dụng thêm 5 bác sĩ nội trú thuộc các chuyên ngành: Nội khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Huyết học – Truyền máu và Truyền nhiễm”, Phó Giám đốc bệnh viện thông tin.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các bác sĩ yên tâm học tập và cam kết gắn bó lâu dài, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cùng chính quyền địa phương đã đưa ra những chính sách hỗ trợ tài chính vượt trội.

Cụ thể, mỗi bác sĩ kí hợp đồng đào tạo nội trú với bệnh viện sẽ nhận tổng mức hỗ trợ lên tới 350 triệu đồng trong 3 năm học. Trong đó, ngân sách tỉnh Lào Cai hỗ trợ 200 triệu đồng và nguồn kinh phí của bệnh viện hỗ trợ 150 triệu đồng.

Không dừng lại ở chính sách thu hút ban đầu, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp mới là yếu tố quyết định để giữ chân tài năng. Bác sĩ Quyết khẳng định, các bác sĩ nội trú sau khi ra trường sẽ được xét tuyển ngay vào làm viên chức chính thức của bệnh viện và hưởng lương bậc 2.

Bên cạnh đó, các bác sĩ sẽ nhận được sự đồng hành và ủng hộ tối đa từ Ban Giám đốc bệnh viện trong việc triển khai các kĩ thuật chuyên sâu. Bệnh viện sẵn sàng tiếp tục cử các bác sĩ đi học nâng cao, tiếp nhận các gói chuyển giao kĩ thuật mới và trao cơ hội thăng tiến vào các vị trí quản lí nếu thể hiện được năng lực chuyên môn và quản lí tốt.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh, nhà trường luôn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng, đáp ứng yêu cầu của hệ thống y tế. Nhà trường mong muốn mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng nhân lực không chỉ dừng lại ở tuyển dụng sau khi người học tốt nghiệp, mà được mở rộng thành sự đồng hành ngay từ quá trình đào tạo. Các cơ sở y tế có thể tham gia trong việc xác định nhu cầu nhân lực, góp ý chương trình đào tạo, đặt hàng nguồn nhân lực và phối hợp tạo điều kiện để người học được chuẩn bị tốt hơn về kiến thức, kĩ năng và năng lực nghề nghiệp.

Các tân sinh viên/tân học viên Trường Đại học Y Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Hữu Linh