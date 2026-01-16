Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát đi cảnh báo

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (Cơ sở 3) đã phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng tự ý sử dụng hình ảnh, logo và tên gọi của Bệnh viện để đăng tải thông tin tuyển dụng giả mạo trên mạng xã hội, các website không chính thống và nhóm việc làm nhằm lừa đảo người xin việc.

Thông tin cảnh báo từ bệnh viện.

Theo Bệnh viện, các thủ đoạn thường gặp gồm yêu cầu nộp “phí hồ sơ”, “phí đào tạo”, “phí giữ chỗ”; liên hệ qua số điện thoại cá nhân, tài khoản mạng xã hội không chính thức, không sử dụng email công vụ; hoặc cung cấp thông tin tuyển dụng mập mờ, sai lệch so với thông báo chính thức.

Bệnh viện khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình tuyển dụng. Mọi thông tin chỉ được đăng tải trên các kênh chính thức như website, fanpage chính danh và hệ thống thông tin điều hành nội bộ. Bệnh viện cũng không ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức trung gian thực hiện tuyển dụng.

Để bảo vệ quyền lợi, người lao động được khuyến cáo kiểm tra kỹ nguồn đăng tin, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh, đồng thời chủ động liên hệ trực tiếp với Bệnh viện qua các kênh chính thức khi có nghi ngờ.

Bệnh viện kêu gọi cộng đồng nâng cao cảnh giác và báo ngay cho đơn vị hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý.