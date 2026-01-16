Từng gây sốt trên MXH nhưng 4 trào lưu sức khỏe từng gây sốt này được bác sĩ khuyên "bỏ ngay đi" trong năm 2026

Từ mạng xã hội đến các sản phẩm tiêu dùng, "wellness" đang trở thành từ khóa được săn đón nhất những năm gần đây. Tuy nhiên, không phải xu hướng nào gắn mác chăm sóc sức khỏe cũng thực sự tốt cho cơ thể. Theo cảnh báo của các chuyên gia y tế, có những trào lưu nghe thì lành mạnh nhưng tiềm ẩn rủi ro, thậm chí gây hại nếu làm theo một cách mù quáng.

Dưới đây là 4 trào lưu sức khỏe "nổi bật" nhưng được khuyến cáo nên bỏ lại phía sau trong năm 2025.

Thanh lọc ký sinh trùng: Khi lời nói của người nổi tiếng gây hiểu lầm

Trào lưu "parasite cleanse" - thanh lọc ký sinh trùng - bất ngờ bùng lên sau khi siêu mẫu Heidi Klum chia sẻ rằng cô lần đầu tiên thực hiện liệu trình tẩy giun, diệt ký sinh trùng. Nữ siêu mẫu 52 tuổi cho biết cô nghe rằng "ai cũng nên làm việc này mỗi năm một lần" và tin rằng hầu hết mọi người đều có giun, ký sinh trùng trong cơ thể, đặc biệt nếu từng ăn đồ sống như sushi.

Heidi Klum không nói rõ liệu trình cô sử dụng, chỉ tiết lộ có chứa đinh hương và hạt đu đủ, những thành phần được cho là "ký sinh trùng rất ghét".

Tuy nhiên, các bác sĩ nhanh chóng lên tiếng phản bác. TS.BS David Purow, chuyên gia tiêu hóa tại Bệnh viện Huntington (thuộc hệ thống Northwell Health), khẳng định: "Không có lợi ích rõ ràng, đã được chứng minh, từ các liệu pháp thanh lọc ký sinh trùng như vậy."

Theo ông, chưa có đủ nghiên cứu khoa học để chứng minh hiệu quả hay độ an toàn của những phương pháp này. Đặc biệt, quan điểm cho rằng "ai cũng nhiễm ký sinh trùng" là không chính xác, dễ gây hoang mang và khiến người khỏe mạnh tự ý dùng các sản phẩm có thể gây hại cho gan, thận và hệ tiêu hóa.

Ăn quá nhiều protein: Khi "tăng cường" trở thành cơn sốt mất kiểm soát

Protein hiện diện ở khắp mọi nơi: từ bắp rang Khloud của Khloé Kardashian, protein cold foam của Starbucks, cho đến những sản phẩm vốn đã giàu protein tự nhiên như bơ đậu phộng, nước uống hay snack chế biến sẵn.

Ngay cả người nổi tiếng cũng bắt đầu lo ngại. Vận động viên Olympic Ilona Maher và ngôi sao truyền hình thực tế Bethenny Frankel đều cho rằng trào lưu bổ sung protein đang bị thổi phồng quá mức. Bethenny Frankel gọi đây là "một cơn sốt mất kiểm soát, khi người bình thường bị ám ảnh với protein như thể họ đang tập luyện cho Olympic".

Các chuyên gia dinh dưỡng đồng tình. Sotiria Everett, chuyên gia dinh dưỡng và giảng viên lâm sàng tại Stony Brook Medicine, nhấn mạnh rằng những sản phẩm giàu protein không nên thay thế bữa ăn hoàn chỉnh, vốn cần có rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để cung cấp chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi.

Đáng chú ý, ăn quá nhiều protein có thể gây hại, làm tổn thương thành mạch máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo khuyến nghị, người trưởng thành chỉ cần khoảng 0,36 gram protein cho mỗi pound cân nặng mỗi ngày (tương đương 0,8 g/kg). Với người nặng khoảng 68 kg, con số này chỉ khoảng 54 gram protein/ngày – tương đương một miếng ức gà lớn và hai quả trứng.

"Fibermaxxing": Khi chất xơ cũng bị lạm dụng

Chất xơ vốn được xem là "người hùng thầm lặng" của sức khỏe tiêu hóa, giúp giảm nguy cơ táo bón, bệnh trĩ, bệnh túi thừa và ung thư đại tràng. Ngoài ra, nó còn giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, trào lưu "fibermaxxing" - cố tình ăn thật nhiều chất xơ – đang cho thấy ngay cả thứ tốt cũng có thể phản tác dụng nếu lạm dụng.

Theo Maura Donovan, chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục y khoa về dinh dưỡng thể thao, nhiều người đang tiêu thụ quá nhiều chất xơ với mục tiêu giảm cân và "đẹp từ bên trong". "Nếu một người vốn chỉ ăn khoảng 10 gram chất xơ mỗi ngày mà đột ngột tăng mạnh lượng chất xơ, họ rất dễ gặp các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, đau quặn," bà cảnh báo.

Không chỉ vậy, tiêu thụ quá nhiều chất xơ còn có thể cản trở hấp thu sắt, canxi và kẽm – những khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng tại Mỹ, lượng chất xơ phù hợp mỗi ngày là khoảng 25 gram với phụ nữ và 38 gram với nam giới, và cần giảm nhẹ ở người trên 50 tuổi.

Dán miệng khi ngủ: Trào lưu TikTok tiềm ẩn nguy cơ

"Mouth taping" - dán miệng khi ngủ để buộc thở bằng mũi – là trào lưu đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục lan rộng, một phần nhờ sự ủng hộ của các ngôi sao như Gwyneth Paltrow, Ashley Graham, Jimmy Fallon và nhiều influencer.

Những người ủng hộ cho rằng dán miệng giúp ngủ sâu hơn, giảm ngáy, hơi thở buổi sáng dễ chịu và cải thiện đường nét khuôn mặt. Nhưng các bác sĩ cho rằng lập luận này thiếu cơ sở khoa học.

TS.BS Brian Rotenberg, bác sĩ tai mũi họng tại Canada, khẳng định: "Xét trên góc độ sinh học và khoa học, khái niệm dán miệng khi ngủ không thực sự hợp lý." Nguy hiểm hơn, phương pháp này có thể gây ngạt thở nếu mũi bị tắc, đặc biệt ở những người mắc ngưng thở khi ngủ.

Theo ông, nếu muốn cải thiện khả năng thở bằng mũi hay chất lượng giấc ngủ, người dân nên tìm đến chuyên gia y tế, thay vì làm theo lời khuyên của người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Khỏe mạnh không nên là cuộc chạy đua theo trào lưu. Theo các chuyên gia, chăm sóc sức khỏe bền vững vẫn cần dựa trên chế độ ăn cân bằng, vận động hợp lý, giấc ngủ đủ và tư vấn y khoa đáng tin cậy. Trước mỗi xu hướng lan truyền trên mạng xã hội, sự tỉnh táo chính là "liều thuốc" quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.