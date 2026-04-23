Bé trai 8 tuổi ho ra máu suốt 10 ngày, bác sĩ gắp được "thủ phạm" hút máu dài 8cm đang ngo ngoe bò trườn

Ngày 21 tháng 4 vừa qua, phòng nội soi phế quản nhi khoa của Bệnh viện Nhân dân Lincang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã tiếp nhận một bệnh nhi đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. Cậu bé Xiaolin (8 tuổi) nhập viện sau hơn 10 ngày ho liên tục không dứt.

Theo người nhà, lúc đầu thỉnh thoảng cậu bé ho ra dịch có máu. Tuy nhiên, cậu bé không sốt cao hay quá mệt mỏi, nên gia đình cho rằng bé bị bệnh đường hô hấp hoặc tổn thương răng miệng. Do bình thường Xiaolin ăn vội, rất hiếu động. Đến khi có dấu hiệu khó thở, máu xuất hiện nhiều hơn sau mỗi cơn ho, bố mẹ vội vã đưa con tới bệnh viện địa phương.

Tại đây, dù đã điều trị kháng khuẩn và dùng thuốc nhưng tình trạng không hề thuyên giảm. Thậm chí, cậu bé 8 tuổi này bắt đầu xuất hiện những cơn ho ra toàn máu tươi khiến gia đình vô cùng hoảng loạn và lập tức chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện một chi tiết đáng chú ý: Chỉ mới 6 tháng trước, Xiaolin từng phải nhập viện để lấy một con đỉa ra khỏi khoang mũi. Ngay lập tức, Trưởng khoa cấp cứu Li Yali của Bệnh viện Nhân dân Lincang đã chỉ định nội soi phế quản điện tử để kiểm tra "đường đi" của những cơn ho ra máu đầy bí ẩn này. Cuối cùng, đã phát hiện ra "thủ phạm".

Sinh vật 8cm bịt kín đường thở, khiến cậu bé ho ra máu

Kết quả nội soi khiến toàn bộ ekip y tế cũng phải sững sờ giấy lát. Giấu mình sâu trong khí quản của cậu bé là một con đỉa sống đang ngo ngoe. Giác hút của nó bám chặt lấy niêm mạc khí quản, hút máu để lớn lên từng ngày.

Con đỉa bám chặt vào khí quản và chặn đường thở, khiến cạu bé ho ra máu

Kịch tính hơn, con đỉa này di chuyển lên xuống liên tục theo mỗi nhịp thở của Xiaolin. Các bác sĩ nhận định, khi cậu bé thở ra, cơ thể con đỉa phình lên gần như làm tắc nghẽn hoàn toàn đường thở. Sự kích thích thường xuyên này chính là nguyên nhân gây ra những cơn ho dai dẳng, cảm giác vướng nghẹn ở cổ họng và tình trạng xuất huyết nghiêm trọng.

Bác sĩ Li nói thêm: "Độ bám dính của con đỉa cực kỳ mạnh, đến mức dù bệnh nhi có cố gắng ho mạnh đến đâu cũng không thể tống khứ vật ký sinh này ra ngoài".

Cuộc "giải cứu" khí quản nghẹt thở

Nhận thấy sự chậm trễ có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng, chảy máu ồ ạt hoặc gây nghẹt thở đe dọa tính mạng, ekip phẫu thuật đã quyết định gây mê toàn thân để lấy dị vật. Đây là một ca thủ thuật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Đội ngũ y tế phải đưa ống nội soi qua khoang mũi, len lỏi vào vùng phẫu thuật để xác định vị trí.

Bằng kẹp phẫu thuật chuyên dụng, các bác sĩ đã kẹp chính xác và lôi "thủ phạm" ra ngoài. Đó là một con đỉa rừng dài tới 8cm, vẫn còn đang ngọ nguậy bò trườn ngay khi vừa rời khỏi cơ thể bệnh nhi.

Sau thủ thuật, các chỉ số sinh tồn của Xiaolin đã ổn định, cậu bé không còn cảm thấy khó chịu và đang hồi phục rất tốt.

Con đường "nhập cảnh" không ngờ của vật ký sinh

Trường hợp của Xiaolin là lời cảnh báo đắt giá về thói quen sinh hoạt và không chủ quan với dáu hiệu bất thường, nhất là đối với trẻ em.

Các bác sĩ cảnh báo rằng ấu trùng và trứng đỉa thường ẩn náu trong các khe suối, dòng chảy tự nhiên trên núi. Khi trẻ em có thói quen uống nước trực tiếp từ nguồn này hoặc tắm suối để nước tràn vào mũi, miệng, ấu trùng sẽ nhân cơ hội bám vào niêm mạc. Nhờ môi trường ẩm ướt và nguồn máu dồi dào, chúng ký sinh và lớn nhanh như thổi.

Điều nguy hiểm là dịch tiết của đỉa có chứa chất chống đông máu, khiến vết cắn liên tục chảy máu, dẫn đến hiện tượng ho ra máu hoặc khàn giọng kéo dài mà các phương pháp điều trị viêm nhiễm thông thường không thể chữa khỏi. Trong câu chuyện này, gia đình Xiaolin quá chủ quan khi con ho nặng bất thường, thậm chí ho ra máu mà không khám ngay lập tức.

Dấu hiệu cảnh báo có vật ký sinh đường thở

Nhiễm ký sinh trùng hoặc vật ký sinh, thậm chí dị vật đường thở rất dễ nhầm lẫn với bệnh hô hấp. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nếu trẻ có các biểu hiện sau:

- Ho liên tục dai dẳng, có máu trong đờm hoặc ho ra máu tươi.

- Khàn giọng kéo dài, khó thở, thở khò khè nhưng không sốt.

- Cảm giác vướng víu, nhột hoặc có vật lạ di chuyển trong cổ họng/mũi.

Ưua câu chuyện của Xiolin, bác sĩ Li nhắc nhở dù người lớn hay trẻ em cũng không nên uống nước suối/hồ/sông/ao trực tiếp. Nước cần được lọc, đun sôi để tiêu diệt hoàn toàn ấu trùng. Nếu có các dấu hiệu bất thường sau khi tắm sông suối, phải đến cơ sở y tế kịp thời, tránh những biến chứng đe dọa tính mạng.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, China Times