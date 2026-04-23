3 người bị chó dại cắn tử vong, TPHCM cảnh báo nóng

Ngày 22/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ngày 17/4 ghi nhận, tại phường Phước Thắng đã xảy ra vụ việc do chó cắn khiến 3 người bị thương. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được hướng dẫn xử lý vết thương đúng cách và nhanh chóng tiêm vắc xin phòng dại. Hiện sức khỏe của cả 3 trường hợp đều ổn định.

Tuy nhiên, số liệu dịch tễ cho thấy tình hình bệnh dại tại TP.HCM đang có diễn biến đáng lo ngại. Tính từ đầu năm đến ngày 20/4 thành phố đã ghi nhận 3 ca tử vong do bệnh dại (cả năm 2025 chỉ ghi nhận 5 trường hợp) cho thấy nguy cơ gia tăng rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn.

Người bị phơi nhiễm bệnh dại cần đến ngay cơ sở y tế để được hỗ trợ chuyên môn, tuyệt đối không điều trị bằng phương pháp dân gian

Các chuyên gia y tế nhận định, thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay là điều kiện thuận lợi để virus dại phát triển và lây lan, khiến giai đoạn này trở thành “mùa cao điểm” của bệnh. Nếu không kiểm soát tốt nguồn lây từ động vật, nguy cơ bùng phát dịch hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM đã ban hành công văn tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn. Trên cơ sở đó, HCDC đã xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát dịch tễ, truyền thông giáo dục sức khỏe và xử lý ổ dịch.

Theo cơ quan y tế, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus, lây từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, cào hoặc tiếp xúc với nước bọt của động vật mắc bệnh. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100%, do đó việc phòng ngừa và xử trí sớm có ý nghĩa quyết định.

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp “5 không” trong nuôi chó, mèo: không nuôi khi chưa tiêm phòng dại; không nuôi khi chưa khai báo với chính quyền; không thả rông; không để chó cắn người; không nuôi gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, các đối tượng có nguy cơ cao như cán bộ thú y, nhân viên phòng thí nghiệm, người làm nghề giết mổ chó hoặc người sống, du lịch tại khu vực lưu hành bệnh dại nên chủ động tiêm vắc xin dự phòng. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, khi bị chó hoặc động vật nghi dại cắn, người dân cần bình tĩnh xử trí đúng cách ngay từ đầu. Trước hết, phải rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút để loại bỏ virus. Sau đó sát khuẩn bằng cồn hoặc dung dịch i-ốt.

Cộng đồng tuyệt đối không được chủ quan trước bệnh dại, những người bị phơi nhiễm phải nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại, hoặc huyết thanh kháng dại nếu cần thiết. Việc trì hoãn hoặc áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng có thể khiến người bệnh mất cơ hội sống.